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Придираемся к мелочам — гороскоп на 19 августа

18 августа 2023ГороскопыМарианна Басс

3-4 лунные сутки. Первая половина этого дня может оказаться не очень продуктивной.

Придираемся к мелочам — гороскоп на 19 августа
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что участятся случаи ошибок и сомнений, усталости и рассеянности. После напряженной полосы возможны недомогания и мелкие травмы. Луна в Деве будет провоцировать придирчивость к мелочам. При внимательном взгляде действительно могут найтись скрытые недочеты в успешно проделанной работе, но не стоит спешить с выводами или менять свое мнение: вполне возможны неверные суждения. Во второй половине дня переход Луны в знак Весов предложит отвлечься от забот, поможет оказаться в более комфортной обстановке или в более приятном обществе.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют заниматься завершением вчерашних дел, а если они закончены, то несложной повседневной рутиной. После выполнения любых работ не помешает проверить полученный эффект: не исключены скрытые погрешности. При недомогании лучше начать день с забот о здоровье. Вечером может появиться интерес к общению, брачным и любовным отношениям, культурной жизни.

Телец

Сегодня у Тельцов проекты пойдут успешно, во многом благодаря вчерашним достижениям или везению. Для новых начинаний этот период суток не подходит, лучше окинуть взглядом проделанную работу и получить моральное удовлетворение от полученного результата. С приходом вечера в силу вступят новые нюансы. Возможно, придется вспомнить о своем здоровье или об эстетической стороне дела.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит начать этот день с завершения и проверки проведенных накануне работ. Звезды советуют придирчивее оценивать полученный эффект, иначе останутся незамеченными критичные погрешности и это обесценит все усилия. Стоит обратить особое внимание на риск технических протечек или утечки данных. К новому этапу планов лучше не приступать. Вечер поможет сменить обстановку на более приятную.

Рак

Сегодня Ракам дадут время закончить процесс учебы, разъездов или поисков, а также обдумать полученные в его ходе впечатления и суммировать полезную информацию. Если часть полученных данных вызовет сомнения, поможет интуиция. С приближением вечера на первое место могут выйти дела домашние, брачные или семейные. Вечером могут быть важны юридические или эстетические детали.

Лев

Сегодня Львам стоит начать день с необходимых по ситуации мелких дел и проявить в них дотошность: небрежность может иметь более серьезные отдаленные последствия, чем кажется на первый взгляд. Стоит проверить функциональность купленных инструментов, качество лекарств и продуктов, документы о проведенных работах и полученных услугах. Вечером можно отвлечься от забот и окунуться в «светскую жизнь».

Дева

Сегодня Девы могут встретить день в решимости продолжать вчерашние дела и поначалу это будет им удаваться. Однако что-то пойдет не так: начнет падать энтузиазм, наступит естественная усталость или участятся ошибки. Не стоит пытаться повторить вчерашний успех, лучше его закрепить и осознать его ценность. Вечером будет полезно сменить обстановку или вспомнить о чем-то приятном, например, о любви.

Весы

Сегодня Весов могут преследовать вчерашние хлопоты и связанные с ними мысли. Не исключены тайные сомнения, особенно, если речь идет о здоровье. В это время лучше ничего не предпринимать, любое начинание способно завести в тупик. Если нет срочных дел, имеет смысл отдохнуть. Улучшение обстановки и настроения ожидается ближе к вечеру, остаток дня обещает пройти достаточно гармонично.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит начать этот день с проверки полученных результатов: общий успех не гарантия отсутствия отдельных проблем. Мелкие недочеты могут найтись и в собственноручно выполненных работах, и в плодах совместных усилий. Многое может подсказать собственное чутье, рожденное опытом прошлого. Вечером планы зависят от обстановки и от вашей заинтересованности в партнерстве, общении, развлечениях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не забывать про долг и необходимость, а также про аккуратность и бдительность. Стоит тщательнее проверять и свою, и чужую работу: небрежность может плохо отразиться на выполнении ключевых планов или на самочувствии, добавить путаницы в отношения. Если была размолвка, лучше ее замять. Вечер поможет сменить обстановку на более комфортную и свободную.

Козерог

Сегодня для Козерогов день может начаться не только с констатации удач, но и с возврата былых сомнений, которые способны преследовать их даже на фоне счастливого поворота дел. Звезды советуют не сомневаться в себе и в благосклонности судьбы, но на всякий случай внести ясность там, где это возможно: понимание добавит спокойствия. Вечер напомнит о том, что важные цели недостижимы без партнерства.

Водолей

Сегодня для Водолеев день может стартовать с подозрений и сомнений. Даже если была проведена скрупулезная работа по устранению и профилактике опасных явлений, могут оставаться вопросы и сохраняться поводы для беспокойства. Звезды советуют составить список остаточных проблем, чтобы вернуться к нему чуть позже. Вечер лучше провести там, где можно отвлечься от забот и получить эстетическое наслаждение.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут появиться вопросы к людям, с которыми они работают. Иногда повод для подозрений, опасений и недоверия будут давать сами партнеры. Разбираясь с возможными негативными сторонами ситуации, важно не забывать про ее хорошие стороны, иначе есть риск остаться без выгодного предложения и продуктивного партнерства. Возможно, лучше все-таки поверить друзьям или мастерам-специалистам.
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