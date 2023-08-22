Не стоит спешить с ответами — любовный гороскоп на 23 августа

Наш гороскоп поможет читателям подготовиться к предстоящим событиям, избегать негативных влияний и улучшить свою жизнь.
Овен
Сегодня Овны чувствительны к тонкостям, на которые обычно не склонны обращать большое внимание. Это подходящий момент для обращения к прошлым страницам личной жизни, но стоит учитывать, что иногда это может быть немного болезненно. В привычном расписании встреч могут появиться изменения.
Телец
Сегодня у Тельцов в личной жизни откроется новая конструктивная страница, благодаря которой они смогут сгладить негативные стороны отношений и удержать то хорошее, что подарила им судьба. Может пойти по второму кругу интересный разговор, участие в котором дополнительно сближает влюбленную пару.
Близнецы
Сегодня Близнецы озабочены своими житейскими или служебными делами и могут постоянно говорить о них с любимым человеком. Им могут казаться подходящей темой для разговора пикантные тонкости интимной жизни. Общение в эти сутки может оказаться интересным, но недостаточно легким и веселым.
Рак
Сегодня Раки могут испытать внезапный интерес к старым контактам и сюжетам в своей личной жизни, обратиться к дневникам или заброшенным сетевым страницам. Некоторые Раки получат сообщения от прежних возлюбленных, которые вызовут у них массу воспоминаний и наведут на множество оригинальных мыслей.
Лев
Сегодня для Львов эмоциональная атмосфера может оказаться некомфортной. Не исключено, что они будут получать постоянные напоминания о былых событиях и поневоле размышлять о проблемных сторонах своей личной жизни. Это не самый удачный момент для важного свидания или легкого флирта.
Дева
Сегодня Девы ничего не говорят просто так. Они легко находят нужные слова для выражения своих чувств, но предпочитают не открывать свои карты целиком. Многим Девам придется в той или иной форме столкнуться с прошлым. Они могут написать сообщение бывшей пассии или получить от нее весть.
Весы
Сегодня Весы эмоциональны, что не всегда идет им на пользу. Иногда они могут делиться с партнером тем, что им было бы лучше оставить в секрете. Не стоит назначать на этот день важное свидание, особенно, если вы хотите быть на нем в центре внимания, получать только комплименты и похвалы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы останутся под впечатлением вчерашних событий, но сумеют взять себя в руки. Многие из них предпочтут опираться на свое чутье, а не на голос страсти. Новый ход событий заставит их подумать о будущем. Возможно, они начнут вынашивать планы доверительного разговора с любимым человеком.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют побыть в одиночестве и отдохнуть от романтических эмоций. По возможности, стоит сократить контакты с пассией до минимума. Не стоит проявлять слишком большую активность и свободным Стрельцам «в поиске», так как сегодня они вряд ли найдут желаемое.
Козерог
Сегодня Козероги хорошо владеют своими эмоциями и могут быть скрытными. Не исключено, что свои чувства они будут приоткрывать дозированно, создавая у партнера ощущение интриги. У Козерогов, которые попали в ловушку неуправляемых роковых страстей, появляется шанс взять ситуацию в свои руки.
Водолей
Сегодня Водолеям непросто: день обращает внимание на скрытую сторону событий или зовет их вернуться на время в прошлое. Возможно, этому поспособствует перемена в поведении партнера, наводящая на размышления. Стоит помнить, что сегодня может иметь место излишняя зацикленность на неприятных деталях.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют поддерживать диалог с любимым человеком, невзирая на расстояние и другие преграды. Возможно, будет начат разговор, нужный обоим. Мнение партнера начинает играть очень большую роль, поэтому лучше сначала выслушать его. Получив вопрос, не стоит спешить с ответом.