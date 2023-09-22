Идем на сотрудничество — финансовый гороскоп на 23 сентября

Наш гороскоп расскажет, как планетарные аспекты могут влиять на ваш день и ваши решения.
Овен
Сегодня у Овнов это один из самых благополучных дней для деловой активности. Трудно назвать ту сферу деятельности, в которой вы не смогли бы добиться серьезных позитивных сдвигов. Главными условиями успеха являются инициатива и трудолюбие. Наиболее успешно вы проявите себя в индивидуальной трудовой деятельности. Бизнесменам рекомендуется давать старт своим новым проектам.
Телец
Сегодня у Тельцов будут хорошие шансы для извлечения прибыли благодаря использованию недвижимой собственности. Прежде всего, речь идет о владельцах магазинов, офисов, земельных участков сельскохозяйственного назначения. Увеличат доходы работники гостиниц, игровых клубов, ресторанов, санаторно-курортных комплексов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут усилиться интеллектуальные способности. Благодаря этому вы легко обзаведетесь деловыми связями, сможете найти нужных людей и договариваться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Сделки по купле-продаже и обмену недвижимости проходят без задержек.
Рак
Сегодня у Раков прекрасный день для работы в соответствии с ранее запланированным графиком. Вы сможете не только выполнить, но и перевыполнить плановые задания. Немаловажным условием для успеха является способность к быстрому обучению и использованию в работе технических новинок. Вы сможете гармонично вписаться в работу в составе группы единомышленников.
Лев
Сегодня Львы смогут проявить свои лучшие деловые качества и использовать свой потенциал для увеличения прибыли. Бизнесменам рекомендуется направить свою энергию на расширение географии бизнеса, поиск более выгодных вариантов для сбыта товаров и услуг. Выход на новые рынки пройдет удачнее и легче, чем вы предполагали. Активнее контактируйте с иностранцами и людьми из других регионов.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для поисков дополнительной подработки и урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Звезды советуют не бояться идти на риск в тех случаях, когда вы посчитаете это необходимым. Помните, что удача сегодня на вашей стороне, но она не любит пассивных и ленивых. Старайтесь действовать не по шаблону, а творчески, всякий раз находя нестандартные решения.
Весы
Сегодня Весы, которым прежде приходилось действовать в режиме ограничений, с этого дня смогут выйти из-под контроля. Это особенно относится к тем, кто был связан некими негласными обязательствами. Если вам мешали действовать собственные сомнения, то теперь вы вполне способны их преодолеть. Хороший день для работы в составе группы друзей и единомышленников.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть в состоянии не только практически решать текущие вопросы, но и заниматься долгосрочным планированием своей деятельности. Успешно развивается сотрудничество с начальством и коллегами. Руководящие работники могут быть уверены, что их поручения будут точно и в срок выполнены подчиненными. Рядовые сотрудники имеют шанс получить денежную премию.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать в себе усиление тяги к знаниям. Хорошо заниматься на курсах повышения квалификации и сдавать экзамены по переаттестации на повышение разряда. У многих возрастет дух соперничества и некоторого авантюризма, что положительно отразится на результате спекулятивной деятельности. Превыше всего берегите свою деловую репутацию.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют активнее использовать заемные финансовые ресурсы для укрепления недвижимой собственности. Можно брать банковские ссуды, ипотечные кредиты, вкладывать финансовые ресурсы в капитальное строительство и ремонтно-монтажные работы. Наибольшего успеха добьются те из вас, кто ведет рискованный и масштабный бизнес.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют активнее идти на сотрудничество с деловыми партнерами. В поле вашего зрения могут появиться потенциальные партнеры — таких людей вы сможете распознать по поступающим от них интересным идеям и предложениям. От вашего умения контактировать и заинтересовывать людей будет зависеть, используете ли вы предоставляемый шанс для укрепления и развития партнерских связей.
Рыбы
Сегодня у Рыб, не занимающих руководящих должностей и не озабоченных карьерным ростом, могут удачно пойти дела. Старайтесь не увлекаться теорией и общением. Сегодня вы будете сильны именно в практике, в способности вникать в детали и находить оптимальные решения в конкретных вопросах. Речь идет о материальных вопросах, связанных с производством товаров.