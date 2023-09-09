Засосет мир магии — гороскоп на 10 сентября

9 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

25 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рака склоняет к созерцанию и пассивности, может заставить оставаться дома, в защищенном тихом месте или вдали от цивилизации.

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Гороскоп на сегодня говорит, что вплоть до вечера духовное преобладает над материальным. Может усилиться тяга к трансцендентному, к приметам, снам, психологии, эзотерике, таинственным ритуалам, потустороннему миру, семейному прошлому. Лишние нагрузки и важные старты лучше отложить. Залог хорошего дня — ровное настроение, которое можно сформировать музыкой или добрым общением с близкими. Не стоит подчеркивать имеющиеся разногласия. Новое настроение появится ближе к концу дня. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что этот день может оказаться для них не очень продуктивным. По возможности, стоит провести его дома или в спокойной обстановке, занимаясь бытовыми или другими несложными делами. Если недавние события спровоцировали негативный настрой, в эти сутки важно его не усугубить. Хорошо, если будут доброжелательными отношения с близкими людьми. К ночи возможен всплеск энергии. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что лучше не увлекаться житейской суетой и уделить больше времени нематериальной стороне жизни. В зависимости от направления интересов, это могут быть моральные или психологические детали, мысли о будущем или прошлом, о дружбе или прогрессе. Возможны озарения, видения, интерес к эзотерическим знаниям. К ночи могут напомнить о себе дела домашние или сердечные. Близнецы Сегодня Близнецы могут посвятить день рутинным делам или оценке отдельных сторон ситуации, например, своего материального положения, состояния домашних или семейных планов. Возможны неоднозначные переживания в связи с покупкой или недавней сделкой. Лучше не делать в это время важных приобретений. Поздний вечер может дать новый любовный или творческий импульс, предложить развлечение. Рак Сегодня у Раков есть время для себя. В зависимости от настроения и предпочтений, на первый план могут выйти насущные бытовые нужды, эмоциональные переживания или духовные потребности. Можно успокоиться после ссоры или расслабиться после перенапряжения, дать волю фантазиям или тайным надеждам, послушать музыку или побыть в тишине. Ближе к ночи может наметиться подарок или покупка. Лев Сегодня Львам звезды не рекомендуют торопить события, например, слишком рано покидать свое убежище для работы или размышлений, дом или частную территорию. Позитивные перемены и приятные подвижки в исполнении желаний ожидаются в поздний час. Пока не настал вечер, можно и нужно отдыхать или максимально снизить нагрузки: это поможет восстановить силы, исцелить недуг или вернуть привлекательность. Дева Сегодня Девам этот день позволяет продлить свое пребывание в среде единомышленников, с которыми их связывают кровные или духовные узы либо совместные планы. Звезды намекают, что в эти сутки лучше не увлекаться обсуждением конкретных программ и проведением конкретных работ. Лучше дать себе отдых, пообщаться с друзьями или родней в свободном формате, поностальгировать о былом или помечтать о будущем. Весы Сегодня Весам звезды советуют выполнять свои семейные и должностные обязанности, но избегать лишних нагрузок и новых начинаний. Вплоть до вечера возможна несобранность и подверженность негативным эмоциям, под влиянием настроения или обстановки легко сделать ошибку. Разруливание критичных проблем лучше отложить на завтра. К ночи может появиться шанс повеселиться или отдать дань любовной романтике. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что у них есть возможность уделить время своим идеалам и отдать дань нематериальной стороне жизни. Пока не настал вечер, можно посвятить себя тем или иным возвышенным переживаниям, мысленно «подняться над землей». это хорошее время для обычного отдыха, например, привала в пути. В конце дня стоит удвоить внимательность, любая мелочь может быть важной. Стрелец Сегодня Стрельцам может мешать чувствовать себя легко и непринужденно эмоциональная или иная зависимость. Не исключено, что вплоть до вечера они будут смотреть на мир сквозь пелену своих душевных переживаний. их внимание могут удерживать какие-то насущные критичные дела, например, семейные. Звезды обещают, что в самом конце дня настроение и обстановка изменятся в более гармоничную сторону. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают о психологической стороне общения: она определит фон событий вплоть до вечера. Если отношения с людьми складываются благополучно, важно ценить удачу и не нарушать хрупкую гармонию. Если возникли острые разногласия, не стоит их подчеркивать. Если ближе к полуночи жизнь преподнесет приятный подарок, стоит вначале убедиться, что за него не придется платить двойную цену. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что на им лучше не планировать важные мероприятия, поскольку вплоть до вечера возможна зависимость от обстоятельств, например, от работы, чужой помощи, домашней обстановки или самочувствия. Маловероятна отдача и от рутинных занятий из-за эмоциональности или рассеянности. Вечером не обязательно сразу принимать приятное приглашение, но рассмотреть его стоит. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что основная часть этого дня для них психологически благоприятна. В зависимости от возможностей, они могут продолжать плановые занятия или отдыхать в удобном для себя стиле. Это подходящее время для интимного соприкосновения с музыкой, искусством, природой или ценным для себя духовным источником. Вечером приятный поворот событий может сопровождаться долей дискомфорта.