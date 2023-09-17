Миллион трудностей — финансовый гороскоп на 18 сентября

Наш гороскоп расскажет, как максимально эффективно использовать позитивные влияния планет и управлять вызовами, которые могут возникнуть
Овен
Сегодня у Овнов день может быть связан финансовыми осложнениями. Возможно, ваши сложности будут связаны с проблемами в делах вашего делового партнера. У бизнесменов это неудачное время для принятия решений о финансовых инвестициях, заимствований и спекулятивных сделок. Не рекомендуется совершать оптовые закупки товара с целью перепродажи.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, придется столкнуться с нестабильностью во внешних обстоятельствах. Прежде всего, это может негативно отразиться на деловых партнерских отношениях и на работе с клиентами при индивидуальном выполнении услуг. Воздержитесь от подписания договора на аренду помещений для ведения бизнеса. При планировании своих дел не забывайте об интересах партнеров.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут осложниться некоторые текущие дела. Возможно, вам придется на ходу перестраиваться, поскольку начальство поручит вам совсем другую работу. Если есть такая возможность, то отдавайте предпочтение той работе, где у вас имеется большой опыт. Старайтесь не ввязываться в производственные споры с коллегами. Ограничьте поступление информации по темам, не имеющим отношения к работе.
Рак
Сегодня у Раков могут произойти внезапные осложнения в делах, на устранение которых может потребоваться дополнительное финансирование. Основной задачей этого дня может стать сохранение имеющихся финансовых ресурсов. Старайтесь урезать расходы, даже если некоторые из них будут казаться вам неотложными. В экстренных случаях, возможно, придется делать финансовые заимствования.
Лев
Сегодня у Львов могут произойти осложнения в тех делах, которые связаны с недвижимостью. Это может быть сфера строительства и ремонта помещений, а также коммунальное хозяйство и сделки с недвижимостью. Во всех этих секторах могут быть осложнения. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться нестабильная обстановка. Прежде всего речь идет о нестабильности в информационных потоках и деловых связях. Не следует полагаться на надежность в поведении тех, кто давал вам обещание выполнить какое-то дело. Деловую встречу лучше перенести, иначе она может пройти излишне эмоционально и непродуктивно. Будьте осмотрительнее при работе с документами.
Весы
Сегодня у Весов день может быть связан со сложными и разнонаправленными планетными влияниями. В какой-то момент вы можете почувствовать, что уже не уверены в целесообразности тех или иных своих планов. Используйте этот день для работы над своими ошибками. По мере возможности воздерживайтесь от крупных финансовых расходов и не занимайтесь планированием.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что становится труднее контролировать свои эмоции. Это особенно может проявиться при напряженных отношениях в карьере и в контактах с начальством. Помните, что от волнений и переживаний вы не улучшите своего положения. Проявите столь недостающую вам сейчас гибкость и делайте то, что ожидает получить от вас вышестоящее руководство.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не рекомендуется заниматься составлением бизнес-плана и проектно-конструкторскими работами. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность допустить такую ошибку, которую будет крайне трудно обнаружить впоследствии и на исправление которой будет потрачено много финансовых ресурсов. Возможно, вам придется столкнуться с осложнениями в делах и некими ограничивающими влияниями типа проверок, ревизий.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, придется оперативно реагировать на внезапные изменения внешних обстоятельств. Поэтому ваши плановые дела, возможно, придется перенести. У тех, кто занимает руководящие должности, может поменяться мнение по каким-то важным принципиальным вопросам. Это может быть связано с изменением внешних обстоятельств с учетом новых приоритетов.
Водолей
Сегодня Водолеям, занимающим руководящие должности, рекомендуется быть осмотрительными при контактах с деловыми партнерами. В это время могут возникнуть разногласия, причиной которых может стать усиление конкурентной борьбы и необходимость что-то менять в подходах к работе. Бизнесменам звезды советуют следить за исполнением договорных отношений.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут остро ощутить, что для выполнения профессиональных обязанностей им не хватает квалификации. Вы можете быть поставлены в ситуацию необходимости решать какие-то вопросы, ответа на которые у вас нет. Вы можете столкнуться с множеством мелких технических трудностей, что поставит под сомнение ваши планы на этот день. На поддержку со стороны коллег лучше не рассчитывать.