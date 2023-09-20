Коллеги не подведут — финансовый гороскоп на 21 сентября

Сегодня мы можем смело делегировать задачи коллегам.

Наш гороскоп даст рекомендации для каждого из двенадцати знаков зодиака, подсказывая, какие действия и решения могут быть наилучшими в данную дату.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно. С одной стороны, это удачное время для раскрутки проектов, рекламирования товаров и услуг. Успех бизнеса во многом связан с его известностью, популярностью. С другой стороны, в отношениях с коллегами могут усилиться разногласия. Ваша деловая репутация может пострадать в результате того, что вы рискуете попасть под огонь критики.

Телец

Сегодня у Тельцов , имеющих свой бизнес, в этот день наиболее перспективное направление может быть связано с капиталовложениями в недвижимость. Успешно идут ремонтно-строительные работы. Неплохое время для дизайнеров по интерьеру и ландшафту — вы можете получить выгодные заказы. В то же время это неблагоприятный день для игры на бирже и валютных операций.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут познакомиться с человеком, развитие сотрудничества с которым может привести к деловому партнерству. Это хорошее время для расширения и укрепления деловых связей, установления новых контактов, консультаций, поездок и работы с информацией. Однако не исключены проблемы у тех, кто работает с недвижимостью.

Рак

Сегодня у Раков могут вырасти доходы. Вы можете рассчитывать на получение выгодных заказов, при выполнении которых вам окажут помощь коллеги и подчиненные. Во многом ваши профессиональные успехи будут связаны с физической выносливостью и способностью выдерживать интенсивный темп работы в течение длительного времени. Отдавайте предпочтение физическому труду.

Лев

Сегодня у Львов удачный день для развития делового партнерства и проявления инициатив. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые могут сделать выгодные предложения относительно сотрудничества. Однако в вопросах финансового распределения и планирования вы можете допустить серьезные просчеты. Будьте внимательнее при подготовке и анализе бухгалтерских отчетов.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют чаще прислушиваться к подсказкам интуиции при принятии решений. Ваши доходы могут вырасти не только благодаря успехам на основной работе, но и за счет выполнения частных заказов. Успешно поработают фрилансеры, выполняющие заказы удаленно, по интернету. Не торопитесь проявлять инициативу в тех вопросах, о которых вас никто не просит.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется прислушиваться к советам друзей и единомышленников. Успешно может пойти работа в составе группы. Сосредоточьте внимание на текущих делах и не забывайте выполнять обещания и обязательства. В зону риска могут попасть все, кто имеет дополнительный источник дохода. Не соглашайтесь выполнять частные заказы без полной предоплаты.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут быть способны проявить свои пробивные качества. Звезды советуют вам смелее отстаивать свои экономические интересы невзирая на лица и звания оппонентов. В результате вы имеете шанс повысить свои доходы. Вместе с тем это не лучшее время для финансового планирования. Работа в составе группы может быть сопряжена с осложнениями.

Стрелец

Сегодня Стрельцам рекомендуется использовать этот день для восполнения пробелов в профессиональных знаниях. Это удачное время для деловой переписки и контактов с партнерами из других регионов и из-за границы. Посещение международной выставки расширит ваши представления о профессии. Бизнесмены преуспеют в деле расширения географии бизнеса.

Козерог

Сегодня у Козерогов удачное время для поисков внешних инвестиций с целью улучшения финансирования своих проектов. Вы сможете заинтересовать потенциальных инвесторов и предложить им выгодные условия для сотрудничества. Можете преуспеть в деле погашения долгов и оптимизации своих расходов. Не исключены сложности с представителями фискальных властей. За вами могут вести негласное наблюдение. Не дайте поймать себя на нарушениях закона.

Водолей

Сегодня Водолеи могут иметь неплохие шансы на укрепление и развитие деловых партнерских связей. Можете рассчитывать на помощь друзей в привлечении клиентов. При большой загруженности по работе можно делегировать часть своих полномочий партнеру. У вас будет достаточное количество клиентов. Однако вы не застрахованы от технических сбоев и задержек с поступлением финансов на ваши счета.

Рыбы