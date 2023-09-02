Время ставить новые цели — гороскоп на 3 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что приятные впечатления дня вчерашнего могут перемежаться со случайными всплесками эмоционального негатива, что может омрачить любые отношения и подпортить любую совместную инициативу. В это время важно не форсировать начинания, а беречь имеющуюся гармонию. Новый поворот событий принесет вечер. Вступление Луны в знак Тельца поможет сконцентрироваться на материальной части дел. Не стоит спешить в конце дня с новыми тратами — вначале лучше изучить информацию, оценить состояние бюджета и ресурсов.
Овен
Сегодня Овнов могут ждать не только приятные эмоции (особенно, если они рождены в середине апреля). Утром и днем сомнителен прогресс в делах, зато есть риск дать слабину, уступить давним дурным привычкам, поступить по инерции во вред себе или своей карьере. Вечер перенаправит внимание на материальные дела и полезную информацию, не будет лишним заново навести порядок в своем кошельке и бюджете.
Телец
Сегодня Тельцов ключевые события ожидают в конце дня: именно в вечерние часы они получат возможность обратиться к собственным нуждам, сверить их с состоянием своих персональных или коллективных планов, выделить в ситуации главное и отмести лишнее. Пока не настал вечер, звезды советуют избегать начинаний и перегрузок, не поддаваться импульсу и заниматься лишь самыми необходимыми текущими заботами.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не увлекаться авантюрами, воздержаться от вступления в новую команду и быть внимательнее к отголоскам проблем в старой. Вечерние события сместят акценты и заставят увидеть ситуацию под другим углом, например, вместо позиции беспечного бессребренника вынудят вас задуматься о быте, хозяйстве, о финансовой стороне дружбы или о материальной базе ваших текущих дел.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют воздержаться от важных шагов до наступления вечера. Не стоит включаться в новые дела, решать конкретные юридические и профессиональные задачи, тесно контактировать с руководством и учреждениями, общаться с давними недоброжелателями. Вечер подскажет более верное и перспективное направление действий. Остудив преждевременный энтузиазм, он подарит осторожный оптимизм.
Лев
Сегодня Львов удача не покинет резко, но может таять в течение дня. Если вчера вы не успели пустить в ход свое обаяние или воспользоваться минутой везения, звезды советуют наверстывать упущенное с утра. Вечером желательно сосредоточиться на стратегических вопросах — особенно связанных с профессиональными заработками, важными тратами и сделками, финансированием проектов или управлением ресурсами.
Дева
Сегодня Девам звезды настоятельно рекомендуют перенести все значимые шаги и решения на вечернее время. Именно вечер позволит взглянуть на ситуацию и дальнейшие перспективы под правильным углом, а вместе с разумными ограничениями в одних сферах получить отличные возможности в других. Попытка ускорить события способна завести в тупик, создать лишние проблемы и привести к нежелательным последствиям.
Весы
Сегодня Весам придется принять как должное окружающую их обстановку. Пока не настал вечер, многим Весам предстоит мириться с негативными настроениями других людей или неудачной психологической атмосферой в целом (выражать свое недовольство слишком бурно звезды не советуют, чтобы не разбудить призрак былой вражды). В конце дня важно объективно оценить финансовую ситуацию и свои возможности в ней.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют заниматься лишь самыми необходимыми делами и быть готовыми в них к доле дискомфорта, например, к недомоганиям, разногласиям в работе и быту, отсутствию желаемой гигиены и порядка. В конце дня желательно сделать акцент на ключевых основах дружбы и партнерства. Это могут быть совместные планы, общие убеждения или пересечение материальных интересов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит учитывать, что в эти сутки ни один план не будет для них совершенным. Даже если вчера все шло хорошо, сегодня могут возникнуть помехи, например, изменит удача в игре или окажется подпорчен отдых. Вечером может напомнить о себе повседневное расписание, здоровье или комплекс рутинных нужд. Возможно, придется пожертвовать приятными вещами ради работы или долга, близких или питомцев.
Козерог
Сегодня для Козерогов основная часть этого дня не слишком гармонична. Многие Козероги (особенно рожденные в середине января) будут вплоть до вечера испытывать бытовой или психологический дискомфорт, рискуют зайти в тупик в делах или не поладить с окружением. Звезды советуют ждать конца дня: в это время вернется системная духовная или материальная опора, появится информация или обоснованная надежда.
Водолей
Сегодня Водолеев все самое важное ожидает в конце дня. Пока не наступил вечер, звезды советуют представителям этого знака ориентироваться на окружающую обстановку и помнить, что далеко не все в ней очевидно: некоторые неприятные нюансы остаются «за кадром». Лучше избегать важных поездок и контактов. Вечером потребуют внимания долгосрочные планы, связанные с материальной базой или недвижимостью.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что продуктивная полоса ждет их вечером. Это лучшее время для планирования дел, оценки ситуации и своих возможностей, включения в целевое общение, подготовки к важным мероприятиям, переговорам и сделкам. Основная часть дня сулит убытки при попытке что-то получить, но может оказаться продуктивной, если акцент стоит на отслеживании проблем и отказе от ненужного.