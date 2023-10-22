Рассчитываем только на себя — гороскоп на 23 октября

9-10 лунные сутки. Сегодня обстановка остается непредсказуемой, вплоть до ночи будет трудно строить планы и давать событиям окончательную оценку.

Гороскоп на сегодня говорит, что может сохраняться режим аврала или эксперимента, продолжаться фаза напряженности, эмоциональной экзальтации или завышенных ожиданий. Луна в Водолее удержит внимание на социальных событиях и будущих перспективах, заставит поддерживать контакт с единомышленниками или следить за идущими обновлениями. Коллективные нужды могут оставаться важнее личных. В течение дня недавняя активность пойдет на спад. В эти сутки нежелательно утверждать планы и приступать к новым делам.

Овен

Сегодня у Овнов внимание может быть приковано к событиям в социуме или к настроениям среди друзей (особенно, если вчера имела место нештатная ситуация). Сохранится интерес к будущему. Многие Овны будут с волнением ждать эффекта от своих личных или коллективных действий. Стоит помнить, что результат любого маневра и приключения сегодня не до конца предсказуем. Лучше избегать новых экспериментов.

Телец

Сегодня Тельцы проведут день под впечатлением вчерашних новостей и связанных с ними событий, что неудивительно: происходящее прямо затронет их личные интересы или интересы близкого им по духу сообщества. В центре внимания могут оказаться идеи свободы или прогресса, профессиональные или социальные перспективы. Многие Тельцы остро отреагируют на чье-то поведение. На фоне волнений возможна нервозность.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не оставлять без внимания мировые новости и события в далеких краях: возможно, именно там будут друзья, материальные ресурсы или источники духовной силы. Идеализм, романтизм и тяга к свободе могут прийти в противоречие с требованиями момента, вынуждающими думать о житейских вещах (здоровье, «хлебе насущном»). Возможен интерес к работе за рубежом, командировкам.

Рак

Сегодня Ракам день добавляет внешней и внутренней устойчивости. Он может снять с них груз каких-то проблем или добавить им смелости для проведения необходимого эксперимента. Также на фоне задержки глобальных планов у многих Раков появится возможность вернуться к реализации отложенного желания, например, для более тесного общения с детьми, своего старого хобби или долгожданного законного отпуска.

Лев

Сегодня Львов может ждать сюрприз или новшество. Перемены возможны и во внешней среде, и в частной жизни. Многим Львам придется основательнее погрузиться в жилищные дела или тайны бизнеса, заняться судьбой наследства, хозяйством, ремонтом или охраной владений. Будет трудно положиться на кого-либо. Может быть неровным и собственное настроение. Не стоит спешить с начинаниями и утверждением планов.

Дева

Сегодня Девы проведут в нештатном режиме, приспосабливаясь к новой обстановке или решая необычные задачи нестандартными средствами. Возможно, придется заниматься обновлениями. Стоит воздержаться в эти сутки от выбора новой работы, транспорта, сервиса, инструмента или средства связи, а также от выбора попутчика или команды: такое решение окажется экспериментальным и не окончательным.

Весы

Сегодня Весам день не гарантирует удач в готовом виде, зато дарит им поле для эксперимента. Звезды советуют не бояться импровизаций: не исключено, что направление окажется отчасти знакомым и станет благодатной почвой для успеха в недалеком будущем. Особенно полезно исследовать новые возможности Весам, настроенным на жизнь в режиме фриланса и свободное творчество с крупным, но не регулярным доходом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день добавит уверенности в себе, повысит их азарт в полемике и может лишить их чувства самосохранения. Неожиданный результат собственных порывов зачастую будет делать их не осторожнее, а еще импульсивнее и смелее. Чтобы избежать забот в будущем, звезды советуют им учитывать долгосрочный эффект от своих сегодняшних слов и поступков, не ссориться с близкими, друзьями и авторитетами.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов обстановка вокруг может оставаться непредсказуемой и в то же время крайне интересной. Свежие новости и вызванные ими дискуссии прямо коснутся ближайшего круга общения многих Стрельцов и условий их нынешней работы. Звезды напоминают о непредсказуемости дорожной обстановки, транспорта и связи, не советуют планировать на этот день важные встречи, посещение сервисов и командировки.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отказаться от привычки строить подробные планы, так как они в любой момент могут измениться. В частности, это касается шопинга и финансовых дел: и прибыли, и убытки будут сюрпризом или окажутся под вопросом. Не самой легкой задачей в эти сутки станет разумная экономия, не исключен перерасход денежных средств под влиянием новых обстоятельств и вызванных ими эмоций.

Водолей

Сегодня Водолеи чувствительны к внешним событиям, к обстановке в своем доме или группе друзей, а также зависимы от собственного настроя и самочувствия. Вплоть до ночи не исключены перепады настроений и рискованные экстравагантные поступки. Возможна острая реакция на появление того или иного человека, особенно, если это начальник или конкурент. Не стоит принимать ответственные необратимые решения.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше воздержаться и от проявления индивидуальной инициативы, и от слишком энергичного включения в коллективные дела и дискуссии: в сложившейся ситуации это может добавить проблем или внушить напрасные надежды. Хорошей стороной дня может стать появление нужного человека или известие от него. Возможно, это будет учитель, друг, ценный партнер, интересный собеседник или важный клиент.