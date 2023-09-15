Ищем гармонию во всем — гороскоп на 16 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что такое положение планет может спровоцировать чрезмерную импульсивность и раздражительность, тягу к конкуренции, ревность. Не стоит забывать, что ключевыми понятиями в эти сутки остаются гармония, баланс и равноценный обмен. Приветствуются взаимопомощь и обмен функциями в деловых ситуациях, активные шаги навстречу друг другу в любви и браке. Этот день подходит для развития и продвижения совместных проектов, а также для других видов партнерства, например, занятий бальными танцами.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не быть одиночками и предпочесть взаимодействие с людьми. День хорош для делового и творческого сотрудничества, развития романтических симпатий и гармонизации отношений в браке. Важна готовность делегировать инициативу, идти на взаимные уступки или меняться функциями. Риск ненужной конкуренции минимален, но все же существует, поэтому не будет лишней дипломатичность.
Телец
Сегодня Тельцам может потребоваться помощь или партнерская поддержка, чего им вовсе не стоит стыдиться. Не тот момент, когда можно решить любую задачу, включив свой личный авторитет или позвав друзей. Может потребоваться срочное обращение в сервис или присутствие помощников. День подходит для работ, связанных с украшением дома, а также для косметических процедур. Приветствуется обмен услугами.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что можно отвлечься от рутинных дел, например, от бытовых забот и вызванных ими мыслей. Обстоятельства этого дня благоприятствуют развитию партнерского бизнеса и творческих совместных проектов, создают подходящий настрой для занятий фитнесом и активным хобби с эстетическим уклоном, а также позволяют проявить больше инициативы в романтических отношениях.
Рак
Сегодня для Раков день окажется удачнее, если они смогут сочетать активность с уступчивостью, уравновесят свою и чужую импульсивность дипломатичностью. Навыки такого рода пригодятся им и дома, и в деловой ситуации. Поддерживать гармонию не всегда будет просто, но усилия окупятся. При взаимном согласии это неплохой момент для приема гостей, украшения дома, романтической встречи, заключения сделки.
Лев
Сегодня Львам многое удается благодаря собственной привлекательности или лояльности к ним окружающих. Они не останутся без внимания представителей противоположного пола. Многие Львы будут не прочь пустить в ход свое обаяние, решая те или иные деловые и житейские задачи. День подходит для культурных мероприятий и романтических встреч, для развития партнерства и занятий художественным творчеством.
Дева
Сегодня Девам важно перенести акцент со своих личных предпочтений на партнерские, стараться выполнять свою часть обязательств, заботиться о балансе интересов или эмоциональной гармонии в отношениях. Это поможет заключать сделки, разруливать к обоюдной выгоде сложные ситуации, поддерживать равновесие в любовном или брачном союзе, выбирать оптимальную линию поведения в финансовых и налоговых делах.
Весы
Сегодня у Весов есть не только поле для активности, но и энергия для действий. Многие Весы будут действовать не в полную силу из-за стечения каких-то тайных обстоятельств, но это не помешает им добиваться успеха и получать желаемое. Несмотря на свое природное чувство равновесия, иногда они могут быть импульсивными или раздражительными, но вряд ли перейдут в своей горячности критическую черту.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не стремиться к лидерству, а также не быть одиночкой. В любой ситуации желательно не соперничать, а сотрудничать. Важна готовность дипломатично уйти в тень, скрыть свое участие или свои эмоции, если этого требует договор. Не исключено, что придется быть в резерве или «на подхвате», кому-то помогать, участвовать в совместных маневрах или оказывать тайные услуги.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут надеяться на свободу действий и удачу, особенно в партнерских акциях и коллективных проектах. у них будет больше возможностей получить удовольствие от личной жизни и творческих увлечений. День хорош для неформального общения, участия в мероприятиях, делового сотрудничества, свиданий. Лучше заниматься тем, что сулит успех или пользу не только сейчас, но и в будущем.
Козерог
Сегодня у Козерогов успехи зависят от их умения ладить с людьми ради какой-то конкретной цели. Возможно срочное задание, требующее сотрудничества или управленческих навыков, выполнение которого станет подтверждением профессионализма, договороспособности или деловых качеств. Начинать новые проекты и вступать в новые союзы звезды не рекомендуют: старт, как и дальнейший путь, может оказаться трудным.
Водолей
Сегодня Водолеи могут рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество, а также на гармонизацию отношений в любви и браке. Возрастут шансы на улаживание материальных и правовых проблем, на согласие в вопросах быта, творчества и воспитания детей. В отсутствие явной симпатии или конкретной выгоды может помочь простая дипломатичность, любезность. Удачи этого дня сыграют положительную роль впоследствии.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что занятия могут нести в себе для них долю риска. В частности, могут возникнуть потенциально проблемные моменты в партнерских деловых проектах: легкое решение задачи здесь и сейчас может спровоцировать осложнения в будущем. Не всегда стоит поддаваться первому импульсу: важно оперативно реагировать на срочные сигналы тревоги, но лучше не начинать новых дел.