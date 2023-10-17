Думаем о перспективе — финансовый гороскоп на 18 октября

Сегодня нам стоит подумать о будущем, построить планы.

Наш гороскоп поможет каждому знаку зодиака лучше понять свои возможности и ограничения в этот день.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании деловых партнерских отношений. Если вы ведете переговорный процесс, то наиболее удачное время будет в первой половине дня. Также это хорошее время для проведения рекламных мероприятий, ориентированных на привлечение массового клиента. Удачное время для выступлений на публике.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться позитивный день, связанный с благоприятными обстоятельствами. Усиливаются ваши практические и профессиональные качества, вы сможете повысить качество работы и поднять производительность труда. Немаловажно, что с коллегами и подчиненными складываются конструктивные отношения. Обращайте внимание на качество и соблюдение сроков работы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов творческий подход, направленный на привлечение клиентов к услугам, и он может получить положительный резонанс. Могут успешно проходить рекламные мероприятия, выставки-продажи, презентации. Преуспеют консультанты сетевого маркетинга. Не отказывайтесь от участия в творческих конкурсах и кастингах — у вас есть шанс занять призовое место. Наиболее результативное время приходится на первую половину дня.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется отдавать предпочтение традиционным видам деятельности, где вы уже имеете большой опыт. Ничего принципиально нового сейчас не нужно тестировать и испытывать. Любые эксперименты способны лишь нарушить отлаженный рабочий ритм и отбросить в минус показатели в работе. Офисные служащие могут улучшить условия труда на своем рабочем месте.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется использовать день для активного расширения и укрепления деловых связей. Наиболее успешно могут проходить деловые встречи и знакомства в первой половине дня. Торговцы смогут договориться о покупке оптовых партий ликвидного товара по выгодной цене. У консультантов может не быть отбоя от клиентов. Используйте этот день для того, чтобы узнать что-то полезное для себя.

Дева

Сегодня Девы смогут увеличить свои доходы, если будут тщательно анализировать происходящее и делать выводы. Внешние обстоятельства складываются благоприятно. У вас может быть достаточно энергии и предприимчивости, чтобы использовать ситуацию в свою выгоду. Могут вырасти доходы от коммунальных работ, строительства и ремонта. Семейный бизнес тоже набирает обороты.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют не выпускать инициативу из своих рук. Особенно это касается информационной составляющей бизнеса. Можно и нужно советоваться с окружающими, устраивать встречи, совершать поездки и обмениваться мнениями, но последнее слово и итоговое решение всегда должно оставаться за вами. Встречи лучше проводить в первой половине дня – тогда они будут более результативными.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , вероятно, имеет смысл обратиться к работодателю с просьбой о выплате компенсации за транспортные расходы на работу или на лечение в платном санатории. Имеются благоприятные шансы на то, что ваша просьба, поданная в первой половине дня, может быть удовлетворена. Также это хорошее время для оформления причитающихся вам по закону льгот, субсидий, пособий и компенсационных выплат.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют проявлять инициативу в делах и активнее заявлять о своей позиции. Чем активнее вы будете себя позиционировать, тем большей поддержкой будете пользоваться. Возможно, вам удастся вписаться в некий коллективный процесс, который будет масштабно решать вопросы в ваших интересах. Работа, ориентированная на получение результата в будущем, может оказаться вполне оправданной.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется применять гибкую тактику поведения и уметь комбинировать разные методы. В каких-то случаях от вас будет требоваться открыто и прямо заявить о своей позиции. В других случаях более результативными будут методы тайной дипломатии. Но те и другие действия следует проводить в первой половине дня – тогда будет позитивный результат.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют не зацикливаться на сиюминутных мелких выгодах а стараться думать о будущем, о перспективе. Один этот день работы на будущее в дальнейшем может сэкономить вам недели и месяцы интенсивного труда. Хорошее время для сезонных работ, подходящих для осени. Особенно это относится к планированию и проектированию. Наиболее важные дела успейте провести в первой половине дня.

Рыбы