Придаем роману ускорение — любовный гороскоп на 29 октября

В нашем гороскопе читатели найдут информацию о том, какие сферы жизни могут ожидать изменений, какие возможности или вызовы будут в этот день.
Овен
Сегодня Овнам трудно молчать о своих страстных чувствах, особенно утром. Звезды поощряют настойчивость, но намекают, что партнер может быть в другом настроении и, возможно, его стоит немного «подогреть». Катализатором чувственного влечения сегодня может выступить пища, содержащая афродизиаки.
Телец
Сегодня Тельцы ждут к себе в отношениях особого внимания, но не всегда готовы принять сопутствующие ему бонусы. Их может обидеть критика партнера или утомить его ненасытная страсть. Некоторых Тельцов возмутит реальная или мнимая неблагодарность. К счастью, все закончится хорошо и пара поладит.
Близнецы
Сегодня у Близнецов общение с пассией может сопровождаться помехами, часть которых они создадут себе сами. Не мешая «ломать копья» в любовных отношениях, звезды намекают, что не все поводы для спора и суеты в этот день достойны внимания. Не исключено, что завтра проблема покажется надуманной.
Рак
Сегодня для Раков события развернутся удачно, что поднимет их самооценку и добавит им приятных надежд на будущее. Одинокие Раки сегодня имеют шанс выиграть в любовной лотерее, оказавшись среди своих друзей по интересам, на большом мероприятии или на какой-то специфичной тусовке.
Лев
Сегодня Львов события дня держат в напряжении. Причины волнений и накала страстей часто будут скрываться во вчерашних или более ранних событиях. Не исключено, что будет вновь поднят болезненный и ключевой для отношений вопрос, который именно Львы, а не их партнеры принимают близко к сердцу.
Дева
Сегодня у Дев любовные желания исполняются или очень близки к реализации. Звезды советуют не бояться неожиданных и критичных с виду поворотов событий: любой разговор, путешествие, игра закончатся благополучно. Возможно, именно сложная обстановка поможет раскрыть свой потенциал и поймать удачу.
Весы
Сегодня у Весов любовная жизнь будет насыщенной, не всегда спокойной и предсказуемой. Возможно, в течение дня представителям этого знака придется пройти через приключение, ответить на сложный вопрос или пойти на экспериментальный шаг. Не исключены сильные волнения из-за необычности момента.
Скорпион
Сегодня Скорпионы готовы «закусить удила», демонстрируя своему партнеру упрямство и несговорчивость. Любое его предложение они способны встретить убийственной критикой или язвительной насмешкой. Звезды напоминают, что любовь важнее идейных разногласий. Пока есть шанс помириться, лучше это сделать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам предстоит метаться между романтикой и насущными делами. Свидание потребует практической базы, возможно, каких-то закупок или кулинарных приготовлений. Преимущество получат Стрельцы, чей роман развивается на работе: им не придется разрываться между двумя направлениями.
Козерог
Сегодня Козероги могут смело проявлять в любви инициативу и пускаться в приключения, спорить с близким человеком на сложные темы или делиться с ним рискованными идеями, завязывать контакты и принимать неожиданные знаки внимания: им повезет. У свободных Козерогов есть шанс найти свое счастье.
Водолей
Сегодня Водолеям день не позволит забыть о волнующих вчерашних событиях, например, о задевших их внимание новостях, о неожиданном приключении или сложном разговоре с близким человеком. Не исключено, что эти сюжеты получат продолжение и будут вплоть до ночи оставаться для них главной темой.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит отказываться от свидания или контакта с любимым человеком: лучшего шанса наладить с ним отношения и придать роману ускорение может еще долго не представиться. Не стоит бояться неожиданных поворотов сюжета, так как именно они сегодня позволяют подружиться или сблизиться.