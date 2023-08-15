Притягиваем интересных людей — гороскоп на 16 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что в центре внимания эффектные популярные персоны и знаковые виртуальные образы, например, герои игр. Может оказаться символичным какое-то фото или видео. Мотивы часто будут благородными и дружелюбными, но действия не всегда адекватными. Жажда славы может обернуться актерством напоказ, маска может стать важнее лица. Решения могут быть капризом или пиар-ходом. Требуют внимания дети (желательно персональное внимание каждому).
Овен
Сегодня Овнам лучше повременить с повседневными рутинными делами, кроме очень срочных. Внимание приковано к самореализации, например, в качестве родителя, творческой личности или популярной персоны. Главное событие дня может быть связано с конкретным человеком или проектом, которому отдается любовь или в который вкладываются ресурсы. Роль, которую придется играть, будет необычной, но приятной.
Телец
Сегодня Тельцов удерживает важное событие в их доме или в близком кругу: семейном, дружеском, творческом. Часто это будет конкретная персона, которой отдано внимание окружающих и вокруг которой все «вертится». Некоторые Тельцы сами окажутся в центре своей семьи или компании. Но это также может быть кто-то другой, например, ребенок, привлекательный гость или обожаемый питомец.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на продолжение вчерашних событий и на свое посильное участие в них. У большинства Близнецов не будет необходимости срочно вернуться к себе домой, в офис или на производственную площадку. Не стоит лишать себя дополнительных волнующих минут, возможности повеселиться, погрузиться в креатив, побыть в обществе детей, друзей или объекта своих романтических симпатий.
Рак
Сегодня для Раков сохранится вероятность неожиданных приятных трат и столь же неожиданных находок. В эти сутки лучше отдавать и дарить, а не приобретать и копить, но есть исключения. Возможно, будет получен приз, подарок, аванс или запоздалая благодарность. Значимы траты ради любимых, детей и друзей. Есть элемент непредсказуемости в инвестициях: прогноз обнадеживает, но отдачи придется подождать.
Лев
Сегодня Львы в неординарной ситуации: им хочется быть в центре событий, получать любовь и потакать своим прихотям, в то время как ритмы судьбы намекают, что им полезно остаться наедине с собой и заняться самоопределением (особенно в части внешности, любви, финансов и карьеры). Многие Львы будут притягивать внимание своим ярким экстравагантным образом, им важно не стать пленниками ложного имиджа.
Дева
Сегодня Девы могут быть вовлечены в чужую игру и вплоть до ночи оставаться заложниками навязанной им роли. Даже в случае самых ярких внешних сюжетов главные события вероятнее во внутренней жизни, в процессе поиска своей истинной индивидуальности. Многие Девы осознают роковую привязанность к конкретному привлекательному человеку или к заманчивому проекту, которая тайно «откачивает» их энергию.
Весы
Сегодня Весов день обнадеживает, но не дает им полной определенности в перспективе. Многих Весов будут волновать не только собственные планы и свобода личного творчества. Им также будет важно быть уверенными в будущем своих детей, в лояльности друзей, щедрости спонсоров или потенциале командного проекта, с которым они связывают свою самореализацию. Самые важные моменты ожидаются в первой половине дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам нужна внимательность, особенно в минуты сюрпризов, чтобы не выбрать привлекательную, но сомнительную цель. Не исключено, что в качестве «искусителя» выступит конкретная персона или даже выдуманный образ, например, персонаж виртуальной игры или рекламного ролика. Не лучший момент для выбора постоянной надежной профессии. Желательно уделить внимание детям, их учителям и друзьям.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов остается магнитом роль, которую они надеются сыграть, чужой край, где они мечтают быть востребованными, или далекая любовь, с которой они связывают свое счастье. Может быть важной духовная жизнь, личность наставника или учителя. Несмотря на позитивные моменты этого дня, он таит в себе долю соблазна и обмана, например, не исключена идеализация других культур.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит остерегаться коварства судьбы и некоторых черт характера, особенно склонности увлекаться. Есть риск завуалированных ловушек, включая финансовые и морально-этические. Ошибки возможны из лучших побуждений. Роковую роль может сыграть конкретный человек или образ. В ловушку можете угодить не вы, а кто-то близкий, например, ваша пассия или ребенок, друг или родственник.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им лучше отдать инициативу другим. Имеет смысл отнестись с пониманием к чужому самолюбию и амбициям, странным вкусам и привычкам. Если вы заинтересованы во внимании публики и находитесь на виду, вам придется подстраиваться под чужие ожидания, что может вас временами нервировать. События этого дня могут обернуться сюрпризом, особенно в личных отношениях.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют принимать важные решения, так как вскоре они могут быть пересмотрены. Чем выше уверенность в счастливой находке, тем больше риск последующего разочарования. Стоит повременить с выбором конкретных вещей, мест работы и лечения, а также конкретного человека, например, врача, попутчика или подчиненного. Может появиться соблазн рассматривать человека как функцию.