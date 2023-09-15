Деньги утекают сквозь пальцы — финансовый гороскоп на 16 сентября

Наш гороскоп помогает лучше подготовиться к потенциальным событиям дня и принять более обоснованные решения на основе астрологических рекомендаций.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать, что их что-то или кто-то ограничивает и препятствует результативной деятельности. Возможно, скажется ваше плохое самочувствие и снижение уровня работоспособности. Может возникнуть неуверенность в целесообразности тех или иных поступков. Общение с коллегами может обострить противоречия в отношениях с ними и на вас могут попытаться взвалить чужую работу.
Телец
Сегодня Тельцы могут повести в бизнесе себя как азартные игроки и при определенных условиях могут проявить готовность втянуться в финансовые авантюры. Однако звезды предостерегают любителей легких и быстрых денег от авантюр. По крайней мере, до конца рабочего дня вы скорее потеряете, чем приобретете. Инвестиции, сделанные сегодня, не оправдают ваших ожиданий.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может стать испытанием вашего профессионализма и умения находить решение в сложных вопросах. Всего придется добиваться тяжелым трудом. Основная сложность этого дня — в удержании последовательности в действиях и неуклонности следования к своей цели. На вас могут оказывать давление, и вам трудно будет сохранять твердость.
Рак
Сегодня для Раков источником неприятностей может стать работа с информацией, общение с людьми и поездки. Деловые поездки могут срываться либо откладываются на неопределенный срок. Найти нужную информацию может оказаться достаточно проблематично. Старайтесь серьезнее относиться к людям и не давать никому несбыточных обещаний.
Лев
Сегодня у Львов чем меньше финансовых рисков, тем благополучнее пройдет этот день. Вы можете столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Возможна задержка в поступлении финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Неблагоприятный день для оформления ипотечного кредита и договора на страхование имущества.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют полагаться на надежность и исполнительность деловых партнеров. Между вами могут усилиться разногласия. Претензии и нетерпение со стороны заказчика могут быть вызваны затягиванием сроков выполнения работы. Помните, что клиент всегда прав. Подписанные сегодня договоры вскоре могут быть аннулированы. Бизнесменам следует контролировать исполнение договоров деловыми партнерами.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют держать под контролем свои эмоции, особенно при взаимоотношениях с коллегами в трудовом коллективе. Не стоит нагнетать страсти и сваливать вину за свои личные неудачи на других людей. Излишне личностное отношение к работе только вредит вашим делам. Воздержитесь от критических замечаний и тогда вам не прилетит ответная критика.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, занимающихся финансовыми спекуляциями, наподобие игры на фондовых, валютных и товарно-денежных биржах, этот день может сложиться проблематично. Для многих из вас может быть характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой и шумной суеты при минимальном результате. Не рекомендовано совершать сделки по покупке пакетов акций компаний.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, работающих в непосредственном контакте с начальством, могут ухудшиться условия работы. Возможно, со стороны начальства будут усилены требования, на вас могут взвалить большие объемы работы при крайне напряженных сроках. Тем не менее, при должном уровне концентрации, вы способны справиться с делами. Не исключены сбои в работе строителей, коммунальщиков.
Козерог
Сегодня у Козерогов, чья работа связана с частыми поездками и оформлением деловых бумаг, неблагоприятно могут складываться дела. Деловые встречи либо срываются, либо проходят не так, как было запланировано. Будьте осмотрительны, контролируйте наличие документов — есть риск их утери. Основной задачей многих из вас на сегодня является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться крайне нестабильная ситуация с финансами. Могут вырасти незапланированные расходы, а доходные статьи бюджета могут пополняться не столь интенсивно. Бизнесмены могут отметить нехватку оборотных средств, что может затруднить бизнесменам финансирование текущих проектов на должном уровне.
Рыбы
Сегодня у Рыб может отсутствовать четкое понимание ситуации ввиду большого количества информации, которую необходимо должным образом проанализировать, чтобы составить мнение. Это время позволяет вам не только вскрыть партнерские противоречия, но и найти им решение, если сможете отключить эмоции. По возможности старайтесь проверять информацию на предмет достоверности.