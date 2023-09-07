Язык будет хорошо подвешен — гороскоп на 8 сентября

7 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке подчеркивает потребность в собственном доме (территории) и советует держать владения в порядке, иначе возможен визит нежеланных гостей.

Фото: rambler