Открываемся всему новому — гороскоп на 5 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что будет естественным интерес к глобальным финансовым программам и к новшествам в перераспределении благ. День может пройти в атмосфере вчерашних волнений, под впечатлением массовых настроений или важных для будущего перемен. Не стоит строить детальные планы, так как события могут развиваться нетипично — в частности, не всегда предсказуем итог денежных операций, эффект от даров и бонусов. Не стоит опираться на стандарты: их может победить тяга к свободе, эксперименту, прогрессу, новизне.
Овен
Сегодня для Овнов вплоть до ночи может продолжаться фаза материальной нестабильности. Многим Овнам придется привыкать к обновлениям, например, поправкам в схеме взаиморасчетов, изменившимся планам на будущее, неожиданным дарам фортуны или только что сделанным покупкам. Возможна расточительность, склонность к кулинарным и финансовым экспериментам. В этот день лучше отложить рутинный стандартный шоппинг.
Телец
Сегодня Тельцы могут дать волю своим оригинальным порывам и нестандартным свободолюбивым убеждениям, продемонстрировать миру свое дружелюбие, необычный талант и широту души. В течение дня возможны минуты эмоциональной экзальтированности, счастливые озарения, волнения. В быту не исключены капризы и странности. Лучше не принимать в этот день важных решений, они могут быть слишком экстравагантными.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют ориентироваться на сложившиеся накануне обстоятельства и продолжать подстраиваться к ним. Обстановка может вплоть до ночи оставаться необычной. Для многих Близнецов определяющими станут события в семье или компании. Им придется посвятить себя общим интересам, поддержать разговор на актуальную тему, разделить нужды и эмоции своих друзей, гостей или домочадцев.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют оставаться частью своей рабочей команды, компании по интересам или социальной группы. Внимание вплоть до ночи могут удерживать обнадеживающие картины будущего. Важнее материальной стабильности в этот день является сохранение дружбы и даруемых ею широких возможностей, особенно информационных. Не стоит обрывать связи с прежними единомышленниками, включая зарубежных.
Лев
Сегодня Львов удерживают необычные цели, которых им не добиться в одиночку. Звезды напоминают, что даже самый оригинальный план требует практичного подхода и материальной базы, а также прогрессивного мышления и понимания тенденций будущего. День может пройти в атмосфере волнения. Возможно, придется участвовать в целевом мероприятии, корректировать планы или поступаться своими вкусами.
Дева
Сегодня у Дев есть время для развития положительных тенденций в своей жизни. Это может быть усвоение знаний, восстановление контактов или распространение своих идей. Особенно ценным может оказаться взаимодействие с учителями и наставниками, зарубежными друзьями и партнерами, международными сообществами, возможными попутчиками, иностранными корреспондентами или проводниками на далеких маршрутах.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не привязываться к стандартным решениям, в том числе финансовым. Будет естественным интерес к большим программам, новшествам и коллективным экспериментам. Но тягу к прогрессу желательно сочетать с долей осторожности. Не стоит «класть все яйца в одну корзину», рисковать последними средствами или жизненно важными нуждами. Не помешает осторожность при дружеских займах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сохранять фокус своего внимания на коллективных делах и на сопутствующей им эмоциональной атмосфере. Внимание вплоть до вечера может привлекать обстановка в социуме, брожение идей в дружеском коллективе, новое настроение в среде партнеров или клиентов. Может быть непредсказуемым поведение партнера по браку или оставаться открытой судьба романтических отношений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на стандартный ход дел, позволяющий спокойно заниматься рутинными задачами. Вероятно, будет временно изменено повседневное расписание. Внимание вплоть до ночи может удерживать важное событие, например, обновление в штате помощников или старом программном обеспечении. Не исключены сюрпризы в самочувствии или в питании. Могут необычно вести себя питомцы.
Козерог
Сегодня у Козерогов есть важный источник надежды и вдохновения, помогающий им оставаться оптимистами. Новые открытия и дары судьбы маловероятны, но может появиться определенная выгода от задержки в исполнении желаний и планов. Возможно, придет запоздалая благодарность или «в закромах» найдется дополнительный ценный ресурс. Вероятна поддержка от друзей или детей, от прежних партнеров или клиентов.
Водолей
Сегодня Водолеи прикованы к важным для них событиям, местам или обстоятельствам. Многим представителям знака это принесет волнения, определенный психологический или бытовой дискомфорт. Возможно, им придется побывать в гостях или самим принять гостей на своей территории. Не исключены разногласия с домочадцами и друзьями либо сюрпризы с их стороны. Важное условие гармонии — великодушие.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не оставаться равнодушными к окружающей их эмоциональной атмосфере и общей обстановке: не исключено, что в ней найдется место и для их индивидуальных планов, идей и устремлений. В зависимости от личной ситуации, имеет смысл быть в курсе дел своих соседей, партнеров, попутчиков или коллег, поддерживать непосредственный контакт или незримую духовную связь с друзьями.