Обнуляемся и обновляемся — гороскоп на 14 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что есть надежда на удачный поворот событий, например, на частичное или полное исцеление недуга, на получение поддержки, покровительства, опеки или дружеской помощи. Та или иная положительная трансформация поможет оптимистичнее смотреть вперед, не терять веру в конечный успех на фоне вынужденных заминок. В центр внимания может попасть личность помощника, коллеги, врача. Не стоит избавляться от того, что еще может принести пользу.
Овен
Сегодня Овнам лучше не браться за новые дела, а в текущих хлопотах не пренебрегать мелочами. Наиболее важными могут оказаться темы, связанные со служебными обязанностями, здоровьем и полезными обновлениями. Возможны подвижки в делах, связанных с заработками. Особую роль может сыграть личность помощника, врача, коллеги-друга или представителя сферы услуг. Внимания может требовать домашний питомец.
Телец
Сегодня для Тельцов это удачный день, который подпитывает их самооценку и склоняет их к великодушию. Для многих Тельцов он станет определенной вехой в их духовной жизни, общественной карьере или творческой биографии. Их может ждать минута славы, подтверждение уважения от поклонников их таланта. многие Тельцы получат возможность подтвердить свой авторитет в глазах детей, учеников или воспитанников.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют поставить во главу угла основы своего существования, в первую очередь материальные. Для многих Близнецов это будет собственный дом или территория, за которую они в ответе. В центре внимания может оказаться человек, играющий особую роль в домашней жизни. Возможно, это будет один из родителей, обладающий авторитетом, влиятельный гость, арендатор или хозяин жилья.
Рак
Сегодня Раки могут надеяться на положительное решение нужного вопроса, на информационную, материальную или моральную поддержку со стороны друзей или влиятельных людей. Возрастают шансы на получение помощи от конкретного человека из близкого окружения, например, соседа или попутчика. Может порадовать возможность продолжения учебы, путешествия или лечения, получение покровительства на будущее.
Лев
Сегодня Львам лучше быть реалистами и расставлять приоритеты не по принципу удовольствия, а по принципу пользы. Чем прагматичнее и дальновиднее будет мышление, тем выше вероятность удачно распорядиться собственными ресурсами, сделать хорошую покупку или принять верное решение. Возрастут шансы получить материальную поддержку, удачно решить финансовый вопрос или пополнить список выгодных связей.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поставить на первое место собственные нужды. Это может быть забота о своем здоровье, продвижение своих идеалов или раскрытие личностного потенциала. День помогает самоопределению, обещает моральную или иную ценную поддержку, создает условия для роста авторитета, расширения возможностей, успеха за рубежом. Может оказаться важным контакт с учителем или далеким другом.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют снизить активность, избегать новых начинаний и не стремиться на первый план. Идеальным вариантом станет временное уединение, позволяющее привести в порядок текущие дела и поправить здоровье. Стоит ценить помощников и коллег, внушающих доверие: не исключено, что с ними придется иметь дело достаточно долго. Избавляясь от лишнего, важно не потерять ценное и необходимое.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют ценить хороших друзей, влиятельных единомышленников и надежных спонсоров: с ними будущее окажется в разы привлекательнее. Разбрасываться такими людьми в своем близком и далеком окружении будет не самым мудрым решением. По возможности, старайтесь и сами быть верным другом. Старые связи могут оказаться более ценными, не обрывайте формировавшиеся годами контакты.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов сутки могут стать важными для личной карьеры или для их отношений с особо значимой персоной, например, с начальником или проверяющим, с врачом, личным помощником или доверенным лицом. В центре внимания может оказаться один из родителей или любимый питомец, подопечный. День может ознаменоваться стратегически важным решением, подписанием документа или устной договоренностью.
Козерог
Сегодня Козерогам эти сутки обеспечивают информационную или моральную поддержку. Часто она будет исходить от знакомых им людей. Обстоятельства помогут им уберечь свое здоровье, укрепить свой авторитет или сохранить свои идеалы, а возможно, воспользоваться покровительством. Это не лучший день для нового начинания — лучше заниматься сохранением уже имеющихся ценностей, материальных либо духовных.
Водолей
Сегодня Водолеям день поможет определиться в непростой ситуации. Даже если ничто не предвещает проблем, звезды советуют определиться с возможным источником неприятностей и способом их предупреждения. Такая позиция может быть особенно полезной, если речь идет о здоровье и затяжном лечении, а также о долгом ремонте или расширении владений. Возможно, ключом к благополучию станут какие-то обновления.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оказаться зависимы от чужого мнения или от взаимопонимания с конкретным человеком. Кем бы он ни был, звезды советуют дать ему время определиться, выслушать его и принять его точку зрения к сведению. Может стать важным мнение партнера по браку, начальника, клиента, консультанта, помощника, специалиста в какой-то сфере (например, врача). Не повредят дипломатичность и дружелюбие.