Весело проводим время — любовный гороскоп на 20 августа

Сегодня вместо серьезных разговоров лучше выбрать приятные занятия.

Наш гороскоп поможет подготовиться к предстоящему дню, принять важные решения и адаптироваться к энергетике, которая будет преобладать в жизни в этот день.

Овен

Сегодня Овны с их партнерами выглядят гармонично. Овны подстраиваются под своих партнеров, а те стремятся к балансу и делают все, чтобы отношения были красивыми и приятными. Удачный момент для восстановления прежних романов и пересмотра действующих отношений с целью их улучшения.

Телец

Сегодня Тельцам будет круто: романтическое свидание превзойдет ожидания, но придется с самого начала уделить внимание деталям. Это могут быть тонкости имиджа и внешности, акценты в обстановке или хорошие манеры. Красивое оформление и дипломатичное поведение сгладят проблемы бытовой и психологической совместимости.

Близнецы

Сегодня Близнецов не обманет романтическое свидание: оно может оказаться даже более приятным, чем они рассчитывали. Все, что им для этого потребуется — быть свободными от повседневных рутинных хлопот, истинных или надуманных обязательств, вдали от источников раздражения и тревоги.

Рак

Сегодня Ракам придется постараться ради поддержки ровной и лояльной психологической атмосферы в отношениях. Звезды призывают к взаимной терпимости и напоминают, что любые проблемы проще мягко предупреждать, чем мучительно устранять. Один из секретов согласия — гармонизация совместного быта.

Лев

Сегодня Львам навстречу идут звезды. Если судьба и не расстелит перед ними красную дорожку, по которой они продефилируют на глазах восхищенной толпы бывших и новых поклонников, то на согласие с любимым человеком они вполне могут рассчитывать. Ситуации дня могут склонять к параллельному флирту.

Дева

Сегодня Девам напомнят, что счастливые отношения маловероятны на волне постоянной суеты, споров и стресса. Приятное общение подразумевает стремление к равновесию интересов, обмену дарами или позитивными эмоциями. Выбирая подарок любимому человеку, важно быть уверенным в его вкусах.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на приятные для себя события. Не будучи в отношениях явными лидерами, они будут ненавязчиво направлять общение в нужную им сторону. Часто они будут зеркалом своего партнера или он их отражением. Некоторые Весы будут не прочь поддержать параллельный флирт.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не обязательно подстраиваться к обстановке, если они предпочли одинокие тайные страдания по предмету своей любви, но им придется считаться с ней, если они стремятся к отношениям, особенно публичным. В этом случае не обойтись без оглядки на модные веяния и азы любовного этикета.

Стрелец

Сегодня Стрельцам круто: в этот день судьба относится к их планам благосклонно. Звезды советуют не пропускать свидание, так как вскоре возможностей для приятного общения с любимым человеком может стать чуть меньше. У Стрельцов, утративших прежнюю гармонию отношений, появится отличный повод ее восстановить.

Козерог

Сегодня для Козерогов любовная гармония не станет чем-то недостижимым, но ради нее им придется постараться и даже, возможно, принести некую жертву, например, взять на себя роль, в которой им не очень комфортно. Не стоит поддаваться соблазну восстановить былые отношения или начать новый роман.

Водолей

Сегодня Водолеи получают возможность вернуть или удержать любовь, восстановить или гармонизировать отношения. Неважно, кто сделает первый шаг — гораздо важнее, чтобы вторая сторона пошла навстречу. Прекрасный момент для того, чтобы забыть о подозрениях и обидах, весело и приятно провести время.

Рыбы