Ставим безумные цели — гороскоп на 22 сентября

21 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце может поставить акцент не на делах житейских, а на возвышенных идеалах и устремлениях.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что истинная реальность при этом может сталкиваться с ложной. Положение Солнца намекает на временный недостаток энергии, стоит сбавить темп и поберечь здоровье. Чем ближе вечер, тем чаще может наблюдаться рассеянность или склонность к фантазиям. Насущными делам лучше заниматься утром, а вечером устроить отдых. В эти сутки хорошо побыть на природе, послушать музыку, соприкоснуться с тайной или виртуальным миром, помечтать о далеких краях. Можно отдать дань идеям гуманизма, космополитизма. Овен Сегодня у Овнов сохранится вчерашний гармоничный настрой, но в конкретных делах результивность может оказаться чуть ниже, чем накануне. В течение дня может расти идеализм, мечтательность, рассеянность или скрытая неуверенность. Для целевого общения и выполнения конкретных задач звезды советуют выбрать утро. Вечером можно перейти к свободному режиму действий или устроить полный отдых. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это не лучший день для работы и начинаний. Однако он не подразумевает и полной пассивности, инертности. Хорошо путешествовать налегке и в свободном темпе, впитывать новые впечатления, знакомиться с экзотическими местами и другими культурами. Возможно, окружающая обстановка разбудит воображение или память, навеет воспоминания или заставит фантазировать о будущем. Близнецы Сегодня Близнецов звезды предостерегают от приятного самообмана, например, приукрашивания чужого портрета или идеализации других культур. Вера в чудеса может добавить романтики в любовную историю или вдохновения в творческий процесс, но не всегда уместна в ситуациях делового сотрудничества, домашних и профессиональных делах. Лучше повременить в эти сутки с утверждением нового плана или договора. Рак Сегодня Ракам звезды советуют быть внимательнее в любой работе, так как в течение дня возрастет вероятность рассеянности, идеализма или самообмана. Не помешает дополнительная бдительность в делах за рубежом, в контактах с иностранцами и представителями отдаленных территорий. День может усилить интерес к целительству, духовным аспектам служения. Не стоит спешить с выбором работы, врача, помощника. Лев Сегодня Львам звезды советуют выбирать приятный отдых, романтику или творческие занятия. Этот день может направить внимание в сторону нематериальных ценностей. Хорошо побыть на природе. Желательно избегать повышенных нагрузок любого рода. Одной из коварных сторон дня может стать приукрашивание скрытых проблем или попытка вытеснить их из сознания. Возможны любовные, духовные и другие иллюзии. Дева Сегодня Девам не стоит рассчитывать на полную ясность: она маловероятна и дома, и на чужбине. Возможно, будут не до конца откровенны домочадцы и близкие. Возможны морально-этические и духовные заблуждения. Лучше повременить с любым решением насчет жилья, ремонта и переезда, а также с выбором партнера, арендатора, доверенного лица. Не помешает внимательность в общении с иностранцами и гостями. Весы Сегодня Весам звезды советуют повременить с новой инициативой и любым энергичным шагом. Снизить полезную отдачу от задуманных действий может стечение обстоятельств или нехватка собственной энергии. Весам, ведущим активный образ жизни, лучше избегать лишних нагрузок и высоких темпов. Стоит немного выждать Весам, желающим заявить о себе, стать лидерами в своих отношениях или вступить в конкуренцию. Скорпион Сегодня Скорпионам имеет смысл отменить необязательные мероприятия, поездки и сделки, так как обстоятельства не способствуют полной ясности. Возрастает вероятность путаницы, убытка, утечки средств, обмана или добровольного заблуждения. Стоит обратить внимание на поведение партнера или помощника: если с ним есть разногласия, лучше их уладить, чтобы не превратить его в тайного врага вместо друга. Стрелец Сегодня Стрельцы не отличаются дисциплиной, последовательностью и ясностью мысли. Многие представители знака, особенно декабрьские, склонны к рассеянности, мечтательности, тем или иным заблуждениям. Велик риск обмана и самообмана. Возможна зависимость от семейных тайн или собственных вредных привычек. Не тот день, когда стоит принимать важные личные решения и брать на себя новую ответственность. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют отдохнуть или снизить суету, уделить внимание своему здоровью, психологическим и духовным опорам. Покой поможет избежать ошибок, избавиться от иллюзий и подготовиться к новому этапу, связанному с личной активностью или ответственностью. Стоит помнить, что день ослабляет волю, усиливает рассеянность и сбивает ориентиры, повышает риск зайти в тупик, заблудиться. Водолей Сегодня Водолеев могут манить мечты о будущем. Неясность перспективы даст много поводов для фантазий и бояться этого не следует. Важно лишь не начинать на этой волне новых дел, так как сегодня они в лучшем случае заведут в тупик, а в худшем приведут к убытку или разочарованию. Лучше не заниматься сегодня точной работой и рутиной. Это прекрасный момент для отдыха в одиночестве или в компании. Рыбы Сегодня Рыбам лучше воздержаться от новых начинаний и точного планирования, а также от любых официальных контактов и работы с документами. Это не лучший момент для выбора цели или профессии, для вступления в новую должность и заключения контракта. К неопределенности внешних обстоятельств сегодня добавляются собственные иллюзии и фантазии, легко ошибиться в выборе и принять неверное решение.