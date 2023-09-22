Пробиваем настроением потолок — гороскоп на 23 сентября

22 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге предлагает мыслить практичнее и ничего не делать без ясной цели.

Фото: rambler