Откладываем на чёрный день — финансовый гороскоп на 25 сентября

Сегодня не стоит тратить деньги, лучше отложить.

Наш гороскоп подскажет, какие аспекты жизни будут наиболее актуальными и какие действия помогут достичь успеха и гармонии в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов могут возникнуть осложнения при взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют снизить планку критичности и воздерживаться от замечаний в адрес тех людей, которые работают вместе с вами. Особенно трудно придется тем, кто выполняет работу, связанную с тяжелыми физическими нагрузками. Старайтесь равномерно распределять нагрузки.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют заниматься финансовыми спекуляциями. Владельцы игровых автоматов, казино, пунктов обмена валюты, магазинов модной одежды, детских, спортивных товаров, ювелирных и автомобильных салонов могут понести материальный ущерб. Неверно понятая информация приведет к потере времени. Нарушения в логистике могут привести к задержке поступления товара и к упущенной выгоде.

Близнецы

Сегодня у Близнецов , располагающих ресурсом недвижимости, которую они используют в бизнесе, возможны осложнения в делах. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию этого имущества. Тем, кто сдает помещение в аренду, рекомендуется проверить, в каком состоянии собственность. Звезды не советуют заключать договор аренды.

Рак

Сегодня у Раков день может быть отмечен напряжениями при деловых контактах. Чтобы сохранять эмоциональное равновесие потребуется приложить немало усилий. Тем, у кого работа связана с частыми поездками и контактами, придется сегодня изрядно потрудиться. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну.

Лев

Сегодня у Львов в этот день может произойти нарушение баланса бюджета. Доходы могут упасть или оставаться на стабильном уровне, а расходы могут резко вырасти. В результате бизнесмены могут остаться без оборотных средств. Это крайне неблагоприятное время для инвестиций в недвижимость и для оптовой торговли. Пункты обмена валюты могут недосчитаться выручки.

Дева

Сегодня Девам звезды категорически не советуют проявлять инициативу в работе, связанной с проведением ремонтно-строительных и коммунальных работ. В противном случае возрастает вероятность производственного травматизма. Будьте осмотрительнее при работе с инструментами - может сломаться дорогостоящий инструмент или деталь. Старайтесь выполнять текущие дела и не меняйте ничего в сложившемся стиле работы.

Весы

Сегодня Весы в течение всего этого дня могут чувствовать нарастание ограничивающих внешних влияний. Возможно, вам будет трудно принимать самостоятельные решения, и поступать сообразно своему личному выбору. Основными проблемными темами дня может стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Обязательно проверяйте поступающие сведения на предмет достоверности.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют быть готовыми к самым разным неожиданностям. Плановая работа может внезапно сорваться из-за резких изменений во внешних обстоятельствах и необходимости реагировать на них в срочном порядке. Повышается вероятность технических поломок и материального ущерба из-за этого. Не лучшее время для тестирования новой техники и пусконаладочных работ.

Стрелец

Сегодня Стрельцы , проявляющие медлительность и нерасторопность в делах, могут получить за это замечания со стороны начальства. Если вы настроены на конфликт, то должны отдавать себе отчет в том, что пользы себе вы из этого не сможете извлечь. Звезды советуют проявлять гибкость и дипломатичность в контактах с начальством. Старайтесь браться за ту работу, которую не требуется ни с кем согласовывать.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может сложиться неблагоприятно. Необходимо иметь в виду, что именно сегодня вы можете оказаться под пристальным вниманием представителей фискальных властей. В зону риска попадает ваша деловая репутация и авторитет. В результате активизации ваших тайных недоброжелателей, ваш имидж может серьезно пострадать.

Водолей

Сегодня у Водолеев этот день может быть связан с нестабильностью и финансовым риском. Если вы активно занимаетесь инвестированием, то звезды советуют не предпринимать ничего радикального. Ограничьте свою финансовую активность оплатой коммунальных платежей и погашением долгов по кредитам. Сегодня трудно будет удержаться в рамках плановой деятельности. Постоянно будут возникать непредвиденные осложнения в делах.

Рыбы