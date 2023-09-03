Дедлайны будут гореть — финансовый гороскоп на 4 сентября

Наш гороскоп поможет вам лучше понять, каким образом вы можете максимизировать свой потенциал, избегать конфликтов и принимать важные решения в соответствии с текущими астрологическими влияниями.
Овен
Сегодня к Овнам деньги могут быстро приходить и еще быстрее исчезать. Интенсивный приток финансов может быть связан с большими трудозатратами. Основная трудность в том, чтобы соблюсти баланс между расходными и доходными статьями бюджета. Рекомендуется удержать себя от шопинга. В конце рабочего дня вам может поступить обнадеживающая информация, благодаря которой вы сможете улучшить свое положение.
Телец
Сегодня Тельцы могут наталкиваться на серьезные препятствия. Могут осложниться дела в сфере услуг, когда к вам может уменьшиться поток клиентов. Не пытайтесь вступать в спор с клиентами, старайтесь не доводить разногласия до конфликта. Вторая половина дня повышает ваши шансы для увеличения дохода. Прислушивайтесь к советам коллег.
Близнецы
Сегодня у Близнецов отношения с коллегами не отличаются теплотой и стремлением к взаимопомощи. Первая половина дня может быть связана с осложнениями в делах и ухудшением самочувствия. Важно уделять внимание деталям, чтобы не допускать ошибок и чтобы не пришлось переделывать свою работу. Вторая половина дня благоприятствует инициативному творческому труду.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют полагаться на удачу. Фортуна сейчас играет против вас и любая спекулятивная деятельность типа игры на бирже или перепродажи товаров оптом, может привести к убыткам. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто работает удаленно, не выходя из дома. Успешно идут дела по подготовке и оформлению полагающихся вам по закону льгот, пособий, субсидий, компенсаций.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется в первой половине дня по мере возможности не контактировать с начальством и не появляться в его поле зрения. Поведение вашего непосредственного руководителя может отличаться крайней степенью непоследовательности. Не торопитесь сразу же начинать исполнять очередное поручение — возможно, оно будет отменено во второй половине дня.
Дева
Сегодня Девам, которые требуется по роду профессии часто контактировать или переезжать с места на место, первая половина дня не благоприятствует. Возможно, вам так и не удастся дозвониться до интересующего вас человека. Или произойдет задержка с поступлением важной информации. Вторая половина дня благоприятствует реководителям для принятия управленческих решений.
Весы
Сегодня у Весов могут уменьшиться доходы. Может снизиться производительность труда или задержится выплата заработанных денег.Поэтому и финансовые возможности сужаются. Вместе с тем, не исключено, что именно сегодня может потребоваться срочный ремонт техники. Вторая половина дня благоприятствует для тех, кто проходит профессиональное обучение или находится в служебной командировке.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут проявить неуступчивость и склонность сомневаться в целесообразности партнерского сотрудничества. Поэтому у вас это может привести к упущенным возможностям и замедлению темпа работ. Вторая половина дня благоприятствует работникам финансового сектора. Хорошо вести учет ресурсов, проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Стрелец
Сегодня Стрельцам при выполнении текущей работы, рекомендуется не отвлекаться на всякие сомнительные слухи и иную постороннюю информацию, никак не связанную с вашей работой. Главным условием успешности этого дня является стремление доводить все дела до завершения. Вторая половина дня складывается намного удачнее и наиболее важные дела лучше запланировать на конец дня.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют отдавать предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете, и в которой у вас имеется большой опыт. Не следует увлекаться всевозможными экспериментами и новациями — это может нарушить ваш ритм работы и ухудшить результаты. При работе по свободному графику не откладывайте сроки работы на последний момент. Вторая половина дня складывается более удачно.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется наиболее важные дела перенести на конец рабочего дня. Что касается первой половины дня, то в это время вы можете столкнуться с серьезными препятствиями. Основная проблема этого времени — трудность с тем, чтобы уложиться в график работ и соблюсти в точности сроки. Старайтесь делать все с опережением, чтобы иметь запас времени. Вечером хорошо обменивать валюту.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется воздерживаться от деловых поездок и знакомств. Не лучшее время для заключения торговых сделок. При аналитической работе с документами есть риск допустить ошибку или потерять важный документ. Вторая половина дня благоприятствует вложению денег в недвижимость. Успешно идут ремонтные работы. Можно заниматься оформлением банковской ссуды.