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Не боремся с судьбой — любовный гороскоп на 26 сентября

25 сентября 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит довериться судьбе, а не гнуть свою линию.

Не боремся с судьбой — любовный гороскоп на 26 сентября
Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Наш гороскоп подскажет, какие возможности и вызовы могут ожидать сегодня.

Овен

Сегодня Овнам и их любимым обстоятельства помогают оставаться на одной эмоциональной волне. Часто это будет общее увлечение или объединившая партнеров надежда на будущее. Звезды советуют использовать для такого общения каждую свободную минуту, так как на следующий день условия могут измениться.

Телец

Сегодня у Тельцов продолжается период авантюр и непредсказуемости. Не исключено, что они устанут от взятой на себя роли, особенно в конце дня. Важное свидание или разговор на этот день лучше не планировать, а привычное общение с любимым человеком не стоит затягивать до позднего вечера.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды оставляют возможность развивать любовные отношения в необычном стиле и советуют извлечь из ситуации как можно больше. Если для этого придется сломать прежние стандарты или пойти на расходы, не стоит жалеть ресурсов и времени: уникальный шанс стоит принесенной жертвы.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют импровизировать, не придавая особого значения результату. Эмоции этих суток часто навеяны необычными обстоятельствами или мнением друзей. Почти все происходящее сегодня в личной жизни, можно рассматривать как забавное отклонение от планов или правил.

Лев

Сегодня у Львов в непредсказуемых обстоятельствах этого дня есть определенная свобода действий, но им не избежать сюрпризов. Не все пойдет так, как ожидалось, а финал свидания может и вовсе оказаться странным. Не принимайте этот факт слишком близко к сердцу и он не помешает гармонии отношений.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать в делах сердечных на глобальные подвижки. Преуспев в каком-то одном направлении, они могут остаться на тех же ролях в целом. Но события этого дня все же не пройдут для них даром: они обеспечат роману динамику и обновления, не позволят случиться застою и скуке.

Весы

Сегодня Весам не изменит любовная удача. Если события начнут развиваться неожиданно, волнующе и нестандартно, не стоит считать это препятствием или поражением, лучше рассматривать такое положение дел как повод для импровизации. Проявлять дополнительную к вчерашней инициативу желательно утром.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов в личной жизни не обойдется без сюрприза или нестандартного поворота событий. Если все уже случилось вчера, в эти сутки будет трудно сменить курс, например, выйти из взятой на себя роли. Можно многое себе позволить, но помня, что уже завтра возможно разочарование в сделанном.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на общий благоприятный эмоциональный фон событий. Самые важные шаги и мероприятия им желательно перенести на первую половину дня. Чем ближе вечер, тем выше вероятность той или иной случайности, мешающей довести задуманное до логического финала.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют оставаться в режиме «свободного полета» и ни к чему не привязываться, включая стандарты этикета и собственные ожидания. Если обстоятельства сложатся удачно, поблагодарите судьбу. Если ход событий не порадует, не огорчайтесь: завтра все будет по-другому.

Водолей

Сегодня Водолеи оправдывают свою славу оригиналов и их любимые знают об этом, как никто другой. Потребность в новых ощущениях может делать их очень непредсказуемыми и с ними, как говорится, не соскучишься. К счастью, даже самые неожиданные их выходки не станут приговором счастливому роману.

Рыбы

Сегодня Рыбам имеет смысл действовать по ситуации, так как подсказывать линию поведения будет именно она. Если не удается поговорить с любимым человеком или реализовать какое-то намерение, не стоит бороться с судьбой: вероятно, задуманное не так важно или момент не самый подходящий.
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