Пробиваем настроением потолок — гороскоп на 23 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что если назревает разлад, обострение отношений далеко не всегда означает необходимость разрыва — скорее, сейчас требуется разумный компромисс. Если не найти временную точку равновесия интересов, напряженность будет расти, не исключена беспокойная ночь. Хорошие стороны этого дня связаны с учебой, общением и обменом полезной информацией. Тригон к Меркурию в Деве поможет контактировать с коллегами, помощниками и различными службами, обсуждать темы работы, финансов и здоровья. Возможна прибыль или другая удача.
Овен
Сегодня Овнам придется стать более целеустремленными и прагматичными. День может оказаться хлопотным и лучше не распылять силы в разные стороны, а сконцентрироваться на важном. Подходящий момент для работы с документами, посещения инстанций и официальных сайтов, совещаний с руководством. Есть риск разногласий с партнерами, родней или начальством. Даже в сложной ситуации лучше искать компромисс.
Телец
Сегодня для Тельцов этот день будет спокойнее, если в приоритете у них самостоятельность. Те или иные осложнения вероятнее при зависимости от помощников или техобслуживания. В любом случае, ожидается удача и моральная поддержка. Наибольший успех сулит общение или интеллектуальная работа, например, обучение, программирование, переводы текстов. Обещают успех контакты с друзьями и зарубежными знакомыми.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют стать реалистами, в любой ситуации проявлять осторожность и прагматизм. День хорош для обсуждения широкого круга практических тем, особенно связанных с материальными делами и жильем. Хорошо изучать детали, связанные с банковскими вкладами, ипотекой, накоплениями, страхованием, коммунальными платежами. Возможно, придется пойти на рискованный хитроумный маневр.
Рак
Сегодня Ракам не стоит упускать возможность учебы и целевого общения. Можно узнать полезные новости, получить урок или консультацию, расширить круг друзей и покровителей. Связи и информация (особенно юридическая) не помешают, так как ситуацию нельзя назвать спокойной и однозначной. Новый вираж событий может подчеркнуть разность интересов, подбросить дров в огонь делового или домашнего конфликта.
Лев
Сегодня Львам лучше поставить на первое место здоровье или деловую рутину. Это хороший день для совещаний с помощниками и руководством в расширенном формате и для интенсивной служебной переписки. Особый интерес могут представить темы, связанные с финансированием и оплатой труда, устройством на работу, распределением функций, юридическим сопровождением, разруливанием двойственных спорных ситуаций.
Дева
Сегодня Девам важно не теряться перед лицом срочных дел и двойственных ситуаций: им будет под силу разрешить любую проблему благодаря своей коммуникабельности, связям, эрудиции или таланту. Но некоторых действий все же лучше избегать, например, быстрых опрометчивых трат. Стоит уделить больше внимания лицу, с которым заключен финансовый или иной договор, продавцу, покупателю, посреднику в сделке.
Весы
Сегодня Весам круто: день усилит тягу к самовыражению. Свою энергию и таланты многим Весам для начала придется направить на разруливание срочной задачи, например, на защиту дома или поддержание равновесия интересов в сотрудничестве. День может склонить к раздражительности и перетягиванию чаши весов в свою пользу. Возможен соблазн обострить брачные, семейные или деловые отношения, инициировать состязание.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может появиться дополнительный повод для того, чтобы оставаться в тени или чтить договор. В некоторых случаях будет актуальным укрепление личных «тылов». Многим Скорпионам поможет информированность, профессиональная или общая эрудиция, широкий круг друзей. Скорпионам-одиночкам стоит быть контактнее и изучать новости, включая зарубежные. Возможны осложнения в делах и поездках.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют обратить внимание на дела материальные. Особый интерес могут представить вопросы, связанные с оплатой услуг и профессиональным заработком. Может быть расширен список полезных приобретений, например, лекарств. Не помешает осторожность в деловых ситуациях: в этот день не исключены поспешные убыточные сделки и неверные маневры в бизнесе, порождающие разлад и споры.
Козерог
Сегодня Козерогам важно умело вести свои дела: ладить с нужными людьми, не ссориться без причины с партнерами, начальством, родней и спутником жизни. Неотложные задачи и срочные хлопоты проигнорировать не удастся. Хорошие стороны дня — общительность, добрые вести, моральная поддержка, обладание нужной информацией. Трудности в одной сфере уравновесит удача в другой.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды говорят, что это подходящий день для погружения в практические исследования и полезную интеллектуальную работу, например, в прикладное программирование. Удачный момент для изучения юридической документации, для расширенных совещаний дома или удаленно на работе. Не стоит выбирать эти сутки для конкретных начинаний, особенно для начала путешествия или сотрудничества с иностранцами.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит остерегаться обострений в деловых и других отношениях, так как они могут не лучшим образом повлиять на будущее. Есть способ предупредить или уладить противоречия — дружелюбный диалог. Заключив новый договор, не стоит спешить с конкретными действиями. В срочных делах рекомендуется подстраховка. Желательно избегать двойственных ситуаций, правовой и финансовой неопределенности.