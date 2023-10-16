Нирвана и бурный экстаз — любовный гороскоп на 17 октября

Сегодня страсть захлестнет нас с головой.

Наш гороскоп расскажет, какие возможности и вызовы могут ожидать в ближайшие 24 часа, а также читатели получат советы по тому, как максимально использовать энергию планет в своих интересах.

Овен

Сегодня у Овнов может оставаться активным эротическое воображение — при этом энергии у них не всегда будет достаточно, чтобы претворить свои фантазии в реальность. Многие Овны вплоть до позднего вечера будут безынициативными, привязчивыми, инертными, ведомыми, не готовыми к новому приключению.

Телец

Сегодня Тельцы могут оказаться настолько заинтригованы поведением своего партнера, что забудут про собственные планы. Вероятно, они окажутся в плену его магической сексуальной привлекательности. Это прекрасный день для пар, которые умеют ладить без лишних слов и связаны общностью мировоззрения.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется согласовывать свои романтические планы с внешними обстоятельствами, а те не всегда на их стороне. Возможны загадочные моменты, не имеющие объяснения. Не стоит злоупотреблять эротическими фантазиями, они могут вредить душевному покою или физическому здоровью.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что они могут спокойно повиноваться своему чутью и эротической фантазии, целиком отдаться любовным переживаниям и сексуальной жизни. Не стоит произносить долгие пафосные речи, в этот день многое ясно без слов. К чувственному единству хорошо добавить духовное.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют остерегаться резких перепадов настроения, а также глубокого погружения в негативные переживания и неприятные воспоминания. Эти сутки подчеркивают эротические желания, но с сексуальной энергией, как и с эмоциональной, желательно обращаться аккуратно.

Дева

Сегодня у Дев отношения развиваются гармоничнее, если между ними и их партнерами установилось взаимопонимание без слов. Притягивать влюбленных друг к другу может сексуальное влечение или духовное сходство. В конце дня обстановка изменится, на поздний вечер свидание лучше не планировать.

Весы

Сегодня Весам стоит помнить о повышенной эмоциональности, к которой склоняют эти сутки, а также о силе чувственных желаний, которая останется мощным фактором вплоть до ночи. Эмоции и ощущения окажутся важнее слов. Весы, планировавшие о чем-то поговорить с любимым человеком, могут столкнуться с помехами.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов природная сексуальность оказывает магическое воздействие на всех представителей противоположного пола, находящихся в ближнем радиусе от них. Многие Скорпионы будут молчаливыми, мечтательными и загадочными, что заинтригует и «заведет» их партнеров и поклонников еще больше.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может разыграться сексуальная фантазия, не исключен интерес к любовным интригам и тайным приключениям. Возможна зависимость от обстоятельств, но также и определенная выгода, если вовремя к ним подстроиться. Нежелательно планировать романтическое свидание на поздний вечер.

Козерог

Сегодня Козерогам ничто не мешает наслаждаться любовной гармонией, если вчера они создали для нее нужную базу. Если накануне что-то пошло не так, многие Козероги решат не испытывать судьбу. Они могут поддаться суеверию, ассоциации, иррациональному страху сглаза или порчи (иногда не без оснований).

Водолей

Сегодня Водолеев могут преследовать непонятные загадочные ощущения, расшифровать которые не всегда представляется возможным. Звезды советуют не нагнетать отрицательные эмоции понапрасну, но принять во внимание тот или иной знак или намек: возможно, это завуалированное предупреждение.

Рыбы