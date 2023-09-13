Обнуляемся и обновляемся — гороскоп на 14 сентября

13 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Девы может поставить акцент на полезных обновлениях, на здоровье, служебных делах, получении помощи или услуг, содержании домашнего питомца.

Фото: rambler