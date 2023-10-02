День поддержки — любовный гороскоп на 3 октября

Сегодня нам стоит поддерживать вторую половинку.

Наш гороскоп подскажет, что делать в этот день, чтобы быть на одной волне с партнером.

Овен

Сегодня для Овнов будет вполне естественным желание пообщаться с любимым человеком или даже отправиться куда-то с ним вместе, но обстоятельства могут постоянно создавать им в этом помехи, например, мешать нормальной связи или закрывать пути. Придется придумать, как обойти такое препятствие.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит идеализировать картину будущего. В то же время, не стоит впадать в пессимизм: если впереди туман, это еще не значит, что однажды не выглянет солнце. Не стоит и корить себя за минуты уныния и скепсиса: разумный критичный взгляд на отношения лучше слепой веры.

Близнецы

Сегодня для Близнецов этот день может начаться с препятствия или плохого настроения. Наиболее внушаемые и мнительные представители знака поддадутся унынию и останутся не в духе вплоть до вечера. Сейчас лучше не задавать друг другу лишних вопросов, а если они уже заданы, то не торопить с ответом.

Рак

Сегодня Ракам в их романтических планах обстановка чаще мешает, чем помогает. Многие представители знака на этом фоне поддадутся мнительности и начнут придумывать себе несуществующие «кармические» причины своего поражения, тогда как дело, скорее всего, в простом неудачном стечении обстоятельств.

Лев

Сегодня Львов могут начать преследовать сомнения или опасения, в которых они не отдают себе отчета или которые упорно пытаются скрыть от партнера. Звезды советуют воздержаться сегодня от значимых встреч и договоренностей, а также от первого свидания, если роман только начинается.

Дева

Сегодня Девы могут стать жертвами неудачного стечения обстоятельств или чужой эмоциональной холодности. Не исключено, что партнер обидится, опоздает, «пропадет с радаров» или устроит суровую проверку. При этом попытки прояснения ситуации могут оказаться бесплодными и бессмысленными.

Весы

Сегодня у Весов что-то снизит оптимизм, но полностью лишить их веры в себя и свою любовь никому не удастся. Прежде всего, поддаваться сомнениям и падать духом не намерены сами Весы. Если судьба закрыла перед ними один путь к счастью, они не отступят и тут же начнут разрабатывать другой.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно сдерживать свои чувства и даже контролировать свои мысли. В любовных планах возможны досадные отсрочки, а иногда и временные поражения — что не означает финала всей истории, а скорее намекает на неудачу в текущем раунде игры и возможность отыграться в будущем.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с препятствием к встрече, а также с долей скрытности или необъяснимой эмоциональной холодности со стороны своей обожаемой «половинки». Свободные Стрельцы могут испытывать те или иные трудности и разочарования при завязывании романтических знакомств.

Козерог

Сегодня Козерогов часто раздражают мелкие неудачи, загадки и неясности. Их может нервировать невозможность контролировать ситуацию и заранее все просчитать, в том числе в важных для них скрытых деталях. Те или иные обстоятельства помешают им свободно общаться с любимым человеком.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на идеальное свидание. Не исключено, что в силу каких-то обстоятельств его придется сократить или даже перенести на другой день. В недавно завязанных отношениях или при первом знакомстве этот день способен принести разочарование, возможно, необоснованное.

Рыбы