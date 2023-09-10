В гости нагрянет муза — гороскоп на 11 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что предметом вожделения могут стать лакомства, престижные услуги или модные вещи. Возможен интерес к дизайну и кулинарному творчеству. С аппетитами могут расти и расходы. День хорош для игр, празднеств, развлечений, выставок, дегустаций, рекламных акций. Он провоцирует жажду удовольствий и новых ощущений, излишества, капризы, расточительность, экстравагантность вкусов, а также сюрпризы: может закончиться неожиданно свидание, визит в магазин, ресторан, художественный салон или салон красоты. Вероятен щедрый дар, выигрыш или бонус.
Овен
Сегодня Овнам день добавит позитивных эмоций. Возможен приятный сюрприз: неожиданная покупка, выигрыш, находка, подарок. Источником вдохновения и положительных впечатлений может стать личная жизнь, художественное творчество, взаимодействие с детьми, рекламная или креативная часть бизнеса. Обещает стать удачным отдых. Важно помнить, что наибольную отдачу сейчас дают совместные, а не одиночные усилия.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть неравнодушными к обустройству своего дома. Будет естественным что-то в нем обновить, добавив в старый интерьер яркие стильные детали. День усиливает интерес к живописи, оформительскому искусству и ландшафтному дизайну, может пробудить тягу к кулинарному креативу. В эти сутки могут активизироваться романтические чувства и найтись новые идеи в связи с нуждами детей.
Близнецы
Сегодня Близнецов обстановка приглашает к приятному времяпрепровождению, сулит находки или неожиданные позитивные впечатления. У многих Близнецов появится повод отвлечься от бытовой или служебной рутины, окунуться в атмосферу праздника, творчества, легкой игры или любовной романтики. Если вы привязаны к дому или офису, попробуйте найти в своих привычных заботах поле для творческого эксперимента.
Рак
Сегодня Раков может ждать выигрыш, оригинальная находка или многообещающий аванс. Это день сюрпризов и расходы могут расти, но траты часто будут приятными. Возможно, придется сделать подарок другу или взнос в общий бюджет. Подходящий момент для шоппинга, совмещенного с культурным мероприятием, куда можно отправиться с детьми или друзьями. Хорошо покупать вещи для отдыха, празднеств, творчества.
Лев
Сегодня Львов ждет что-то приятное. Многих Львов порадует сознание своей привлекательности и чужое внимание. День хорош для забот о красоте и комфорте, исполнения необычных капризов, приятных трат, реализации художественных талантов, творческого сотрудничества, увеселительных и романтических мероприятий. Среди негативных сторон дня тщеславие, лень, расточительность, излишне экстравагантный вкус.
Дева
Сегодня у Дев успехи зависят не только от их собственных талантов, но и от готовности подстроиться под обстоятельства, умения носить нужную маску и нравиться окружающим. Возможно, придется идти на уступки детям, любимым, авторитетам или чужим обычаям. Но не все так плохо: это день веселья, любви и творчества, он может склонить к дополнительным приятным расходам или помочь расширению кругозора.
Весы
Сегодня Весам круто: судьба на их стороне, но им важно не лениться и проявить немного инициативы, звезды дарят шансы, а не дают гарантии. Это подходящий день для развлечений и романтики, но он также способствует деловому и творческому сотрудничеству. Возможны дополнительные неожиданные расходы, но у многих Весов есть возможность списать их на корпоративный бюджет, повеселиться за счет друзей или спонсоров.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть шанс совместить тягу к творчеству, любви или развлечениям с полезной работой на достижение конкретной цели. По возможности, звезды советуют посещать коллективные мероприятия, разделять с нужными людьми их увлечения и принимать в разумных пределах знаки внимания: возможно, это поможет прогрессу в карьере или получению желаемого. Стоит оказывать услуги, быть любезнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцов заряжают позитивными эмоциями, несмотря на вероятные волнения и лишние заботы. Помимо восстановления душевного равновесия, день способствует расширению возможностей, помогает совместить несколько направлений и вариантов. Источником вдохновения может стать любовь к детям, романтическое чувство, творческая находка, деловая или игровая удача, надежда на успех за рубежом.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит отнестись с долей настороженности к подаркам и находкам: не исключено, что в них есть скрытая сторона, замаскированная эффектным привлекательным фасадом. Например, удача может быть обременительной, любовь роковой, а дар может оказаться займом. Яркие эмоции способны обернуться психологической перегрузкой. Возможны чересчур дорогие покупки и ненужные дополнительные расходы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не отказываться от возможности приятно провести время: это способ расширить свой культурный или деловой кругозор, укрепить удачное сотрудничество или заново наладить личные отношения. Но стоит учесть риск перегрузок или излишеств. Возможно, придется потратить ресурсы, чтобы соответствовать обстановке, порадовать других, понравиться им или оправдать их ожидания.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не сидеть без дела, но выбирать занятия с элементом эстетики и творчества. Возможна симпатия к помощнику или подопечному. Если в этот день возникнут прихоти, стоит готовиться к дополнительным расходам. Не исключено, что внимание привлекут дорогие лекарства, брендовые вещи в красивой упаковке, вип-услуги или яркие необычные игрушки, на которые потребуются средства.