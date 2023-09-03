Перемены маячит на горизонте — гороскоп на 4 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в знаке Тельца подчеркнет важность материального начала, но могут стать важными и другие грани жизни, например, дружба, прогресс, благотворительность, свобода или обновления. Аспект Луны к ретро-Меркурию позволит продолжить интересный разговор, получить полезную информацию, узнать новости. Подходящий день для массового мероприятия, особенно для собрания, распродажи, аукциона, дегустации эксклюзивных блюд. Возможны неожиданные покупки, призы, бонусы и другие сюрпризы. Могут прийти и уйти «шальные деньги».
Овен
Сегодня для Овнов важны дела материальные: полезные связи, каналы дохода. Могут активно обсуждаться финансовые детали, схемы взаиморасчетов или оплаты услуг. Темой дня может стать сюрприз, находка, выигрыш, творческий гонорар, обновление ставок в любовной или финансовой игре. Деньги могут тратиться на подарки, экспромты и капризы. Важно следить за новостями и поддерживать контакт с помощниками.
Телец
Сегодня для Тельцов день не пройдет бесследно, может стать волнующим пиковым моментом, новым стартом или важной чертой. Возможно яркое событие в любви, браке, жилищных делах, творческой биографии. Многие Тельцы получат сюрприз, переживут минуту славы, блеснут красноречием или авторитетом. Немалую роль в их успехе сыграют друзья, ученики или поклонники. Возможна экстравагантность и тяга к свободе.
Близнецы
Сегодня Близнецы проведут день хорошо, если проявят долю самоотверженности, оригинальности, практичности и здравого смысла. Возможно, придется постараться ради коллектива, поучаствовать в подготовке и проведении какого-то мероприятия, применить свой кулинарный, хозяйственный или иной полезный талант. Возможны неожиданные контакты и поездки, финансовые новости, известия от друзей или родственников.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть среди друзей или поддерживать с ними контакт. Это хороший день для посещения масштабных мероприятий и организации шумных вечеринок: удастся не только развить дружеские связи на будущее, но и узнать свежие новости и поделиться перспективными идеями. Возможен сюрприз, подарок, находка. Не исключено, что особенно ценным станет общение с конкретным единомышленником.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют быть целеустремленными. Ради карьеры или большой цели стоит пообщаться с влиятельными друзьями: это более надежный путь, чем попытка поднять свой личный рейтинг. День может дать отличные идеи в неформальных сферах деятельности, поможет вступить в престижный клуб по интересам или найти спонсоров для реализации оригинального проекта. Возможны неожиданные приобретения.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют ловить свой момент удачи. Это прекрасный день для Дев, которые путешествуют, преподают или получают высшее образование, решают юридические вопросы, много общаются с иностранцами, стремятся вступить в престижное сообщество или расширить круг своих друзей за рубежом. Благоприятный день для программистов, а также для тех, чья работа связана с устным и письменным словом.
Весы
Сегодня Весов может удивить материальная сфера. События не обязательно будут неприятными, но многим представителям знака придется поволноваться. Возможен неожиданный ход со стороны спонсора или финансовой организации. Возрастают шансы получить кредит или дружеский займ, реструктурировать долг. Не исключены обновления в схеме платежей и взаиморасчетов. день может освежить взгляд на любовь.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не уходить от диалога: ценными могут оказаться связи и с отдельными людьми, и с группами. Самое время поддержать общение с влиятельными персонами, популярными неформальными организациями или широкой аудиторией, поговорить с другом, супругом, спонсором или важным клиентом. Хорошо обсуждать будущее. Возможен неожиданный поворот, если затронуты темы любви и денег.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может ждать необычное событие в связи с их служебными делами, здоровьем или бытом. Этот день подходит для обновлений, меняющих привычный ход работ. Не обойтись без информированности и целевых контактов, частного совещания или конференции в расширенном составе. Может потребоваться связь с личным помощником, помощь команды, консультация врача, программиста или другого специалиста.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды обещают удачу. Материальные, эмоциональные или другие сюрпризы не станут препятствием к успеху, хотя могут добавить волнений и расходов. Есть шанс пустить в ход красноречие или литературный талант. День хорош для контакта с иностранцами, с представителями науки, образования и медицины. Можно довериться мнению друга, учителя, признанного авторитета в интересующей области.
Водолей
Сегодня для Водолеев этот день может быть ознаменован необычным событием в их частной жизни или в близкой им социальной группе. Они не останутся равнодушными к семейному торжеству, встрече друзей, крупному мероприятию в интересующей их области. Возможны важные обновления в доме, сюрпризы и новшества в делах, связанных с недвижимостью, личным или коллективным владением. В доме возможны гости или новости.
Рыбы
Сегодня для Рыб это удачный день. Прежде всего, он может стать важным из-за своей информационной насыщенности: вероятны ценные подсказки, добрые вести, оригинальные выгодные предложения. Он создает предпосылки для неслучайных встреч, содействует восстановлению влиятельных связей, помогает влиться в группу единомышленников или продолжить диалог с одним, но очень значимым в данный момент человеком.