Общаемся с вдохновляющими людьми — гороскоп на 30 октября

29 октября 2023 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня сохранится интерес к недавним волнующим событиям, но энергия пойдет на спад.

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Гороскоп на сегодня говорит, что станет меньше азарта для экспериментов, соперничества и жарких дискуссий. Основная часть дня подходит для улаживания наиболее срочных проблем, включая материальные. Вечером изменится обстановка или настрой, наметятся заминки и препятствия. Тяга к общению и потребность в информации, усиленные переходом Луны в знак Близнецов, могут оказаться блокированы. Может появиться сомнение, недомогание, слабость, депрессивный настрой. Не стоит планировать на вечер ответственные начинания, целевые поездки и важные встречи. Овен Сегодня Овны основную часть этого дня могут посвятить улаживанию финансовых и налоговых проблем. Также в зоне внимания могут оставаться вопросы, связанные с питанием и диетой, покупкой или продажей каких-то вещей, услуг или ценностей. Вечером возможны задержки известий и перебои на линиях связи, не исключены заминки при попытке отправиться в путь, связаться с коллегами, учреждениями или руководством. Телец Сегодня Тельцы погружены в собственные проблемы или озабочены ситуацией внутри своей группы. Многие Тельцы будут упрямыми и инертными, могут долго «остывать» после спора или состязания. В конце дня могут появиться финансовые лимиты, сомнения насчет будущего, колебания перед покупкой, преграды к выполнению планов или свободному распоряжению ресурсами. Лучше отложить сделки и шопинг. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что они не на пике своей продуктивности. Если есть возможность, имеет смысл отдохнуть или сбавить темп, сузить список задач и контактов. Если обстоятельства не позволяют расслабиться, лучше не менять курс и заниматься вчерашними делами, избегая переутомления. Вечером возможно препятствие, проверка или внешний контроль, не исключено недомогание или уныние. Рак Сегодня Ракам обстоятельства позволяют вести свободный образ жизни. Многих Раков будут окрылять события последних дней, которые позволили им встретиться с единомышленниками, открыли им дополнительные перспективы на будущее или подтвердили их прежние надежды. С приходом вечера звезды советуют отказаться от поездок и начать критичнее воспринимать информацию, особенно идущую издалека. Лев Сегодня Львам звезды дают время разобраться с важными делами, осмыслить полученную информацию, справиться со стрессом или принять ответственное решение. В зависимости от исхода напряженных событий, им предстоит праздновать дорого доставшийся успех или «зализывать раны», смирившись с поражением. Волнения не пройдут бесследно, в конце дня переутомление может обернуться депрессией и пессимизмом. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что им лучше управиться со своими текущими делами до наступления вечера. Не стоит медлить, если нужно воспользоваться плодами вчерашнего везения, пустить в ход хорошие возможности или завершить начатое. В конце этого дня изменится либо обстановка, либо собственное настроение, и не всегда в лучшую сторону. Могут исчезнуть привилегии и (или) появиться препятствия. Весы Сегодня Весам не стоит планировать на этот день важные мероприятия. Утром успех возможен, но не гарантирован, удача может зависеть от счастливого случая, чужой щедрости или моральной поддержки. Даже самый удачный эксперимент лучше завершить в дневное время. Вечером вероятны заминки в общении с учреждениями, включая зарубежные, не исключены задержки известий, проверки, препятствия при отправке в путь. Скорпион Сегодня Скорпионам трудно оставаться равнодушными наблюдателями. Многие Скорпионы будут заинтересованы развернувшимися вокруг событиями и даже лично в них вовлечены. День покажет, насколько им удалось продвинуть свои интересы, заявить о себе или отстоять свои позиции перед большой аудиторией. Зашкаливающая смелость вечером может смениться сомнениями. Лучше воздержаться от новых шагов и заявлений. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют начать этот день с необходимых хлопот и постепенно «снижать обороты». Завершив вчерашние дела, не стоит тут же переключаться на новый сложный блок задач. Не помешает внимательнее отнестись к своему здоровью: не исключено, что на нем отразились волнения и суета. Вечером велика вероятность препятствий к общению и любым начинаниям, есть риск отмены планов, переноса встречи. Козерог Сегодня Козероги могут пассивно наслаждаться своим везением или активно пользоваться благоприятными плодами своих усилий. У них будет надежда на счастливый исход приключения или эксперимента, на восстановление взаимопонимания с друзьями после разногласий. В конце дня звезды рекомендуют внимательнее отнестись к здоровью, удвоить контроль за мелочами, отложить контакты и поездки. Водолей Сегодня Водолеям важно подвести итог недавних приключений. Полезно навести порядок в доме или в делах, подсчитать ущерб или найти применение новинкам. По мере развития событий могут копиться усталость и раздражительность, не стоит приступать к новым делам или пытаться взять немедленный реванш. Вечером желательно минимизировать расходы и избегать чересчур утомительных развлечений. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не медлить, если у них остались незавершенные дела или их волнуют неоконченные разговоры. Лучше подвести черту еще до наступления вечера, пока сохраняет силу шлейф вчерашних событий. В конце дня обстановка изменится не в лучшую сторону, на любом пути возможны препятствия. Причиной проблем может стать нехватка времени или места, недомогание, уныние, неуверенность.