Ищем опору в опытных людях — финансовый гороскоп на 21 октября

Сегодня нам стоит прислушиваться к советам старших и опытных.

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять, какие события могут ожидать их в этот день и как наилучшим образом использовать энергию планет для достижения своих целей.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться удачный день для обмена опытом с коллегами и единомышленниками. У бизнесменов возможны ознакомительные поездки с целью выяснения перспектив для ведения бизнеса в других регионах. Сегодня звезды советуют вам подумать о будущем своего бизнеса, о перспективах его развития и роста. Старайтесь ставить перед собой масштабные задачи.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на успехи в делах только в том случае, если займут активную позицию, и не будут бояться в некоторых случаях идти на разумный риск. Большое значение может приобрести работа в плановом режиме, а также ваша личная целеустремленность и последовательность в действиях. Не допускайте отставания от графика. Прекрасное время для знакомства с новым трудовым коллективом.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться благоприятный день для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов, командировок. Звезды рекомендуют вам чаще прислушиваться к мнению партнеров и, по мере возможности, отдавать им инициативу в делах. Также можно делегировать часть своих полномочий напарникам. Наиболее удачное время приходится на утро.

Рак

Сегодня Ракам может сопутствовать успех в практической работе с уклоном на ремесленничество. Отдавайте предпочтение физическому труду и работе с техническим оборудованием, станками и механизмами. Вы можете улучшить навыки работы с инструментами и повысить уровень профессионального мастерства. Наиболее важную работу лучше запланировать на утро.

Лев

Сегодня для Львов , работающих в сфере услуг, благоприятно может сложиться этот день. Ваша клиентская база может существенно вырасти, и ваши услуги могут пользоваться большой популярностью. Это также хорошее время для творческих профессий, демонстрации на публике своих талантов. Можно успешно проводить рекламные акции, заниматься устроением выставок, конкурсов.

Дева

Сегодня для Дев день может стать благоприятным для благоустройства своего рабочего места, проведения ремонтных и отделочных работ в помещениях, генеральной уборки и в целом для наведения порядка в делах. Особенно могут преуспеть офисные служащие над подготовкой отчетной документации. Самую трудоемкую и сложную работу лучше запланировать на утренние часы.

Весы

Сегодня для Весов , специализирующихся на торговых операциях и посреднических сделках, этот день может удачно сложиться. Особенно выгодными могут стать сделки на приобретение товара оптом на складах с целью его реализации в розницу. Успешно могут проходить деловые встречи и поездки. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество заказчиков и подписчиков.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать, что финансовое положение становится более стабильным и устойчивым. Этому в немалой степени может способствовать ваше правильное управление имеющимися финансовыми ресурсами. Это хороший день для приобретения добротных вещей длительного пользования, а также для принятия иных финансовых решений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть способны на трезвые и взвешенные инициативы. Старайтесь с утра составить себе четкий план действий и неукоснительно его исполнять. Основное внимание уделите развитию и укреплению деловых связей. Будьте внимательны к поступающей информации – там может быть много полезных сведений для решения ваших вопросов.

Козерог

Сегодня у Козерогов может сложиться благоприятный день для поисков дополнительной подработки. Если вы проявите настойчивость, то можете найти вариант дополнительной работы на полставки или по совместительству. Выгодные заказы могут поступить фрилансерам. Старайтесь не афишировать на публике свои намерения, а просто делайте как должно свое дело.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют проявлять инициативу и при этом не действовать в одиночку. Вы будете гораздо эффективнее, если включитесь в какой-либо творческий коллективный процесс. Возможно, вас попросят сделать какую-то работу в общественной организации, кооперативе, акционерном обществе на общественных началах. Удачное время для планирования и проектно-конструкторских работ.

Рыбы