Ждет бешеный успех — гороскоп на 1 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что если появятся срочные хлопоты, появится и поддержка. Утром и днем Луна в Рыбах способна тормозить начинания и провоцировать фальстарты, склонять к пассивности, сонливости, уединению, рассеянности, выжиданию, мнительности или тайным страхам. Можно использовать утро для того, чтобы выспаться и восстановить силы.
Овен
Сегодня Овнам не стоит торопить события. Вплоть до вечера продлится фаза неопределенности, уныния, слабости или вынужденного ожидания. Пока не настал вечер, звезды советуют беречь свое здоровье, отсыпаться или восстанавливать силы. Но в конце дня желательно вернуться в форму, так как может потребоваться энергичное взаимодействие с другими людьми, например, сотрудничество или отражение нападок.
Телец
Сегодня для Тельцов основная часть этого дня пройдет в пассивном режиме мечтаний, воспоминаний или ожидания. Многие представители знака, сами того не замечая, будут отчасти провидцами или мистиками, останутся подключены к тайному источнику вдохновения или важному для них «коллективному эгрегору». Вечером придется действовать по обстановке, может потребоваться помощь или услуга в неоднозначной ситуации.
Близнецы
Сегодня Близнецам придется быть осторожными, так как для них продлится полоса неопределенности или иллюзий. Велик риск поддаться внушению. Звезды рекомендуют отложить подписание документов, повременить с утверждением планов и важными решениями, избегать начинаний и не спешить с выводами в случае навязчивых мыслей. Вечернее время подходит для быстрого неформального сотрудничества.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют полагаться на свою интуицию, память, фантазию или веру: один из этих источников пригодится, когда нужно будет дорисовать неясную информационную картину, смириться с паузой в беседе, отсрочкой поездки, ошибкой в тексте или другой вынужденной заминкой. Вечером любой решительный целеустремленный порыв важно дополнять дипломатичностью и балансом интересов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сохранять осмотрительность в любых делах, а также не забывать про азы «психологической гигиены», например, про необходимость ставить барьер внушениям и негативным эмоциям. Вплоть до конца дня может сохраняться рассеянность или расслабленность, но вечерние часы дадут шанс наверстать упущенное, особенно при партнерских связях или при поддержке издалека.
Дева
Сегодня Девам придется мириться с общей неясностью атмосферы или загадками в поведении нужных людей. В это время лучше не искать союзников и не пытаться налаживать конструктивный диалог, не стоит торопить события и любой ценой добиваться окончательного соглашения. В конце дня нежелательны начинания, но звезды советуют оперативно реагировать на возможную просьбу или сигнал тревоги.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что новый поворот событий ожидается вечером — особенно, если они заинтересованы в активном взаимодействии с другими людьми. Именно в это время им потребуется собственная инициатива или умение подхватить чужую, а в случае конкуренции пригодится готовность ответить на вызов. Основную часть дня можно посвятить скрытой рутине, поиску пропаж или заботам о здоровье.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют отдыхать или заниматься спокойными видами творчества: это лучший способ получить духовную или моральную подпитку из «высшего источника» или из собственного прошлого. В случае недомогания важно успеть восстановить работоспособность, поскольку в конце дня она понадобится. Возможно, придется выполнить партнерское обязательство или кому-то помочь.
Стрелец
Сегодня Стрельцы основную часть этого дня могут использовать для расслабления и уединения. Пока не настал вечер, можно побыть на природе, в тихом уголке дома или в тайном убежище, где никто не мешает предаваться воспоминаниям и фантазиям. Но важно избегать возможных побочных эффектов такого режима, например, провала в пессимизм. К активному образу жизни звезды советуют возвращаться в вечернее время.
Козерог
Сегодня Козероги смогут пользоваться относительной свободой, рассчитывать на покой или паузу в текущих делах. В зависимости от ситуации и личных вкусов, можно посвятить основную часть этого дня обдумыванию информации, фантазиям или отдыху. Важно следить за эмоциональным фоном, избегать темных мест и уныния. В конце дня может появиться срочная задача или неотложное домашнее дело.
Водолей
Сегодня для Водолеев основная часть этого дня не слишком продуктивна, но и ее можно использовать с толком, например, отдохнуть или разобрать очередную порцию старых вещей. Рекомендуется воздержаться от покупок, платежей и новых сделок, от работы с важными финансовыми расчетами и документами. Самым позитивным и результативным окажется вечер, он может быть отмечен срочным делом, встречей или поездкой.
Рыбы
Сегодня Рыбам предстоит думать о себе, но не изолированно: многие Рыбы будут вынужденно рассматривать себя чужими глазами, сомневаться в своей профессиональной репутации или роли в отношениях. Важно не забегать вперед и учитывать неокончательный характер любого разговора. В конце дня возможны срочные хлопоты, вместо ожидаемого покоя вечер может пройти в деловой или иной суете.