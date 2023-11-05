Не рискуем и не экспериментируем — финансовый гороскоп на 6 ноября

Наш гороскоп подскажет, как максимально эффективно использовать энергию этой даты и справиться с ее вызовами.
Овен
Сегодня у Овнов могут хорошо пойти дела, связанные с кредитно-финансовой деятельностью, ритуальными услугами, охранными предприятиями и добычей полезных ископаемых. Могут вырасти доходы у тех, кто причастен к ночным заведениям, санаторно-курортному, гостиничному и ресторанному бизнесу. Бизнесмены могут открыть в банке кредитную линию на выгодных условиях.
Телец
Сегодня Тельцы могут добиться высоких результатов в бизнесе благодаря организаторским способностям, целеустремленности и готовности пойти на риск. Звезды советуют вам работать в составе группы, когда существует коллективная ответственность за проделанную работу. Собрание акционеров, запланированное на этот день, оправдает ваши ожидания. Хорошо посещать выставки, знакомиться с опытом работы коллег из других регионов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют не торопиться активно браться за дела сразу с утра, поскольку это неблагоприятное время для деловой активности. Однако после полудня ваши дела могут набрать высокий темп и пойдут замечательно. Вы в состоянии справиться не только с текущими делами, но и с теми, которые были отложены в долгий ящик. Правильное распределение рабочего времени и методичность в работе позволят добиться успеха.
Рак
Сегодня для Раков, склонных к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству, хороший день. Особенно преуспевают работники сервисных центров, ремонтных мастерских. Вы сможете быстро выявить причину неполадки и устранить дефект. Успешно идут дела у работников дизайнерских студий, туристических агентств, преподавателей вузов.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется совершать сделки с недвижимостью, покупать оборудование, офисную мебель, проводить ремонтно-строительные работы в помещениях. Могут преуспеть офисные служащие при работе над отчетной документацией. Звезды советуют к любому делу стараться подходить творчески и с настроением - благодаря этому ваша популярность заметно вырастет.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сосредоточиться на улучшении условий своей работы. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, приобретение и установку техники, станков и оборудования. Также это хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Удачно сложится день для консультантов, социальных работников, разного рода посредников и торговцев.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют воздержаться от крупных покупок и инвестиций. Однако после полудня дела пойдут замечательно, и все препятствия будут сняты. Рекомендуется активнее идти на контакты, назначать деловые встречи и совершать короткие поездки. Успешно пойдет работа с документами и информацией. Можете рассчитывать на поддержку коллег и подчиненных.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть готовы к интересным творческим решениям и предпринимательской активности. Творческий подъем переживают деятели сценического искусства. Бизнесмены могут заключить удачные сделки по покупке оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи. Уровень доходов тем выше, чем большим недвижимым имуществом вы располагаете.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов благоприятное время для получения дополнительных доходов за счет выполнения частных заказов и предоставления дистанционных услуг по фрилансу. Удача ожидает работников сферы услуг, а также секретарей-референтов, консультантов, водителей, издателей и журналистов. Дополнительные доходы могут получить работники гостиничного и ресторанного бизнеса.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют воздерживаться от финансовых заимствований, даже если они вам будут очень нужны. В это время возможны иные непредвиденные осложнения в делах. Однако после полудня ситуация стабилизируется и дела пойдут замечательно. Вам могут предложить подработку на полставки или по совместительству. Могут поступить выгодные заказы при работе на фрилансе.
Водолей
Сегодня Водолеям сложно будет контролировать свои эмоции, поэтому, возможно, ваши инициативы могут оказаться неудачными. Старайтесь в это время не делать ничего такого, что связано с повышением риска убытков. После полудня ситуация снова вернется в благоприятное русло. Этот день больше подходит для тех, кто чувствует ответственность за те дела, которые затрагивают трудовой коллектив в целом.
Рыбы
Сегодня Рыбы, возможно, будут способны на усиленную интеллектуальную работу. Успешно проходит профессиональное обучение и обмен опытом. Активизируются контакты с дальними партнерами, в том числе и иностранцами. Возможно, это будет связано с получением хороших известий издалека. Аналитическая работа с документами может быть проведена на высоком уровне.