Наше обаяние будет сбивать с ног — гороскоп на 20 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что утром и днем Луна в Скорпионе поддержит потребность в глубоких переживаниях, «спонсируя» такие состояния, как лень, мечтательность, пассивность, чувственность и психологическая зависимость. Вечернее вступление Луны в знак Стрельца обещает новое настроение, но результативность любых порывов окажется под вопросом. Возможны те или иные помехи: задержки, отказы, проверки, системные сбои, закрытия маршрутов. Могут обнаружиться неточности в документах или погрешности в планах. Не лучшее время для попытки наладить контакт и отправки в путешествие.
Овен
Сегодня Овнам не стоит ждать в своих делах бурной динамики. Пока не настал вечер, может сохраняться повышенная эмоциональность, инертность, лень или психологическая зависимость от удовольствий. Вечером обстановка и настрой изменятся, но в начале любого дела ожидается препятствие, разочарование или задержка. Не исключена путаница с документами или маршрутом, особенно при отправке в далекий путь.
Телец
Сегодня Тельцам обстоятельства идут навстречу, обеспечивая им спокойствие, хорошее чутье и удачу. Они могут рассчитывать на свои таланты и следовать своим идеалам. Если нет срочных дел, это подходящее время для отдыха. В конце дня в любом деле может возникнуть заминка и появиться сомнение. Возможно, придется сменить обстановку. Стоит взять паузу, чтобы проверить планы и расчеты.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют заниматься рутинными делами. В конце дня могут возникнуть затруднения при общении, особенно с иностранцами, руководством, старшими людьми и представителями учреждений. Есть риск не пройти проверку, столкнуться с ошибкой в документе, встретить недопонимание. Не стоит планировать на вечер важный визит, собеседование, профессиональную консультацию.
Рак
Сегодня Раки основную часть этого дня могут использовать для отдыха или спокойного хобби. Не стоит пропускать подходящее время для выравнивания отношений. Вечером на полный комфорт рассчитывать не стоит: возможно, в конце дня появятся вопросы по поводу работы или здоровья, возникнут заминки со связью и задержки при оформлении документов. Не стоит планировать на вечер встречу, целевую командировку.
Лев
Сегодня Львы останутся инертными. Утром причины их пассивности могут заключаться в домашней обстановке или эмоциональном состоянии. Вечером настрой изменится, но позитивные импульсы часто будут наталкиваться на системные скрытые препятствия. Мешать проявлению чувств и талантов могут тайные сомнения и страхи, деловой активности может препятствовать ошибка в расчетах или хаос в документах.
Дева
Сегодня Девы могут заниматься текущими делами. Переносить значимые планы на вечер не стоит: в конце дня может изменить логика, появиться путаница или возникнуть препятствие в виде некой внешней формальности. Возрастет риск недопонимания или системной фундаментальной ошибки. Имеет смысл отложить оформление ключевого документа, целевую поездку, ответственное совещание, официальный визит.
Весы
Сегодня Весы почувствуют интерес к общению или потребность в сотрудничестве, но обстановка окажется для этого не очень благоприятной. Могут быть закрыты нужные маршруты и линии связи. Вероятны заминки, проверки и помехи при отправке и получении данных, отказы в ответ на запросы. Могут не складываться контакты с иностранцами, коллегами, помощниками, представителями учреждений.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут ориентироваться на свое настроение и текущие нужды. Это подходящий момент для того, чтобы обозначить свои персональные интересы в партнерской работе или отношениях. это хорошее время для отдыха. В конце дня звезды советуют отложить платежные операции и покупки с целью уточнения данных и проверки расчетов, особенно при заключении сделок с иностранцами.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды предупреждают, что эти сутки вряд ли будут для них продуктивными и лучше не строить на них большие планы. Утренние и дневные часы благоприятны для уединения и отдыха. В это время можно помечтать, восстановить душевное равновесие, поправить здоровье или отдать дань духовной стороне жизни. Вечером любой всплеск эмоций может блокироваться, а в любом деле найдутся свои препятствия.
Козерог
Сегодня Козерогов волнует будущее. У Козерогов, поддавшихся лишнему оптимизму, будет время «спуститься с небес на землю», но при этом им важно не впасть в противоположную крайность уныния. до вечера стоит завершить все дела, так как в конце дня есть риск помех, например, обрыва связи с далекими территориями. На ночь глядя не стоит отправлять сообщения и пускаться в путь.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды напоминают о необходимости быть осторожнее, относиться ко всему с долей скепсиса и сдержанности. Эта рекомендация получит особое значение в конце дня, когда захочется выстроить план на будущее или сделать прогноз. Все долгосрочные программы пока стоит рассматривать как черновые, а расчеты проверять на предмет скрытых ошибок. Лучше повременить со вступлением в новую группу.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут неплохо ориентироваться в обстановке благодаря своему чутью. Именно в это время им лучше поддерживать нужные отношения с конкретными людьми, особенно иностранцами и иногородними. Вечером стоит повременить с утверждением планов и отправкой документов, стать корректнее в общении с начальством и инстанциями, аккуратнее выражать свое профессиональное и личное мнение.