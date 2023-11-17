Освежаем чувства — любовный гороскоп на 18 ноября

Наш гороскоп поможет читателям максимально эффективно использовать потенциал дня и принимать правильные решения.
Овен
Сегодня Овнам лучше не строить планов заранее. Не стоит беспокоиться, если утро выдастся бурным и идея свидания покажется не слишком уместной: ближе к вечеру высока вероятность изменения обстановки или собственного настроения, может появиться неожиданный повод для внеплановой встречи.
Телец
Сегодня Тельцы могут рассчитывать на согласие с любимым человеком, а также до определенной степени, на предсказуемость событий и эмоционального фона. К вечеру обстоятельства станут менее управляемыми. Станет сложнее что-либо спрогнозировать, в том числе собственные настроения и реакции.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше не форсировать события в своей личной жизни утром: в это время многое может восприниматься сквозь призму негативных эмоций, неприятных воспоминаний, «темных» инстинктов и давних обид. Общение с партнером будет гораздо более позитивным и многообещающим во второй половине дня.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им не стоит тратить даром драгоценные утренние часы: именно они позволят им продлить эмоциональную и сексуальную гармонию, а парам с долгой историей помогут подвести черту под непростым прошлым. Вечер может склонить к эротическим экспериментам.
Лев
Сегодня Львам утро вряд ли позволит окунуться в личную жизнь. Вечером встреча с объектом страсти более вероятна, однако гарантий спокойного и предсказуемого общения нет. Скорее всего, события начнут развиваться по коварному сценарию: приятный старт будет первой ступенью, а страсти накалятся чуть позже.
Дева
Сегодня Девам будет проще управлять своей любовной лодкой утром. Многие Девы, особенно привязчивые и не склонные к переменам, в это время будут питать надежду на сохранение многолетнего хода вещей, даже если это противоречит логике обстоятельств. Вечер принесет сюрприз и намекнет, что ждет дальше.
Весы
Сегодня Весам утро принесет не лучшие эмоции, но звезды спешат их обрадовать: прошлое, породившее этот негатив, подходит к концу. Во второй половине дня важно сдержать новые чувства и экспериментальные идеи, так как порывы такого рода немного преждевременны и не совсем безопасны.
Скорпион
Сегодня Скорпионы склонны проявлять свой природный темперамент естественным образом, не предполагая, что некоторые их поступки могут давать неожиданный эффект и иметь далеко идущие последствия. Управление ситуацией будет лучше всего удаваться им утром. Чем ближе вечер, тем больше сюрпризов их ждет.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что для их личной жизни будет более благоприятной вторая половина суток, но считать это время идеальным все же не стоит. Приятное общение поначалу будет безоблачным, но в перспективе может быть подпорчено какими-то внешними непредсказуемыми обстоятельствами.
Козерог
Сегодня Козероги отлично владеют своим темпераментом и не прочь пустить его в ход в нужный момент. Во второй половине дня им станет труднее рассчитывать и планировать, так как в игру вступят непредсказуемые факторы. Им предстоит обернуть их себе на пользу, избежав при этом возможного вреда.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют серьезнее отнестись к нюансам второй половины дня. В это время им станет труднее управлять своими чувствами и держаться в изначальных границах. Приятное свидание может заложить почву для обострения отношений, волнующего опасного приключения или рокового романа.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут чувствовать себя стабильнее в первой половине этого дня. По мере приближения вечера многие Рыбы начнут испытывать противоречивые эмоции: им захочется новизны, но на первом месте у них зачастую будут оставаться их собственные планы, жесткие шаблоны или консервативные принципы.