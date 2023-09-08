Яркий взрыв эмоций — любовный гороскоп на 9 сентября

Наш гороскоп расскажет, как полюбить вторую половинку еще сильнее.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что в отношениях сохраняется повышенная эмоциональность, иногда ведущая к размолвкам и обидам. Не стоит давать поводов для ревности, для деловых и бытовых разногласий. Дипломатия может дать неидеальный результат, но это лучше, чем копить или выплескивать негатив.
Телец
Сегодня Тельцам стоит ценить доброжелательную психологическую атмосферу этого дня, так как она очень поможет контакту с любимым человеком. Важнее внешних эффектов будут нежность и привязанность, общие тайны, взгляды или привычки. О чем бы ни шла речь, желательно продемонстрировать великодушие.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит недооценивать роль бытового уюта и семейственности: если здесь все в порядке, общение с любимым человеком станет намного приятнее. Но лучше не акцентировать эту часть отношений, если она ведет к размолвкам, например, партнер ревнует вас к вашим близким.
Рак
Сегодня у Раков есть возможность сгладить ссору или убедиться, что они ее удачно избежали. Если накануне в отношениях с любимым человеком обострились противоречия, звезды советуют их не замалчивать: и старую обиду, и вновь возникшее затруднение лучше «проговорить», чем держать в себе.
Лев
Сегодня для Львов предпочтительнее психологическая интимность, а не выражение чувств напоказ. Попытки сделать из свидания веселое приключение или феерическое действо могут не возыметь успеха, а вот доверительный разговор с любимым человеком или уютное «молчание вдвоем» окажутся очень кстати.
Дева
Сегодня Девам необходимо ощущать эмоциональную и духовную связь с любимым человеком. Потребностью многих Дев будет словесное выражение чувств, доверительный разговор. На их счастье, в этот день легко говорить на щекотливые и неоднозначные темы, в том числе связанные с прошлым и будущим отношений.
Весы
Сегодня Весы поймут, насколько их общение с партнером зависит от старинных обид, деловых амбиций, скрытой ревности или другой «червоточинки» в отношениях. Многие Весы убедятся, что размолвки такого рода все еще имеют над ними власть (особенно, если роман насчитывает не один месяц или год).
Скорпион
Сегодня Скорпионы находят в себе силы с оптимизмом смотреть вперед и в любой ситуации способны найти нечто хорошее. Звезды советуют не откладывать романтическое свидание или доверительный разговор, если появилась такая возможность: в этот день будет легко выразить свои истинные чувства.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды напоминают, что это день повышенной чувствительности. В зависимости от обстоятельств, она способна принять форму подозрительности, ранимости или сентиментальности. На психологическую атмосферу в любовных отношениях будут вплоть до ночи влиять весьма деликатные детали.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит начинать общение с любимым человеком с воинственной или явно критикующей ноты, подчеркивая возможные разногласия. Важно считаться с его взглядами, привычками и настроениями. Сегодня нетрудно поладить, особенно, если любовь дополнена дружбой и сходством убеждений.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что обстоятельства могут нередко оказываться сильнее их романтических планов и лишать их свободы маневра. Возможно, им придется вплоть до ночи подстраиваться к событийной части ситуации или ее психологическому фону, проявляя гибкость и импровизируя по мелочам.
Рыбы
Сегодня для Рыб личная жизнь станет источником положительных эмоций, если они не будут изменять своим идеалам и принципам. Не стоит стесняться собственных убеждений или привычек: тот, кто любит вас или мечтает о том же, о чем и вы, обязательно вас поймет, даже если вы говорите на разных языках.