Закатываем губу — гороскоп на 1 октября

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Тельца, акцентирует «земные» удовольствия и важность обладания ресурсами.

Гороскоп на сегодня говорит, что ее близкое соседство с Юпитером обещает удачу в виде материальной или моральной поддержки, счастливой находки, расширения возможностей, обретения покровительства или повышения благосостояния. Также этот день может побудить к дополнительным расходам, чрезмерной сентиментальности, перееданию, кулинарному творчеству, благотворительности. Он может подпитывать проявления лени и изнеженности, повышенный интерес к подаркам и комфорту, желание получать те или иные блага за коллективный счет.

Овен

Сегодня для Овнов на одном из первых мест могут оказаться материальные вопросы. Этот день дает надежду на пополнение бюджета, но также может создавать предпосылки для дополнительных неожиданных расходов. Хорошо заниматься поиском путей повышения достатка за счет совместной деятельности, подарков, доходов от творчества, реструктуризации вложений в будущее или нового использования старых резервов.

Телец

Сегодня для Тельцов на первое место выходят их собственные нужды, при этом большинство Тельцов будут отнюдь не аскетами. Их запросы будут нестандартными, а планка притязаний в течение дня поднимется. Возможны повышение аппетита, расточительность, любвеобильность, лень, тяга к престижу или «сладкой жизни», всплеск щедрости или креативных идей. Есть надежда на исполнение желаний благодаря везению.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды напоминают о важности материальной базы, без которой им не обойтись в своих долгосрочных планах или текущих нуждах. Выиграют Близнецы, имеющие солидные накопления, жилье или доступ к коллективным ресурсам, нашедшие состоятельных друзей или разместившие часть капиталов за рубежом. При правильном управлении своими резервами и доле везения возможен дополнительный доход.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют думать о будущем благосостоянии и об отношениях с людьми, ему способствующими. День повышает вероятность выгодных сделок, находок и вложений, помогает искать новых спонсоров, влиятельных друзей, покровителей или держать связь со старыми. Стоит учитывать непредсказуемость событий: не исключено, что путь к успеху или достатку будет не совсем таким, как предполагалось.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют заниматься глобальными планами и их материальной базой. В центр внимания может попасть нестандартный экспериментальный проект, дорогое имущество или престижная доходная должность. Для достижения цели могут требоваться спонсоры, вкладчики или влиятельные друзья. Возможны дары, находки, оригинальные каналы прибыли. За успех или исполнение желания придется заплатить.

Дева

Сегодня Девам звезды обещают удачу. Многие Девы получат ее в виде моральной поддержки от своих далеких друзей или влиятельных людей, от учителя или покровителя. Материальное везение также возможно, но в этой сфере звезды не исключают сюрприз, подвох или какой-то побочный эффект. Это хороший день для Дев, чьи планы связаны с получением образования и путешествиями, работой или учебой в чужих краях.

Весы

Сегодня Весам звезды рекомендуют обратить внимание на материальную часть своего взаимодействия с другими людьми — особенно, если речь идет о долгосрочных программах и солидных суммах, об экспериментальном начинании или международном сотрудничестве. В зависимости от обстоятельств, может представить интерес совместный партнерский бюджет или коллективный проект, крупный займ или банковский вклад.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им придется считаться с чужим влиянием. Это день, когда первое и последнее слово может оказаться за более ресурсным партнером или соперником. Не менее значимым будет общее влияние обстановки и коллективной атмосферы. Стоит прислушаться к мнению учителя или спонсора, выполнить каприз щедрого заказчика, учесть настроение друзей, домочадцев или аудитории.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют сделать акцент на своей рутинной работе, на темах здоровья, снабжения, заработка или питания, а также на заботе о своих близких, питомцах или подопечных. Этот день может принести дополнительные расходы или обновления, добавить и хлопот, и положительных эмоций. Возможно, придется помочь друзьям или поискать у них поддержку, либо обратиться в международный сервис.

Козерог

Сегодня Козерогов судьба намерена чем-то порадовать. В зависимости от ситуации, они могут рассчитывать на удачу, хорошую находку или вознаграждение, на чужое покровительство или благодарность, на моральную поддержку, на возврат надежды или источника вдохновения, на получение добрых плодов от личного или коллективного творчества. Козерогов-родителей ждут приятные переживания в связи с детьми.

Водолей

Сегодня у Водолеев в центр внимания могут попасть жилищные и территориальные вопросы, дела большой семьи или коллектива. На первый план могут выйти хозяйственно-материальные или идеологические нюансы ситуации (возможно, они будут переплетены). День располагает к гостеприимству, может побудить к дополнительным тратам на дом, подходит для расширения и обновления владений, для домашних праздников.

Рыбы

Сегодня для Рыб это день хороших шансов, которые им важно не пропустить. Они могут рассчитывать на приятные впечатления в поездках, на добрые вести, удачные сделки, полезные встречи или другие положительные моменты. Если утром были выстроены планы, в течение дня они могут расшириться. Если не произойдет ничего конкретного, то порадует общая атмосфера вокруг, добавляющая оптимизма и благожелательности.