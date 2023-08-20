Смотрим на все позитивно — гороскоп на 21 августа

20 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах может подчеркнуть как гармоничные стороны отношений, так и скрытые проблемы, давние обиды, не до конца преодоленные трудности.

Фото: rambler