Дедлайны будут гореть — финансовый гороскоп на 4 сентября

3 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам придется торопиться, потому что времени в обрез.

Фото: Кадр из фильма "Аферисты Дик и Джейн"