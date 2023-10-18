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Коридор затмений: что можно и нельзя делать в этот период

18 октября 2023ГороскопыМарианна Басс

В ночь с 14 на 15 октября открылся коридор затмений и продлится до 28 октября.

Коридор затмений: что можно и нельзя делать в этот период
Фото: Image by wirestock on Freepik

Это явление представляет собой два затмения, а именно солнечное и лунное, которые следуют друг за другом с небольшим промежутком времени. По словам астрологов, это событие оказывает сильное влияние на людей, поэтому период необходимо прожить по всем правилам, чтобы обойтись без серьезных потерь.

Что можно делать

Необходимо быть внимательным к тому, что происходит с вами во время коридора затмений. Из каждого события следует извлекать правильные уроки. И несмотря на то, что период будет достаточно тяжелым, не нужно опускать руки.

А если что-то или кто-то пропадает из вашей жизни, то нужно к этому отнестись спокойно и принять изменения. После этого обязательно появится что-то новое, приятное и действительно важное.

Что нельзя делать

Во время коридора затмений не стоит принимать никаких серьезных решений. Велик шанс сделать неправильный выбор, и в таком случае придется долго расплачиваться за свои ошибки.

Также астрологи не рекомендуют конфликтовать с окружающими вас людьми. Не идите на поводу у эмоций, это будет отнимать много сил и энергии.

Стоит отметить, что коридор затмений важен с точки зрения кармы. Все плохие события, которые происходят в этот период, астрологи называют расплатой за какие-либо действия, совершенные в этой жизни или в прошлой. И от того, как вы пройдете испытания, зависит, как вы проведете следующие полгода.

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