Встаем с первыми петухами — гороскоп на 24 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что утром Луна без курса будет мешать любой конкретике. Вторая половина дня может ограничить амбиции, усложнить доверие, напомнить о планах и правилах, о вынужденных отсрочках. Не удастся выйти за рамки текущего статуса, субординации, самочувствия, профессиональной компетенции. Возможны отказ, критика, контроль, экзамен. Луна в знаке Стрельца намекнет на трудности в общении с иностранцами и международными инстанциями. Важно не создавать поводов для ссор, иметь в виду возможность отсрочки, повторного диалога, пересмотра деталей.
Овен
Сегодня Овнам лучше браться за дело после полудня, но есть исключение: если накануне велись критически важные работы, желательно подвести под ними черту еще утром. Вторая половина дня добавит энергии, но может создать технические препятствия к свободному движению вперед. Возможно разочарование в помощнике или в человеке издалека, сомнение, отсрочка поездки. Не исключены помехи из-за самочувствия.
Телец
Сегодня у Тельцов будет время уточнить настроение интересующих людей и убедиться, что с ними налажен контакт. Не всегда уровень взаимопонимания будет возможно определить по явным признакам, потребуется проницательность. Вторая половина дня может создать препятствия к общению с иностранцами или представителями других культур, усилить сомнения насчет будущего, других людей или собственных талантов.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит начать этот день с необходимых по ситуации дел, поставив акцент на завершении вчерашних мероприятий: чем дольше они будут откладываться, тем меньше захочется в них погружаться. Вторая половина дня задаст строгие правила в общении с начальством, партнерами и инстанциями, особенно зарубежными. Не исключается уклончивость или обман, разочарование, отказ, контроль, проверка, отсрочка.
Рак
Сегодня Раки могут доверять своему чутью в начале дня, но позже им придется сверять свои ощущения и предположения с фактами: возможна путаница, нечаянная ошибка или намеренный обман. Не стоит спешить доверять врачу, помощнику, наставнику, человеку издалека. Желательно взять паузу для размышлений и проверки данных. Лучше не торопиться при выборе питомца, поиске места работы, разработке плана лечения.
Лев
Сегодня для Львов первая половина дня может быть не очень комфортной. В это время лучше заниматься несложными делами и не обращать внимания на возможное уныние. Во второй половине дня ситуация улучшится, но хорошие идеи удастся реализовать лишь наполовину. Вероятны опасения и сомнения из-за детей и любимых, творческие разочарования, финансовые заминки, препятствия к самовыражению или приятному отдыху.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть осмотрительнее. Необходимые дела лучше уладить до полудня. В течение дня возможен значимый момент в доме или в связи с жильем, в общении с иностранцами, партнерами или руководством. Многим Девам придется уточнять свой статус (например, хозяина или гостя), соответствовать правилам или держать предписанную дистанцию. Не стоит заключать окончательный договор.
Весы
Сегодня Весам лучше включиться в дела после полудня. При этом им будет полезно заранее очертить для себя план действий и границы возможностей: это убережет их от напрасной траты времени и лишних разочарований. Вероятны отказы, опоздания или отмены. Возможно, будут закрыты некоторые маршруты или учреждения, не будут работать нужные линии связи, окажутся расплывчатыми рекомендации и диагнозы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше начать день с внимания к собственным нуждам. В утренние часы можно пойти на поводу у случайного настроения или привычки, поразмышлять над вчерашними событиями и полученными впечатлениями или просто отдохнуть. Вторая половина дня требует аккуратности в любых делах, включая финансовые. Желательно проверять личность покупателя, продавца, контрагента (особенно иностранца).
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют приступать к важным делам после полудня. Утро лучше провести в энергосберегающем режиме, обращая внимание на знаки-предостережения. Вторая половина дня будет удачнее, если стать дисциплинированнее, заранее уточнить свою цель, статус и границы полномочий, проявить конструктивность в общении с начальством, официальными инстанциями, специалистами и значимыми людьми.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с тем или иным разочарованием. Если оно наложится на другие неблагоприятные факторы, например, на плохое самочувствие, — возможен приступ уныния. Может оказаться недоступным значимый человек: личный врач, учитель, начальник, далекий друг. Желательно иметь скрытую духовную опору или прочный внутренний стержень, особенно на фоне недомоганий и задержки планов.
Водолей
Сегодня Водолеи смотрят вперед чуть оптимистичнее и видят перспективу в целом, но радужных надежд день не обещает. Преобладающим настроением вплоть до ночи может оставаться скепсис, продиктованный житейским опытом, интуицией или фактами. Возможно недоверие даже к друзьям. Стоит отложить начинания, так как в них будут проблемы из-за внешних ограничений или из-за личных качеств участников.
Рыбы
Сегодня для Рыб ответственный период — после полудня. Вторая половина суток может заставить их сконцентрироваться на своей должности или профессии, на официальных контактах с руководством или иностранными инстанциями. Важно не портить отношения со значимой для себя персоной, будь то начальник, партнер, конкурент, клиент или близкий человек: от баланса интересов может зависеть репутация и карьера.