Просим помощь и поддержку — финансовый гороскоп на 29 октября

Наш гороскоп предоставляет ценные советы и предсказания для каждого знака, помогая им быть подготовленными к предстоящим событиям.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют воздержаться от планирования деловых встреч, поездок и обмена опытом. Дело в том, что сейчас вам может быть сложно находить взаимопонимание с окружающими людьми. Старайтесь сохранить те деловые связи, которые прежде были вами наработаны, но не следует заводить новые знакомства. При оформлении документов вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть сосредоточены на поиске источников дохода, и эти усилия могут не принести желаемого результата. Одной из причин может стать неконтролируемое расходование финансовых ресурсов. По большей части ваши расходы сегодня не будут экономически оправданы. Поэтому, даже если вы увеличите доходы, вы этого можете не почувствовать - из-за высоких расходов денег все равно может не хватать.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, чей бизнес плотно связан с деловым партнерством, этот день может сложиться неблагоприятно. Дело в том, что вы сегодня можете не прислушиваться к мнению оппонентов и партнеров. Решения о тех или иных поступках склонны принимать под влиянием эмоционального импульса. А это может привести к нарушению прежних договоренностей и обострению конфликта.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать, что их активность пытаются ограничить внешние обстоятельства. Например, могут усиливаться противоречия с коллегами по трудовому коллективу. Вы можете оказаться в изоляции, или чувствовать психологическое давление. Также может снизиться уровень работоспособности из-за ухудшения самочувствия. Бизнесмены могут почувствовать торможение в делах.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют принимать участие в коллективных видах деятельности. То же самое относится к вопросам долгосрочного планирования. Ошибка, допущенная при составлении бизнес-плана, может дорого обойтись вам в дальнейшем. Творческие работники могут пережить состояние, близкое к творческому кризису, когда в дефиците интересные идеи.
Дева
Сегодня Девы могут испытывать двойственное чувство. С одной стороны, у вас может быть большое желание как-то заявить о себе, своих амбициях в карьере и проявить себя публично на профессиональном поприще. Однако не менее сильно вас будут мучить сомнения в том, сумеете ли вы обосновать свои претензии на значимость. Прислушайтесь к своей интуиции.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с препятствиями в деловых поездках. Например, может быть затруднен обмен информацией и часть важных сведений может запоздать или поступить с искажениями. Деловые встречи лучше отложить – они могут либо внезапно сорваться по независящим от вас причинам, либо пройдут совсем не так, как бы вам хотелось.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. В этом смысле нежелательно оформлять документы к получению кредитов и брать деньги взаймы. Ведь взятые взаймы деньги это и есть чужие деньги, которые потребуется вернуть. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов наиболее острой темой может стать состояние дел в партнерском сотрудничестве. Ваша осторожная и консервативная позиция может войти в противоречие с активной и деятельной позицией партнера. С другой стороны вы сами выступаете в качестве тормоза на пути прогресса вашего совместного бизнеса. Поэтому этот день может быть связан с упущенными возможностями.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют излишне эмоционально воспринимать трудности в повседневной работе. Отношение к коллегам по трудовому коллективу не должно строиться как излишне личностное общение. Оценивайте коллег, прежде всего, с точки зрения их деловых качеств. Иначе это может привести в какой-то момент к разочарованию в некоторых людях.
Водолей
Сегодня Водолеям творческих профессий, возможно, придется нелегко. Состояние эмоционального подъема может сочетаться у вас с невозможностью добиться реального результата. Вы будете нуждаться в поддержке со стороны друзей и единомышленников, однако не сможете её получить в достаточном количестве. Не лучшее время для экспериментов и попыток что-либо усовершенствовать.
Рыбы
Сегодня для Рыб, которые имеют бизнес, построенный на владении и распоряжении недвижимым имуществом, может сложиться неблагоприятный день. Ремонтно-строительные работы могут затормозиться из-за нарушения ритма поставок стройматериалов и оборудования. При оформлении документов на недвижимость вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.