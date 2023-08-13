Нагрянет муза — гороскоп на 14 августа

13 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. В первой половине этого дня чувствительность, создаваемая Луной в Раке, сыграет плохую шутку с впечатлительными людьми.

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Гороскоп на сегодня говорит, что для них могут ожить «тени прошлого», например, многолетние семейные разногласия. Это не лучшее время для начинаний, возможен временный спад энергии или настроения, имеет смысл побыть дома или в уединении. Во второй половине дня вступление Луны в знак Льва добавит позитивных эмоций, но не обязательно поднимет дисциплину и работоспособность. Может усилиться тяга к развлечениям, отдыху или занятиям искусством. Назреет важный момент в романе, игре, творческом эксперименте. Овен Сегодня Овны могут быть не слишком расположены к внешней суете. Многие представители знака будут привязаны к дому или переживут неприятные эмоции. Новый поворот событий и прилив сил ожидается во второй половине дня, именно на это время стоит планировать активность. Рутинная работа при этом может не привлекать, больше интереса вызовет отдых, личная жизнь, творчество или хобби. Телец Сегодня у Тельцов в центре внимания могут оставаться дела домашние, но акценты в течение суток будут меняться. Утром возможны дополнительные подвижки на вчерашнем поприще. Вечер подчеркнет роль отдельной персоны в близком кругу, например, родителя, ребенка или партнера по браку. Некоторые Тельцы предпочтут поставить в центр внимания самих себя, став «звездами» или авторитетами в своем семействе. Близнецы Сегодня Близнецы могут посвятить первую половину дня рутине. Не стоит откладывать покупки, завершение сделок, хозяйственные процедуры, обсуждение бытовых и служебных тем, поскольку с приближением вечера обстановка начнет меняться, а с ней и настрой. Вместо рутинных хлопот захочется веселья и праздника. Будет естественным желание покинуть дом или офис, сходить в гости, на свидание или на вечеринку. Рак Сегодня Ракам стоит уделить внимание своим нуждам утром. Если вчера дела шли удачно, то в первой половине дня они пойдут по инерции, есть шанс добавить еще несколько достижений к вчерашним победам. При усталости лучше позволить себе отдых. Вторая половина дня может напомнить о материальной части дел, особенно о подарках, выигрышах, тратах на удовольствия, нуждах детей или доходах от творчества. Лев Сегодня Львам первую половину этого дня желательно провести в уединении или спокойной защищенной обстановке, где они могли бы отдохнуть и сбросить накопившееся психологическое напряжение. Во второй половине суток большинство Львов вспомнит о своих вкусах, привычках и нуждах. Может назреть важный момент в личной жизни, финансовых делах, эстетических предпочтениях или во взглядах на собственный имидж. Дева Сегодня Девы могут оставаться чувствительными к коллективному мнению, к традициям в своей семье или дружеской компании. Взгляд в будущее может стать настороженным из-за напоминаний о прошлом и страха повторения ошибок. Чем ближе вечер, тем чаще будет выходить на первый план вопрос о любви, деньгах, детях или творческом самовыражении, о подавленных чувствах или ложно раскрытых талантах. Весы Сегодня для Весов первая половина этого дня может оказаться не слишком комфортной, прежде всего, психологически. Многое будет зависеть от состояния текущих дел. Не исключена минута уныния или сложностей в общении. Звезды обещают, что во второй половине дня заботы уйдут на второй план, настроение выровняется, а атмосфера вокруг станет позитивнее. На вечер вполне можно планировать свидания и развлечения. Скорпион Сегодня Скорпионы могут положиться на чутье и удачу. В это время минимален риск свернуть с нужного пути, есть шанс извлечь добавочную выгоду из вчерашних событий. Помехи будут незначительными. Вторая половина дня заставит ориентироваться на чей-то образ или авторитет, поставить чьи-то нужды выше своих. Может назреть важный момент в творческой биографии, в любви или в делах детей. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не унывать, если утро начнется для них с хлопот, тупика или эмоционального негатива: во второй половине дня ситуация изменится в лучшую сторону. Может появиться повод для радости, стимул для романтики, творчества, расширения горизонтов. Не будет ошибкой перенести важные мероприятия на вечер, но стоит заранее учесть возможный рост забот и расходов в связи с ними. Козерог Сегодня Козерогам звезды рекомендуют свернуть активное сотрудничество любого рода и тем более его не начинать. Если это невозможно, лучше избегать лишнего эмоционального сближения и раскрытия своих тайных уязвимостей. Вторая половина дня способна вызвать бурный прилив любовных страстей или творческого вдохновения, сподвигнуть на дополнительные траты, на всплески эмоций или на другие перегибы. Водолей Сегодня Водолеям стоит начать день с повседневной рутины, завершения вчерашних дел или забот о здоровье. Утром велика вероятность неудач и разочарований, мелких огорчений дома или на работе. Вечер пригласит к более активной творческой, любовной или социальной жизни. Прежде чем выходить «на сцену» или звать гостей домой, стоит определиться, готовы ли вы оставаться в тени чужого таланта и очарования. Рыбы Сегодня Рыбы могут посвятить первую половину этого дня несложным делам, но звезды намекают, что в это время больше уместен отдых. Небольшая эмоциональная и физическая перезагрузка поможет правильно сориентироваться в событиях второй половины дня, которые могут быть вдохновляющими, но не очень комфортными. Прежде чем включаться в работу, творчество или развлечения, стоит оценить свои силы и самочувствие.