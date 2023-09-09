День флирта и романтики — любовный гороскоп на 10 сентября

Сегодня нам стоит заигрывать с симпатичными незнакомцами.

Наш гороскоп подскажет, какие события и эмоции могут ожидать людей разных знаков, и какие астрологические аспекты будут важными в этот день.

Овен

Сегодня Овнам обстоятельства могут вплоть до вечера чинить препятствия, если они надеются на полноценное свидание. Многим Овнам помешают житейские обстоятельства, но не исключены и психологические причины: негативный настрой, размолвка. Ситуация начнет меняться к лучшему лишь в самом конце дня.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют положиться в любви на ситуацию, отдаться потоку случайных событий или неслучайных совпадений. Вплоть до вечера такой подход будет наилучшим. В конце дня изменится обстановка или настроение, у многих Тельцов появится новый любовный стимул или эмоциональный импульс.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что наиболее подходящие условия для романтического свидания или гармоничного флирта сложатся лишь в самом конце дня, возможно, ближе к ночи. Назначая приятную встречу на более ранний час, стоит готовиться к недоразумению, заминке или частичному разочарованию.

Рак

Сегодня Раки поглощены собственными переживаниями и могут бессознательно проецировать их на любимого человека, не замечая подмены. Многие Раки будут приходить в себя после размолвки или неоднозначной ситуации. Ближе к ночи появятся новые идеи, например, как загладить свою горячность подарком.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что их энергия и привлекательность возрастут вечером. Около полуночи даже разочарованные и эмоционально остывшие Львы могут заново влюбиться. Те, кто счастлив, ощутят прилив свежих эмоций, получат приятный знак внимания или новый шанс очаровать любимого человека.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что эмоциональную и духовную связь с любимым человеком не обязательно облекать в слова. Вплоть до позднего вечера можно общаться в формате видео сообщений, музыкальных посланий, снов или телепатических сеансов. К полуночи в любовной истории возможен новый поворот.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что не лучший день для полноценного романтического свидания или настоящего примирения после размолвки. Но есть и хорошая новость: в конце дня ситуация начнет улучшаться. Если вы и ваш партнер не настроены на слишком позднюю встречу, смело планируйте ее на завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды дарят подходящий романтичный настрой, но не уверены, что объект симпатий его разделит: скорее всего, это будет делом личного везения. А вот вечером все может обстоять наоборот: партнер будет жаждать внимания, но дождется ли он его от Скорпиона, неизвестно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут чувствовать себя неловко или неуютно из-за тайных психологических комплексов либо окружающей эмоциональной атмосферы. И даже если в их романе все хорошо, с полноценным свиданием звезды советуют повременить - в зависимости от ситуации, до вечера или до завтра.

Козерог

Сегодня Козерогам легко удерживать в своих личных отношениях баланс, если они сами этого хотят. Но им стоит помнить, что любое равновесие является временным и события этого дня не исключение: вероятно, в конце дня случится нечто, меняющее настроение или планы. Возможно, это будет яркий знак любви.

Водолей

Сегодня Водолеям не удастся составить реальные планы в своей личной жизни с утра. Многим Водолеям придется ждать решения любимого человека или знака внимания от него вплоть до вечера. Не исключено, что партнер, сознавая свою привлекательность, специально подвергнет Водолея мукам ожидания.

Рыбы