Вспышка страстей — любовный гороскоп на 29 сентября

Сегодня в нас вновь вспыхнут яркие чувства.

В нашем гороскопе вы найдете краткие, но информативные советы по тому, как лучше провести этот день с учетом своего знака зодиака.

Овен

Сегодня Овны ощутят прилив энергии и азарта, начнут заявлять о себе в отношениях активнее. Если вчера им пришлось скрывать свои чувства, сегодня они смогут открыто их выразить. Им стоит помнить, что в данный период лучше обмениваться шагами, а не отнимать инициативу у партнера.

Телец

Сегодня Тельцов атмосфера этих суток приглашает стать более искренними и открытыми в выражении своих чувств, включиться в быструю увлекательную игру с неоднозначным ходом и результатом. Многие Тельцы повторно пройдут знакомый сценарий в любви и получат возможность решить, нравится он им или все-таки нет.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что можно не сомневаться в искренности чужих порывов и не бояться раскрыть собственные чувства. Некоторая двойственность, присущая сюжетам этого дня, добавит огня и азарта, что поможет проявить изобретательность и решиться на остроумный маневр в любовной игре.

Рак

Сегодня у Раков личные отношения станут динамичнее и драматичнее. Оживление страстей может сопровождаться стремительным нагнетанием эмоций, возможны угрозы разрыва и сцены ревности. Не пропустите миг, когда еще не поздно все уладить. Не стоит обижать друг друга злыми шутками и двойственными играми.

Лев

Сегодня Львам не стоит терять время, если они хотят сберечь взаимную романтическую симпатию и дать личным отношениям дополнительный позитивный импульс. Этот день подразумевает прямое или косвенное движение навстречу друг другу, которым, если на то есть желание, многие Львы смогут мягко управлять.

Дева

Сегодня Девам нужно думать быстрее и действовать осмотрительнее. Романтические чувства и страстные порывы этого дня могут завлечь их в знакомую ловушку, сыграть с ними шутку и дать им не то, чего хочется. Если вы чувствуете подвох, не шутите в любви с огнем, сейчас это небезопасная игра.

Весы

Сегодня Весов не смущает чужая инициатива в отношениях: чаще всего она будет разжигать их вкус к любовной игре, стимулировать на изобретательные маневры и романтические подвиги. Но равновесие будет в силе лишь до той минуты, когда (и если) один или оба партнера не перешагнут критическую грань.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что многие их действия имеют кратковременный или противоречивый эффект и любовные порывы не станут исключением. Постарайтесь не поддаваться в эти сутки импульсу, толкающему в личной жизни на тот или иной необратимый шаг, и ограничьтесь временными маневрами.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов в личной жизни ожидается приятная перемена или неожиданный поворот и динамика такого рода их очень порадует. Самые влюбчивые и легкомысленные Стрельцы могут загореться желанием развивать две романтические линии одновременно — и не исключено, что это им с легкостью удастся.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не терять в любовных отношениях точку равновесия. Стоит кому-то в паре дать волю негативным настроениям — и за вспышкой эмоций могут последовать обидные, двойственные и агрессивные действия. Желательно, чтобы у партнеров сегодня совпало чувство юмора и справедливости.

Водолей

Сегодня Водолеям везет: звезды идут навстречу их любовным желаниям и советуют им быть оперативнее, ведь ситуация, способствующая приятному быстрому развитию отношений, не будет длиться вечно. Если есть желание проявить инициативу в делах сердечных, поддайтесь ей, а если шаг делает партнер, то не мешайте ему.

Рыбы