Держим карман шире — финансовый гороскоп на 6 сентября

Наш гороскоп обещает вам небольшие, но очень приятные деньги.
Овен
Сегодня Овны могут пожинать плоды своих усилий. Вам могут сделать предложение занять более высокую должность или поручить выполнение ответственного задания. Возможна поддержка со стороны влиятельного покровителя. Безработные смогут найти себе хорошую постоянную работу. Наиболее удачное время приходится на утренние часы.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться удачный день для участия в конкурентных видах деятельности типа соревнований, творческих конкурсов, кастингов. Благодаря тому, что вам придется заниматься новыми для себя вопросами, вы сможете лучше проявить свои таланты и способности. Хорошо совершать поездки по обмену опытом и повышать уровень профессионального образования.
Близнецы
Сегодня Близнецы смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим, работающим в банковских структурах или в страховых агентствах. Можете рассчитывать на реальную поддержку со стороны родственников. Успешно идут дела у строителей и риелторов. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют приступать к делам сразу с утра без долгой раскачки и ориентировать себя на активные контакты. Благодаря вашей коммуникабельности и умению находить взаимопонимание с самыми разными людьми, вы сможете быстро урегулировать многие из тех вопросов, которые прежде решить не удавалось. Может ускориться торговый оборот, увеличивается количество клиентов.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы. Выполняйте свой профессиональный долг честно и добросовестно, и положительный результат не заставит себя долго ждать. Это хороший день для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Уровень доходов может значительно вырасти за счет резкого повышения профессионального мастерства.
Дева
Сегодня у Дев прекрасный день для реализации своих идей и планов. У вас могут усилиться пробивные способности и качества лидера — это может привлечь вам в помощь других людей. Работа в составе группы единомышленников может оказаться успешнее индивидуальной трудовой деятельности. Действуйте энергично и ни на секунду не сомневайтесь в успехе своего предприятия — ветер удачи сейчас дует в ваши паруса.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется отдавать предпочтение тихой спокойной работе, требующей углубления и сосредоточения. Приступив к работе с утра пораньше, вы сможете сделать намного больше по итогам дня. Очень важно иметь комфортные условия для труда на рабочем месте — это позволило бы вам повысить производительность труда. Вам могут предложить дополнительную возможность для подработки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам хорошо заниматься укреплением и расширением деловых связей. Используйте это время для согласования своих личных планов с планами тех людей, с кем вы вместе работаете — это позволит сделать ваши усилия более эффективными. Успешно проходят поездки, встречи, торговые сделки. Хорошее время для аналитической работы с документами и для подготовки отчетов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день может принести исполнение желаний. Если вы мечтали о карьерном росте, то вполне вероятно, что вам предложат занять более высокую должность, с соответственно более высокой зарплатой. Не исключено, что начальство поощрит вас денежной премией. Отдавайте предпочтение методичному труду в полном соответствии с графиком. Хороший день для поисков новой работы.
Козерог
Сегодня у Козерогов день складывается благоприятно для повышения уровня профессионального образования. При этом важно, чтобы вы проявили личную заинтересованность в повышении квалификации. Можно успешно сдавать аттестационные экзамены, защищать дипломные работы, поступать в вуз. Благоприятное время для деловой переписки и служебных командировок.
Водолей
Сегодня у Водолеев имеются финансовые обязательства перед частными лицами или кредитными организациями, и вы можете выходить на контакт с кредиторами и согласовывать с ними приемлемый для вас график погашения задолженности. Возможно, что сегодня в вашем распоряжении окажется крупная сумма денег. Хорошо платить по счетам.
Рыбы
Сегодня Рыбы ведут переговоры о деловом партнерском сотрудничестве, и подписывать итоговые документы лучше в течение первой половины дня. Это хорошее время для того, чтобы добиться необходимых уступок со стороны партнера. Помните, что в одиночку вы сегодня не сможете добиться тех результатов, которые будут вам по плечу при взаимодействии с другими людьми.