День релакса — финансовый гороскоп на 7 октября

Наш гороскоп расскажет, какие сферы жизни требуют особенного внимания, какие возможности могут открыться, и как избегать потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня Овны могут проявить готовность работать с большой самоотдачей. Однако будьте готовы к тому, что вам могут помешать интриги и сплетни тайных недоброжелателей, которые тем самым могут выбить вас из рабочего ритма. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций. Также успешно могут пойти дела, связанные с деловым партнерством. Вы сможете преуспеть в привлечении клиентов к своим услугам.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется сосредоточиться на текущей работе, которую вы хорошо знаете, и в которой имеется большой опыт. Вы можете пользоваться поддержкой со стороны коллег и подчиненных и успешно доведете до конца начатые дела. Вместе с тем, это не лучшее время для экспериментирования и тестирования новых методов работы. Попытка что-то поменять может нарушить отлаженный рабочий ритм.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется дистанцироваться от начальства настолько, насколько позволят ваши служебные обязанности. Основная сложность текущего момента может касаться того, что вы не уложитесь в отведенные сроки выполнения заданий и начальство может высказать вам за это свое недовольство. Успешно идут дела, связанные с торгово-закупочной деятельностью. Также хорошо пойдет работа с документами.
Рак
Сегодня Ракам не рекомендуется вести активные контакты и планировать новые знакомства. Во время поездок могут произойти непредвиденные осложнения. Данные вам обещания могут оказаться неисполненными. Служебные командировки также остаются под вопросом. Успешно идут дела, связанные с недвижимостью. Возможно, вы заключите выгодные сделки с недвижимостью или подпишите договор аренды.
Лев
Сегодня Львам не рекомендуется расходовать крупные суммы денег. Возможно, в этот день вы рискуете потратить слишком много денег на неудачные покупки, которые в дальнейшем придется возвращать обратно в магазин. Успешными будут ваши инициативы по обзаведению новыми деловыми знакомствами. Также ваша эффективность может повыситься, если вы воспользуетесь своими деловыми связями.
Дева
Сегодня у Дев личные инициативы могут не найти понимания и поддержки со стороны деловых партнеров. Возможно, вам будет казаться, что партнер ведет себя по отношению к вам нечестно или, по меньшей мере, странно. Но ваша недоверчивость и медлительность может привести к упущенным возможностям. Также это благоприятное время для увеличения доходов, как с основной работы, так и с частной подработки.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется работать индивидуально или в составе группы единомышленников. В этом случае вы имеете неплохие шансы добиться исполнения своих намерений в полном соответствии со своими планами. Удачное время для планирования и работы с прицелом на перспективу. Воздержитесь от рутинной работы в трудовом коллективе. Там вы можете оказаться в состоянии изоляции к другим коллегам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не заниматься планированием на среднесрочную и краткосрочную перспективу. Возможно, сейчас вы не в состоянии правильно увидеть и распознать грядущие тенденции, чтобы вписать их в свои планы. Вместе с тем могут успешно складываться отношения с начальством. Вам могут поручить ответственное задание, что подчеркнет ваши особые отношения с начальством.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, может получиться сложный и неоднозначный день. Несмотря на большую самоотдачу и готовность много и интенсивно трудиться, вы, возможно, не в состоянии сейчас правильно понимать сложившуюся ситуацию. Вместе с тем это удачное время для обмена опытом и профессионального обучения. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.
Козерог
Сегодня Козероги могут иметь неплохие шансы для карьерного продвижения. Если вы уже занимаете руководящие должности, то старайтесь проводить назревшие реформы и кадровые перестановки. Не стоит терпеть далее нерадивых сотрудников. Ориентируйте себя на обновление и избавление от всего устаревшего и неэффективного. Наиболее проблемная тема дня связана со служебными командировками.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут быть финансовые ошибки и убытки. Чтобы минимизировать возможный ущерб старайтесь, прежде всего, сохранить имеющиеся у вас деньги. Не следует планировать крупные покупки. Успешно развиваются деловые партнерские отношения. Можно вести переговоры и подписывать документы о сотрудничестве на многосторонней основе. Также вы сможете урегулировать судебные споры.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют воздерживаться от переговорного процесса. Возможно, излишняя активность и напористость в переговорах контрагента покажется вам подозрительной. Пока нет полной ясности и понимания происходящего, нет смысла подписывать важные договоры. Другая проблемная тема может быть связана со сложностями во взаимоотношениях с клиентами в сфере услуг.