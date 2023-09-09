День флирта и романтики — любовный гороскоп на 10 сентября

Наш гороскоп подскажет, какие события и эмоции могут ожидать людей разных знаков, и какие астрологические аспекты будут важными в этот день.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства могут вплоть до вечера чинить препятствия, если они надеются на полноценное свидание. Многим Овнам помешают житейские обстоятельства, но не исключены и психологические причины: негативный настрой, размолвка. Ситуация начнет меняться к лучшему лишь в самом конце дня.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют положиться в любви на ситуацию, отдаться потоку случайных событий или неслучайных совпадений. Вплоть до вечера такой подход будет наилучшим. В конце дня изменится обстановка или настроение, у многих Тельцов появится новый любовный стимул или эмоциональный импульс.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что наиболее подходящие условия для романтического свидания или гармоничного флирта сложатся лишь в самом конце дня, возможно, ближе к ночи. Назначая приятную встречу на более ранний час, стоит готовиться к недоразумению, заминке или частичному разочарованию.
Рак
Сегодня Раки поглощены собственными переживаниями и могут бессознательно проецировать их на любимого человека, не замечая подмены. Многие Раки будут приходить в себя после размолвки или неоднозначной ситуации. Ближе к ночи появятся новые идеи, например, как загладить свою горячность подарком.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что их энергия и привлекательность возрастут вечером. Около полуночи даже разочарованные и эмоционально остывшие Львы могут заново влюбиться. Те, кто счастлив, ощутят прилив свежих эмоций, получат приятный знак внимания или новый шанс очаровать любимого человека.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что эмоциональную и духовную связь с любимым человеком не обязательно облекать в слова. Вплоть до позднего вечера можно общаться в формате видео сообщений, музыкальных посланий, снов или телепатических сеансов. К полуночи в любовной истории возможен новый поворот.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что не лучший день для полноценного романтического свидания или настоящего примирения после размолвки. Но есть и хорошая новость: в конце дня ситуация начнет улучшаться. Если вы и ваш партнер не настроены на слишком позднюю встречу, смело планируйте ее на завтра.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды дарят подходящий романтичный настрой, но не уверены, что объект симпатий его разделит: скорее всего, это будет делом личного везения. А вот вечером все может обстоять наоборот: партнер будет жаждать внимания, но дождется ли он его от Скорпиона, неизвестно.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут чувствовать себя неловко или неуютно из-за тайных психологических комплексов либо окружающей эмоциональной атмосферы. И даже если в их романе все хорошо, с полноценным свиданием звезды советуют повременить - в зависимости от ситуации, до вечера или до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам легко удерживать в своих личных отношениях баланс, если они сами этого хотят. Но им стоит помнить, что любое равновесие является временным и события этого дня не исключение: вероятно, в конце дня случится нечто, меняющее настроение или планы. Возможно, это будет яркий знак любви.
Водолей
Сегодня Водолеям не удастся составить реальные планы в своей личной жизни с утра. Многим Водолеям придется ждать решения любимого человека или знака внимания от него вплоть до вечера. Не исключено, что партнер, сознавая свою привлекательность, специально подвергнет Водолея мукам ожидания.
Рыбы
Сегодня Рыб обстоятельства поддерживают до наступления вечера. Пока он не настал, они могут реализовывать собственные планы или гармонично вписываться в предложенные условия. Возможна тяга к платонической форме любви. В конце дня романтика будет связана для многих Рыб с неудобствами.