Забудем про все проблемы — любовный гороскоп на 31 октября

Наш гороскоп расскажет, как вести себя в любви, чтобы забыть обо всех проблемах в компании самого дорогого человека.
Овен
Сегодня Овны коммуникабельны и ревнивы. Они хотят держать связь с любимым человеком даже тогда, когда он неподалеку. В процессе переписки или созвонов возможны недоразумения. Звезды советуют ни в чем не подозревать свою пассию: скорее всего, обман был непреднамеренным, а лукавство невинным.
Телец
Сегодня Тельцы могут утратить свою уверенность и апломб. Те или иные обстоятельства способны заставить их сомневаться даже в том, в чем сейчас нет ни малейших сомнений, например, в своем очаровании, в благосклонности своей любовной фортуны или во взаимности разгоревшихся чувств.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут отличаться переменчивостью настроений, оставаться заложниками иллюзий или жертвами недоразумений. Звезды подсказывают, что это не лучший момент для начала романа и не самый подходящий для прояснения отношений. Важнее разобраться в своих чувствах, чем в чужих.
Рак
Сегодня у Раков любовная история может обрасти романтичными интригующими деталями. Звезды напоминают, что не все стоит принимать за чистую монету и воспринимать всерьез. Стоит отнестись скептичнее к симпатии, возникшей внезапно, особенно в дороге или при неких загадочных обстоятельствах.
Лев
Сегодня у Львов любовный горизонт может оказаться не слишком ясным и не всегда такое положение дел будет однозначно плохим. Некоторым Львам расплывчатые контуры будущего придутся больше по душе, чем конкретные предсказания. День хорош для романтики и легкой интриги, которая ни к чему не обязывает.
Дева
Сегодня Девы общительны и очаровательны, но непостоянны. Они могут быть слишком легкомысленными и непоследовательными, чересчур доверчивыми или уступчивыми. Звезды подсказывают им, что это не лучший момент для ответственного шага в личной жизни, например, для начала постоянных серьезных отношений.
Весы
Сегодня Весы могут быть романтиками в одних ситуациях и меркантильными прагматиками в других. Они рискуют оказаться в затруднении при попытке совместить эти качества. Искренний идеализм и расчетливость в мелочах могут дополняться наличием каких-то тайн, которых Весы стесняются.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут ступить на скользкий путь в любви и оказаться в сомнительной роли из-за своей общительности, страстности и предприимчивости. Незаметно для себя они рискуют поддаться романтической иллюзии или внушению извне. Уступая соблазну, они будут надеяться на спасительный покров тайны.
Стрелец
Сегодня Стрельцы готовы простить любимому человеку многое, покоренные его обаянием и любезностью. Возможно, они не заметят сквозящего в его речах лукавства или закроют на него глаза. Свободные Стрельцы могут быть легкомысленными и ветреными. Это не лучшее время для начала постоянных отношений.
Козерог
Сегодня Козероги рискуют стать жертвами романтических иллюзий, а иногда объектом обмана или розыгрыша. Им стоит помнить, что обстоятельства сегодня не располагают к серьезным намерениям и не способствуют прочности симпатий. Не исключены случайные мимолетные увлечения, те или иные сомнения.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды намекают, что это прекрасный день для романтики и легкой интриги. Не исключена доля лукавства или приятного самообмана. Отличный момент для того, чтобы забыть о трудностях любви и расслабиться, отложив все проблемы. Новые симпатии будут смутными, тайными или непостоянными.
Рыбы
Сегодня Рыбам повезет: день излечивает и влюбленных, и одиноких от депрессии, а также предлагает им избавиться от лишней суровости и принципиальности, забыть про неприятные воспоминания и развеяться в компании любимого человека. Если речь идет о новой симпатии, ее очарование может быть приятным, но недолгим.