День одиночества — любовный гороскоп на 27 сентября

Сегодня стоит провести сутки в уединении.

Наш гороскоп расскажет, какие события и влияния планет могут оказать воздействие на жизнь, а также какие действия и решения могут быть наиболее удачными в этот день.

Овен

Сегодня Овнам станет труднее открыто выражать свои чувства и идти на прямой контакт с объектом своих симпатий. Возможно, им вспомнятся какие-то сентиментальные переживания, следы уходящего прошлого или щекотливые детали частной жизни, о которых они не решатся говорить с любимым человеком.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют заглядывать чересчур далеко в туманное будущее, иначе размытые горизонты впереди могут вызвать у них преждевременные вопросы и начать искушать столь же преждевременными ответами. Важно уметь поддержать друг друга морально в минуту сомнения или грусти.

Близнецы

Сегодня Близнецов жизнь не балует открытыми путями, из-за чего они могут впасть в уныние. Им важно помнить, что препятствия в их личной жизни сейчас являются преимущественно внешними и организационными. Свидание может быть отменено в силу обстоятельств, но не по причине охлаждения взаимных чувств.

Рак

Сегодня Ракам непросто: этот день одновременно стимулирует воображение и вынуждает их держать свои романтические фантазии под контролем. Звезды подсказывают, что сегодня это скорее к добру: эмоции не выйдут из берегов раньше времени, теплые чувства и большие надежды будут копиться до подходящего момента.

Лев

Сегодня Львам не стоит ждать праздника и эмоционального фейерверка. Многие Львы не получат должного внимания к себе, могут начать сомневаться в своей привлекательности или подозревать в чем-то своего партнера. Счастливой паре может быть трудно найти подходящее место и время для встречи.

Дева

Сегодня Дев любимый человек способен заинтриговать своим холодным отсутствующим видом или физическим отстранением. Многие Девы будут тщетно пытаться разгадать его (ее) истинные чувства и мотивы при помощи своего рационального ума, тогда как им скорее пригодились бы интуиция и проницательность.

Весы

Сегодня Весы не в идеальной форме и им придется с этим смириться. Любовь и страсть, как бы сильны они ни были, не смогут уберечь их от временной потери сил или от неудачного стечения внешних обстоятельств. Вместо того, чтобы бороться с судьбой, звезды рекомендуют взять в активных встречах перерыв.

Скорпион

Сегодня Скорпионов эти сутки призывают к сдержанности и обещают, что контроль над эмоциями пойдет на пользу. Если впереди день-другой полного одиночества, не стоит бояться: вы его выдержите. Если на сегодня планируется свидание или доверительная беседа, чутье подскажет подходящее время и место.

Стрелец

Сегодня Стрельцы легко превращаются в пессимистов, часто поддаются дурным привычкам или негативным настроениям. Многие Стрельцы будут вынуждены отодвинуть свою личную жизнь на второй план из-за профессиональных или бытовых обстоятельств, которые на время одержали верх.

Козерог

Сегодня на Козерогов может негативно воздействовать психологическая атмосфера этих суток. День усиливает эмоциональную сторону ситуации, под ее влиянием даже самые рассудительные Козероги способны поддаться унынию или мнительности. Возможны заминки. Встречи и контакты предпочтительнее вечером.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что эмоциональный фон этих суток не слишком удачен для романтической встречи. Есть риск погружения в негативные эмоции и душевного разъединения. Не самыми удачными будут и внешние обстоятельства: не исключено, что будет что-то забыто или не хватит чего-то важного.

Рыбы