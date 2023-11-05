Не рискуем и не экспериментируем — финансовый гороскоп на 6 ноября

5 ноября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит рисковать — ничего хорошего это не даст.

Фото: Кадр из сериала "Утреннее шоу"