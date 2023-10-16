Прислушиваемся к чутью — гороскоп на 17 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что чутье в ситуациях этого дня может оказаться более надежным «рулевым», чем формальная логика. Возможна склонность действовать под покровом тайны или интуитивно чего-то выжидать, верить в приметы и знаки. У некоторых маневров этого дня может присутствовать духовный или магический подтекст. Стоит быть осторожнее тем, кто планирует важные дела на конец дня: ближе к полуночи обстановка изменится, в любом деле возможны ошибки и препятствия.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это не самый подходящий день для открытых энергичных действий и продвижения в новом направлении. Вплоть до ночи может продолжаться полоса пассивности, расслабления, эмоционального «залипания» на тех или иных переживаниях. Фоном дня могут стать интимные фантазии, тайные опасения, детали прошлого или секретные дела. Многие решения в эти сутки принимаются интуитивно.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит стремиться к явному лидерству, открыто демонстрировать свои амбиции, убеждения, идеалы и духовную силу. Также сегодня лучше смириться с атмосферой интриги и недосказанности. Нужные люди могут замолчать, уйти в тень, временно исчезнуть с горизонта. Чтобы понять настроение собеседника или разгадать мотивы тайных маневров конкурента, придется проявить проницательность.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды рекомендуют заниматься деловой или бытовой рутиной, а также при необходимости, нюансами своего здоровья. Этот день помогает углубиться в сложную и неприятную часть работ. Он может потребовать не столько физической или умственной, сколько эмоциональной включенности в исполняемую задачу. Хорошо заниматься делами, требующими проницательности, воображения или секретности.
Рак
Сегодня Ракам подходящий образ жизни подскажут обстоятельства или собственное чутье. В зависимости от ситуации и своего настроения, они могут отдохнуть или погрузиться в любимое занятие, в котором для них сочетается обязанность и хобби. Этот день хорош для тайных действий, эмоционально насыщенного уединения, раскрытия чувственности. Также он позволяет укрепить веру и отдать дань духовной жизни.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться зависимы от эмоционального фона вокруг себя, например, от атмосферы, царящей в их доме или бизнесе. По возможности, не допускайте в этот день погружения в негативные эмоции, так как с ними будет трудно бороться. Даже при бодром расположении духа и удачном стечении обстоятельств желательно воздержаться в эти сутки от новых ответственных начинаний, включая домашние.
Дева
Сегодня Девы будут удачливее, если накануне уловили нужную эмоциональную «тональность» и сумели подстроиться под ситуацию, например, оказались на одной психологической и духовной волне с нужными людьми. Начатые дела в этом случае будут развиваться сами, не требуя контроля. Рациональное мышление в эти сутки уступает место воображению и чутью. Важнее формальной логики может стать проницательность.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют контролировать свои материальные ресурсы, иначе могут пропадать вещи или утекать сквозь пальцы деньги. День может склонить к тайным расходам и покупкам под влиянием эмоций. Возможна фактическая или психологическая зависимость от чужих средств, кредитных и налоговых задолженностей. Не помешает аккуратность при ведении бизнеса и хозяйства. Не лучший день для общения.
Скорпион
Сегодня Скорпионы пребывают на собственной эмоциональной волне, могут быть глубоко погружены в свои ощущения и отделены от внешнего мира невидимой стеной. При этом они очень проницательны. Многие решения будут приняты ими по наитию и окажутся верными — по крайней мере, для настоящего момента. Если нет срочных дел, можно устроить себе отдых. Хорошо послушать музыку, побыть у воды или в уединении.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют выбирать уединение, молчание или приватный режим работ. Не исключено, что это получится само собой: новые обстоятельства могут склонять к скрытности и закулисным маневрам. Если срочных дел не предвидится, можно отдохнуть. Возможен интерес к магии, чужим секретам или тайнам прошлого. Желательно не затягивать текущие занятия допоздна и лечь спать еще до полуночи.
Козерог
Сегодня у Козерогов обострена интуиция, им многое подсказывает их собственный опыт прошлого. И действовать, и выжидать они будут не без причины. Если со стороны их поведение будет выглядеть как нерешительность, лень или прокрастинация, впечатление будет обманчивым. Скрытой потенциальной проблемой этого дня может стать уныние, желательно поддерживать внутри и вокруг себя позитивный настрой.
Водолей
Сегодня для Водолеев может продолжаться борьба с тем или иным соблазном, который они примут за подарок судьбы. Звезды советуют не сбрасывать со счетов опыт прошлого, если таковой имеется, а также не игнорировать «тонкие» знаки: странные предчувствия, приметы, негативные ощущения. Если события развиваются в режиме секретности, стоит набраться терпения и подождать, пока тайное не станет явным.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут надеяться на удачный ход своих дел, в том числе за рубежом и в работе с иностранцами. Многих Рыб будет незримо опекать «высшая сила», принявшая форму веры или интуиции. Если срочных дел нет, можно поддаться лени и пустить дела на самотек. Но ближе к ночи потребуются контроль, осторожность и сдержанность: чутье и удача начнут подводить, возможно препятствие или разочарование.