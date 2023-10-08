Время сюрпризов — любовный гороскоп на 9 октября

Сегодня нам стоит рассчитывать на будущее — половинка порадует.

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы ждут каждого знака зодиака в этот день, и дает советы по тому, как наилучшим образом использовать энергию планет для достижения своих целей.

Овен

Сегодня Овнов может ждать новый поворот в любовной истории. Многим Овнам придется признать, что в их личной жизни завершился «льготный период», например, подошел к концу приятный и беспроблемный летний роман. В жизни постоянных пар сместятся акценты, возможно, станет меньше времени для встреч.

Телец

Сегодня Тельцы переживают переходную фазу, в целом благоприятную. Чувства, владевшие ими в последние месяцы, могут исчерпать себя. Страсти, оставшиеся без подпитки, начнут гаснуть, но оставят яркие воспоминания. Любовь, сумевшая пережить «перепад температур», перейдет в новое качество.

Близнецы

Сегодня Близнецы распознают по прямым или косвенным признакам новый этап в своей любовной истории. Увлечения, способные играть яркими красками лишь в свободной экзотической обстановке, слабеют, но в течение суток еще есть время поставить в них точку, например, расстаться добрыми друзьями.

Рак

Сегодня Ракам звезды намекают, что это не самый предсказуемый и эмоционально стабильный день. Что бы ни случилось, не стоит спешить с выводами и резкими разворотами в новом направлении: вероятно, уже завтра обстоятельства направят по другому пути, а часть порывов покажется смешной или ненужной.

Лев

Сегодня Львы и их любовные капризы могут «повиснуть в воздухе», не встречая прежнего отклика. Многие Львы еще не заметят, что обстоятельства изменились. Чувства станут чуть прохладнее, а планы в любви чуть расчетливее. Берегите гармонию отношений там, где она есть.

Дева

Сегодня Девы вплоть до ночи могут пребывать в колебаниях, и в итоге предпочтут сделать выбор в свою пользу или в пользу здравого смысла. Некоторые Девы решат оригинально подвести черту в завершающейся любовной авантюре. Не стоит поддаваться внезапному порыву: он будет случайным или запоздалым.

Весы

Сегодня Весы яснее ощутят перемены в своем положении или в настроении партнера. Ослабления взаимного интереса в отношениях бояться не стоит, но в недавнем формате встреч не исключены изменения. Возможно, зародятся сомнения, наметится повод для скрытности, выжидания или временной разлуки.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов велико искушение пойти в любви по уже привычному сценарию, в котором яркость важнее доверия, игра важнее искренности, а о стабильных отношениях с любимым человеком можно только мечтать. Новые чувства, возникшие в эти сутки, нуждаются в проверке временем и здравым смыслом.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не гарантируют полного осуществления их романтических планов и любовных желаний, но советуют активнее пользоваться моментом, если таковой вдруг представится. Пусть надежды реализуются не в полном объеме или не совсем так, как хотелось — это все же лучше, чем ничего.

Козерог

Сегодня Козероги могут поддаться игривому настроению, но им лучше не переступать в нем «красную черту», иначе веселье вдруг может обернуться унынием, а надежда разочарованием. Важные решения, связанные с личной жизнью, желательно отложить до завтра: настроение может измениться.

Водолей

Сегодня у Водолеев общение с любимым человеком окрашено нотками волнения и романтики. Возможно, к этому будет склонять поведение одного или обоих партнеров, а возможно, не даст скучать обстановка. За яркостью сиюминутных переживаний могут быть упущены некоторые важные новые оттенки в отношениях.

Рыбы