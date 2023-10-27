Будем сентиментальнее обычного — гороскоп на 28 октября

27 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня всплеск активности ожидается во второй половине дня.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что важное известие даст повод для споров, обострит личные и коллективные разногласия. Переход Луны в знак Тельца подчеркнет роль материально-имущественных интересов и доводов. Полнолуние усилит впечатлительность. Выражая мнение или делая шаг, стоит готовиться к встречной реакции в виде слов и действий. Велик риск столкнуться с резкой критикой, возражением, насмешкой, провокационным ходом оппонента или конкурента. Возможен дерзкий ответ на великодушное предложение. Может наметиться суета, срочная поездка или ситуация, близкая к авралу. Овен Сегодня Овны могут оказаться не слишком удачливыми, рискуют столкнуться с плодами собственной двойной игры или неуместной шутки. Велика вероятность плохого настроения и влияния дурных привычек прошлого. Вторая половина дня может принести весть, связанную с взаиморасчетами, ведением бизнеса, долгами или имуществом, дать повод для дискуссии, суеты или контакта с налоговой инспекцией. Телец Сегодня Тельцам имеет смысл сдержать свои порывы утром. Как бы ни хотелось вступить в полемику или сделать эффектный шаг от своего или коллективного имени, лучше дождаться второй половины дня: именно в это время любая инициатива окажется удачной и вызовет горячий отклик в нужных кругах. Вероятно, вечером завяжется спор или обострится конкуренция, придется отстаивать свой авторитет, права или взгляды. Близнецы Сегодня для Близнецов обещает стать более насыщенной вторая половина дня. В это время могут появиться дополнительные хлопоты и поводы для суеты, возрастет вероятность аврала, срочной командировки или бурной дискуссии. Может потребоваться обращение в сервис за технической поддержкой. Есть шанс заработать, но могут возрасти и расходы, не исключено, что придется потратить часть резервных средств. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше избегать лишней суеты в первой половине суток: вероятность получить приз в это время мала, а вот риск зайти в тупик или добавить себе проблем возрастает. К счастью, во второй половине дня дела начнут обстоять ровно наоборот: даже в критичной ситуации возрастет шанс на победу или удачу, иногда вопреки логике. Возможно, помогут влиятельные друзья. Лев Сегодня Львам звезды советуют не торопить события, ждать новостей и беречь силы. Важный момент вероятнее во второй половине суток. Именно в это время может состояться ответственное совещание, смелый шаг или судьбоносная встреча. Стоит учитывать вероятность острой кризисной ситуации, спора, стресса, травмы, драматичного сюрприза. Не исключены проблемы из-за больших запросов и амбиций. Дева Сегодня Девам звезды рекомендуют вести себя как можно осмотрительнее в первой половине дня. Какой бы острой ни была проблема, лучше подождать благоприятного момента, который непременно появится ближе к вечеру. Вторая половина дня создает предпосылки для удачного выхода из критической ситуации благодаря личным талантам или счастливому случаю, в том числе в общении с иностранцами и в путешествиях. Весы Сегодня к Весам удача нередко приходит через доступ к коллективным ресурсам, успешную инвестицию или долю в большом проекте. Есть надежда преуспеть или «остаться на плаву» благодаря состоятельным партнерам и совместному бюджету. Возможно получение солидных дивидендов, неожиданное счастливое решение вопроса о долге, налоге или кредите. Важные события и новости вероятнее во второй половине дня. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше заниматься рутиной, а вечером быть во всеоружии своего красноречия, деловой сноровки и персональной харизмы: возможно, придется реагировать на внешние события, отвечать на вопросы, спорить, согласовывать интересы или конкурировать. Важно не забыть о дипломатичности, чтобы не превратить своих друзей во врагов. Не стоит видеть насмешку или провокацию там, где их нет. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит насладиться относительной свободой в начале этого дня, так как его вторая половина может стать довольно хлопотной. Возрастет вероятность неотложных дел, вестей с работы. Может появиться необходимость в срочной командировке, очередной модернизации или совещании в связи с горячей новостью, в помощнике или обмене услугами. Возможно, потребует внимания здоровье, питание или снабжение. Козерог Сегодня Козерогам стоит свести к минимуму нагрузки и воздержаться от начинаний, а также следить за своим настроением и стараться не портить отношения с близкими людьми без веской причины. Наиболее удачна, информативна и продуктивна вторая половина дня: она укажет источник надежды и успеха, поможет наладить ход дел, принесет новости или подарки, даст шанс в любви или в финансовых делах. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что важные события вероятнее во второй половине дня, но те или иные их признаки возможны уже с утра. Не стоит игнорировать знаки, приметы и ощущения, особенно неприятные. День может быть отмечен важной новостью, совещанием, предложением, спором, долей риска, трудным решением. Хорошие перемены, включая домашние, потребуют каких-то жертв, вложений или усилий. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют следить за новостями и всячески «держать руку на пульсе событий». Не исключено, что во второй половине дня потребуется срочно отправиться в путь или вступить с кем-то в контакт. Не стоит бояться дополнительных хлопот: это шанс на исполнение надежд или реализацию части планов. В общении и в дороге нужна осторожность, так как возможны приключения и острые споры.