Идем на сотрудничество — финансовый гороскоп на 23 сентября

22 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит больше сотрудничать — от этого зависит наша карьера.

Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник"