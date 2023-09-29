Контролируем свои «хотелки» — гороскоп на 30 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны провокационные неприятные ситуации, случаи неделикатности, упрямства, вызывающего поведения и пренебрежения этикетом. В течение дня будет копиться психологическая усталость и нарастать раздражительность. Может напомнить о себе ревность, соперничество или злопамятность. Целевое сотрудничество стоит перенести на утро. Вечером лучше прекратить совместные дела и избегать начинаний: есть риск подпортить сделанное или начать новый проект с неудачного шага.
Овен
Сегодня Овнам звезды рекомендуют аккуратнее выбирать линию поведения. Этот день помогает поддерживать взаимовыгодные отношения и обоюдную симпатию, но возможны и негативные моменты — особенно, если вы дадите им подпитку собственными действиями. Не стоит грубо шутить, нарушать этикет, поддаваться злопамятности, плохому настроению или вредной привычке: может пострадать личный или деловой союз.
Телец
Сегодня Тельцам стоит сочетать активное решение насущных задач с долей осторожности. В этот день любые маневры могут иметь побочный эффект, который доставит впоследствии беспокойство. Не исключены опрометчивые действия под влиянием момента, которые могут казаться правильными сейчас, но позже вызвать недоумение и сожаление. Не стоит перегружаться и затягивать активные хлопоты до позднего вечера.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут приложить усилия к дальнейшему развитию ситуации или просто получать от нее удовольствие. Многие представители знака будут отлично ориентироваться в двойственных обстоятельствах: параллельные увлечения и хлопоты часто будут означать для них дополнительные возможности на будущее. Это хороший день для взаимодействия с друзьями, но важно учесть в общении с ними уроки прошлого.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что негативные стороны сложившейся ситуации могут взять для них верх над позитивными. То, что для других будет игрой, шуткой или естественной частью затеянного процесса, для типичных Раков может стать не столь безобидным: не исключено, что будут задеты их чувства или их шаги пойдут вразрез с чужими интересами, навлекая на них риски. Лучше отложить важное начинание.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на удачное для себя стечение обстоятельств, которое в целом сохранится вплоть до вечера. Помехи и казусы, возможные в тех или иных делах или отношениях, не станут настолько критичными, чтобы испортить им настроение или существенно навредить их планам. Но звезды все же советуют соблюдать некоторые меры предосторожности, например, не начинать новых дел ближе к ночи.
Дева
Сегодня Девы могут извлечь для себя определенную выгоду или полезный урок, но идеальным вариантом звезды считают нейтралитет и отсутствие прямого участия в событиях. Если пришлось пережить приключение, важно выйти из него с минимальными потерями. В зависимости от задачи, может выручить чувство меры или чувство юмора. Не последнюю роль сыграют оперативность и умение сотрудничать.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют стать осмотрительнее и контролировать свои импульсы — иначе есть вероятность усложнить деловое сотрудничество или подпортить гармоничный личный союз, а в некоторых ситуациях ввязаться в небезопасную конкуренцию, нарушить этикет или переступить черту. В этот день могут подвести темперамент и самолюбие, легко поддаться гневу и отреагировать негативно на чужие действия.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждет продолжение вчерашней суеты. Могут напомнить о себе и более ранние события, которые однажды породили цепочку недоразумений. В заботах этого дня важно не забыть о цели, ради которой все затеяно, или о бонусе, который ждет в конце. В течение дня могут копиться неприятные эмоции или усталость. Не лучший момент для поиска новой работы или помощников, для начала лечения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам круто: отдельные досадные происшествия не смогут испортить им настроение и не станут для них серьезной преградой к удаче. Звезды напоминают, что значительная доля успеха в данный момент зависит от совместных сбалансированных усилий и советуют ставить партнерские действия выше личных. Стоит как можно меньше подчеркивать те причины для недовольства и подозрений, которые имелись в прошлом.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить о своей уязвимости, которая может напомнить о себе в любой миг и заслонить собой положительные моменты. В первую очередь, звезды советуют учитывать это обстоятельство тем представителям знака, которые были рождены в середине января. Чем ближе вечер, тем выше вероятность неприятных открытий, раздражительности, усталости или обострения хронических недомоганий.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не откладывать насущные хлопоты и пользоваться хорошими моментами ситуации в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем выше вероятность возникновения тех или иных помех — чаще всего психологических, но вполне способных подпортить настроение или результат усилий. Не стоит засиживаться до ночи в гостях, браться в позднее время за новые дела и отправляться в дорогу.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют воздержаться от важных дел и новых начинаний, а в текущих делах соблюдать меры предосторожности: вплоть до ночи сохранится вероятность разочарования или ущерба. Желательно минимизировать платежные и обменные операции, отложить покупки, быть аккуратнее при срочном устранении помех. Стоит остерегаться следов прошлого, замаскированных под прогрессивные нововведения.