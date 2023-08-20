Дедлайн горит — финансовый гороскоп на 21 августа

Сегодня нам придется соблюдать сроки.

Наш гороскоп расскажет о возможных изменениях в эмоциональной сфере, отношениях, карьере и физическом самочувствии.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют придерживаться традиционного стиля и методов в работе. Не нужно ничего менять и усовершенствовать. Попытка изменить привычный для вас порядок в работе может привести к сбою всего рабочего ритма с неблагоприятными последствиями. Воздержитесь от обмена валюты. При работе по свободному графику не следует откладывать срочную работу на последний момент.

Телец

Сегодня Тельцам вряд ли удастся придти к необходимым договоренностям. Рекомендуется воздерживаться от новых деловых знакомств. Верить обещаниям других людей столь же опрометчиво, как и самим давать обещания. Не ставьте для себя жестких сроков завершения работ - выполнить их будет непросто. Тем не менее это хорошее время для проведения рекламных мероприятий.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют подвергать самой строгой проверке все, что касается информации. Не следует безоглядно доверять сведениям, полученным от коллег и подчиненных. Возможно, возникнет путаница и неразбериха из-за ложной информации. Деловая встреча может сорваться по независящим от вас причинам. Берегите свою нервную систему от стрессов - это может негативно отразиться на самочувствии и уровне работоспособности.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от принятия финансовых решений о расходовании средств на крупные покупки. Есть риск допустить оплошность и потратить деньги не на те нужды, которые действительно сейчас необходимы. Можно заниматься рекламированием своих товаров и услуг. Бизнесмены могут провернуть выгодную сделку с покупкой и перепродажей оптовой партии товара.

Лев

Сегодня для Львов , настроенных на самостоятельное принятие ключевых решений, не лучший день. Вы рискуете допустить ошибку, если посчитаете, что можете действовать самостоятельно и не учитывать мнение близких родственников и членов семьи. На рабочем месте могут возникнуть трудности, на устранение которых уйдет много времени.

Дева

Сегодня Девам , возможно, придется работать в режиме ограничений, препятствий. Отчасти это может быть связано с задержкой в поступлении важной информации, без учета которой нельзя будет принять решение. В это время у вас может ухудшиться самочувствие, и вы не сможете в полной мере выполнять свои обязанности по работе.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют воздерживаться от составления планов. Рбота с прицелом на получение результата в будущем. В перспективе, может оказаться неоправданной. Больше всего вы сможете сделать, если будете решать вопросы по мере их поступления, не придерживаясь жестких временных рамок. Участие в коллективных собраниях и совещаниях не даст вам ничего продуктивного.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , работающим под жестким руководством начальства, придется нелегко. Постарайтесь повысить темп работы, действуйте энергичнее - в противном случае начальство может выразить недовольство медлительностью вашей работы. Старайтесь выполнять служебные инструкции.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться под пристальным наблюдением фискальных органов власти. Старайтесь сделать все возможное, чтобы не допускать нарушений правил поведения и служебных инструкций. В противном случае ваша деловая репутация может серьезно пострадать. Это не лучший день для урегулирования юридических вопросов.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может быть связан с высоким риском финансовых потерь. Причиной потерь может стать ущерб имуществу и поломки техники. Не лучшее время для открытия банковского счета и размещения депозитного вклада. От финансовых заимствований также лучше воздержаться. Держите в надежном месте пластиковую карточку - возрастает риск её потери или кражи.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может быть связан с неблагоприятными внешними обстоятельствами. За какое бы вы дело ни взялись, всюду можете сталкиваться с препятствиями. Особенно это относится к отношениям с деловыми партнерами и влиятельными людьми из числа начальства. В ряде случаев вам, возможно, придется адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам, чтобы минимизировать ущерб.

Рыбы