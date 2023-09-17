Миллион трудностей — финансовый гороскоп на 18 сентября

17 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня на нас со всех сторон накинутся проблемы — придется приложить немало сил, чтобы со всем разобраться.

Фото: Кадр из фильма "Цель номер один"